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Новости Санкции против России
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G7 через 2-3 недели объявит об эмбарго на российские алмазы, - Reuters

алмазы

Страны "Большой семерки" объявят о косвенном запрете на торговлю российскими алмазами в течение ближайших 2-3 недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель правительства Бельгии.

По данным издания, запрет вступит в силу в январе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и G-7 ищут возможности для отслеживания российских алмазов.

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Автор: 

G7 (833) санкции (11258)


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"2-3 тижня",десь ми вже чули !)
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15.09.2023 13:16 Ответить
Алмази то фігня, тре щось з відновленням нафтових прибутків кацапів робити - їх спільними з саудитами зусиллями еталонна Брент злетіла з 72 доларів за барель наприкінці червня до 94 сьогодні. А обмеження вони примудряються обходити.
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15.09.2023 13:30 Ответить
тільки знищення нафтової інфраструктури допоможе.
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15.09.2023 13:38 Ответить
це спричинить ріст ціни на нафту , чого ніхто не хоче , інакше давно б лупнули ( один раз спробували , напевно сказали перестати )
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15.09.2023 14:03 Ответить
Ну теперь заживём.
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15.09.2023 15:37 Ответить
 
 