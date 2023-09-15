Британия признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Правительство Великобритании объявило ЧВК "Вагнер" террористической организацией, запрещенной на территории Соединенного Королевства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Британии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, соответствующий приказ был принят парламентом Великобритании 6 сентября.
Теперь принадлежность к ЧВК "Вагнер" или ее активную поддержку сочтут уголовным преступлением, за которое могут назначить тюремный срок до 14 лет со штрафом или без него.
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+6 Саша Черный #579623
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+3 Alex Stone #573398
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+2 Mist
показать весь комментарий15.09.2023 16:01
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Як би існувало, то мовчки сопіли би собі і далі, а так он які хоробрі бюрократи