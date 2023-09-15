В больницах оккупированного Мариуполя нет ни одного детского отделения, - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе местные жалуются на отсутствие детских отделений в больницах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Жители жалуются, что детей негде лечить, а в случае острых состояний их нужно везти в оккупированный Донецк.

"У ребенка случился отек Квинке, три больницы объездили, везде развели руками, никакой помощи", - рассказывают родители.

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