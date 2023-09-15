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Новости Война
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Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника

погибшие

Состоялась передача тел 51 украинского защитника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

Всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.

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Украина будет продолжать поиски и возвращения тел всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость Украины", - заверили в Коордштабе.

Автор: 

обмен (1367) потери (4371) Министерство реинтеграции (278)


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15.09.2023 15:37 Ответить
Як можна здогадатись, це тіла українських військово-полонених. Пора робити висновки і чинити также. Повертати тіла кацапів, а не живих кацапів.
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15.09.2023 15:38 Ответить
 
 