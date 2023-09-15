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Новости Война
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В больницах оккупированного Мариуполя нет ни одного детского отделения, - горсовет

мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе местные жалуются на отсутствие детских отделений в больницах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Жители жалуются, что детей негде лечить, а в случае острых состояний их нужно везти в оккупированный Донецк.

"У ребенка случился отек Квинке, три больницы объездили, везде развели руками, никакой помощи", - рассказывают родители.

Также смотрите: Оккупанты в Мариуполе выдают инсулин только тем, кто имеет паспорт РФ. ВИДЕО

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больница (1437) дети (6473) Мариуполь (5706) оккупация (10119)


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важко сказати, як там насправді, адже не маю ні знайомих, ні друзів, котрі б там лишилися. але з відео бачу цілком задоволений життям маріупольчан, що сидять по кав'ярнях та мирно гуляють вулицями. тому не вірю!
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15.09.2023 13:54 Ответить
ви спробуйте визначитеся то чи - важко сказати, чи вірите,
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15.09.2023 14:04 Ответить
Ну да. Очевидно, что оккупированном в городе, где 90% домов разрушено или повреждено обстрелами, а 25% жителей уничтожено, люди живут прекрасно. Просто как в раю. Шел бы ты за кораблем ваня.
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15.09.2023 14:32 Ответить
хто тут ваня, кацапчику? ти мову вивчити нездатне, не кажу вже про більш складні для твого мізерного рузому речі
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15.09.2023 16:06 Ответить
Ще одна ознака кремлебота: порушує питання мови, намагаючись розділити українців. Тобі вказали напрямок, іди і не повертайся.
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15.09.2023 16:12 Ответить
Ти дуже і дуже помиляєшся. І то не маріупольчане, а заїжі кацапи. Їх там наразі в тричі більше ніж місцевих що залишилися.
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15.09.2023 15:14 Ответить
Для рашистів українські діти - це сeкс-іграшки одноразового використання, які їм не треба лікувати
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15.09.2023 14:18 Ответить
Було у новинах, що маріупольці вже давно у меншості. В основному старі. А ось тільки дітей азіатів понаєхів вже більше 7000.
Ще не вистачало , щоб під соусом "там жє наші люді" не утримували цю пошесть.
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15.09.2023 15:04 Ответить
 
 