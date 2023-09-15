Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника
Состоялась передача тел 51 украинского защитника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
"Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Как отмечается, передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.
Всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.
Украина будет продолжать поиски и возвращения тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость Украины", - заверили в Коордштабе.
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