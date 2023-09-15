Новый посол Канады Наталка Цмоць начала работу в Украине
14 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенной госпожи посла Канады в Украине Наталки Цмоць.
Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Джапарова поздравила посла с началом дипломатической миссии, которая начинается в самое сложное время в истории независимой Украины, когда наше государство защищает свой суверенитет от полномасштабной российской вооруженной агрессии. Первый замминистра подчеркнула, что продолжение и увеличение военной поддержки со стороны международных партнеров, в частности, Канады, является залогом приближения нашей победы.
Она выразила благодарность Канаде за значительную помощь в сфере безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, санкционное давление на государство-агрессора, активное участие Канады в реализации ряда украинских инициатив, в частности, Формулы мира и Международной Крымской платформы.
Госпожа посол Наталка Цмоць заверила в решимости Канады и далее поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, а также в послевоенном восстановлении и осуществлении реформ.
Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги по укреплению отношений дружбы и особого партнерства между Украиной и Канадой.
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