Британия признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Правительство Великобритании объявило ЧВК "Вагнер" террористической организацией, запрещенной на территории Соединенного Королевства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Британии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующий приказ был принят парламентом Великобритании 6 сентября.

Теперь принадлежность к ЧВК "Вагнер" или ее активную поддержку сочтут уголовным преступлением, за которое могут назначить тюремный срок до 14 лет со штрафом или без него.

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