Укроборонпром ограничил общение с прессой после выхода материала Reuters

Концерн Укроборонпром временно ограничил общение с прессой. В нем утверждают, что агентство Reuters обнародовало информацию, поставившую под угрозу безопасность одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность".

Об этом в Укроборонпроме сообщили в ответ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится", - говорится в ответе.

В Укроборонпроме подчеркнули, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ чувствительна и поэтому должна быть дозирована, проверена и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

Читайте также: Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома" Гусева

Также там заверили, что остаются и дальше открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Ранее агентство Reuters обнародовало материал о том, что государственное предприятие "Антонов" открывает новый центр производства.