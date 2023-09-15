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G7 через 2-3 недели объявит об эмбарго на российские алмазы, - Reuters
Страны "Большой семерки" объявят о косвенном запрете на торговлю российскими алмазами в течение ближайших 2-3 недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель правительства Бельгии.
По данным издания, запрет вступит в силу в январе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и G-7 ищут возможности для отслеживания российских алмазов.
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Олег Гизбрехт #581266
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Микола Сидоров #551138
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