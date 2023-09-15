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Новости
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Укроборонпром ограничил общение с прессой после выхода материала Reuters

укроборонпром

Концерн Укроборонпром временно ограничил общение с прессой. В нем утверждают, что агентство Reuters обнародовало информацию, поставившую под угрозу безопасность одного из предприятий АО "Украинская оборонная промышленность".

Об этом в Укроборонпроме сообщили в ответ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"После материала Reuters от 12.09.23, который поставил под угрозу безопасность одного из предприятий АО "УОП", общение со СМИ по отдельным потенциально опасным темам, касающимся производственных площадок и некоторых других деталей, ограничено. Мы сообщим, когда ситуация изменится", - говорится в ответе.

В Укроборонпроме подчеркнули, что информация о работе украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны с РФ чувствительна и поэтому должна быть дозирована, проверена и не нести угрозы для предприятий ОПК, их работников и обороноспособности Украины.

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Также там заверили, что остаются и дальше открытыми к общению по вопросам трансформации, построения антикоррупционной инфраструктуры и тому подобное.

Ранее агентство Reuters обнародовало материал о том, что государственное предприятие "Антонов" открывает новый центр производства.

Автор: 

журналистика (3287) свобода слова (1169) СМИ (3833) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+9
Були випадки, коли по фото всередині приміщення вираховували координати об'єкта, грунтуючись на особливостях будівельних конструкцій. Так що сенс у цьому є, коли мова йде саме про фото виробництва або зберігання.
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15.09.2023 14:28
+8
Ну наконец - то я поняла - кто враг Украины
И Чонгар, наверное,разминировал Reuters
А уж яйца по 17 - это уж точно Reuters
Надо еще REUTERS проверить на причастность к Вагнергейта
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15.09.2023 14:36
+7
Ви думаєте що це зупинить розслідувачів?
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15.09.2023 14:22
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Ви думаєте що це зупинить розслідувачів?
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15.09.2023 14:22 Ответить
так це зупинить кацапський ройтерс в передачі даних ************ таким як ти.
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15.09.2023 14:25 Ответить
Кацаподетектор у вас не працює.
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15.09.2023 14:29 Ответить
Ну - да хочуть дронами заинятися після 1.5 р. повномасштабноі віини
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15.09.2023 14:24 Ответить
Були випадки, коли по фото всередині приміщення вираховували координати об'єкта, грунтуючись на особливостях будівельних конструкцій. Так що сенс у цьому є, коли мова йде саме про фото виробництва або зберігання.
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15.09.2023 14:28 Ответить
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15.09.2023 14:33 Ответить
Ну наконец - то я поняла - кто враг Украины
И Чонгар, наверное,разминировал Reuters
А уж яйца по 17 - это уж точно Reuters
Надо еще REUTERS проверить на причастность к Вагнергейта
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15.09.2023 14:36 Ответить
Галя , поверьте - это перебор . В каждой теме эти ЯЙЦА ... Мы уже поняли ...
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15.09.2023 15:15 Ответить
Яйца - это не ПЕРЕБОР
Яйца - это БЕСПРЕДЕЛ
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15.09.2023 15:16 Ответить
Так, а хто ж Reuters все розповів? Хіба не речники Укроборонпрому, чи вони в Reuters взяли підписку о нЄразглашЄніі? У кого лайно в дупі не тримається?
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15.09.2023 14:42 Ответить
У речників-95. 100% !
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15.09.2023 14:46 Ответить
Може й так.
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15.09.2023 14:48 Ответить
Раніше агентство "Reuters" оприлюднило матеріал про те, що державне підприємство "Антонов" відкриває новий центр виробництва.

То нащо про це писати ??
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15.09.2023 14:52 Ответить
Для сміху,бо всі знають,що так зване держпідприємство "Антонов" останні тридцять років ніяким виробництвом,окрім виробництва імітації виробництва не займається.
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15.09.2023 15:02 Ответить
То есть ройтерс дал наводку кацапам для ракетного удара. Надо подавать в суд на ппощелыг.
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15.09.2023 15:42 Ответить
 
 