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Новый посол Канады Наталка Цмоць начала работу в Украине

канада,посол,наталка,цмоць

14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенной госпожи посла Канады в Украине Наталки Цмоць.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Джапарова поздравила посла с началом дипломатической миссии, которая начинается в самое сложное время в истории независимой Украины, когда наше государство защищает свой суверенитет от полномасштабной российской вооруженной агрессии. Первый замминистра подчеркнула, что продолжение и увеличение военной поддержки со стороны международных партнеров, в частности, Канады, является залогом приближения нашей победы.

Она выразила благодарность Канаде за значительную помощь в сфере безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, санкционное давление на государство-агрессора, активное участие Канады в реализации ряда украинских инициатив, в частности, Формулы мира и Международной Крымской платформы.

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Госпожа посол Наталка Цмоць заверила в решимости Канады и далее поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, а также в послевоенном восстановлении и осуществлении реформ.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги по укреплению отношений дружбы и особого партнерства между Украиной и Канадой.

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Автор: 

Канада (2074) посол (1795) Цмоць Наталка (4)


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За кордоном при владі більше людей з українськими прізвищами, ніж в Україні.
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15.09.2023 14:46 Ответить
A posol v Gruzii? ili posol Ukraini v Gruzii? Ne pravilno Podoliak
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15.09.2023 14:49 Ответить
заступниця міністра закордонних справ, бла-бла-бла... А чому не двірник міністерства?
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15.09.2023 14:51 Ответить
Еміне-ханум молодець, звісно, але Канада один із наших основних стратегічних партнерів, міг би і Сам снізойті, яи хоча б Кулебу вповноважити
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15.09.2023 15:17 Ответить
 
 