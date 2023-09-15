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Британия признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

вагнер

Правительство Великобритании объявило ЧВК "Вагнер" террористической организацией, запрещенной на территории Соединенного Королевства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Британии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующий приказ был принят парламентом Великобритании 6 сентября.

Теперь принадлежность к ЧВК "Вагнер" или ее активную поддержку сочтут уголовным преступлением, за которое могут назначить тюремный срок до 14 лет со штрафом или без него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПА ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а РФ - государством спонсором-терроризма, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Великобритания (4931) терроризм (18689) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+6
Це ж так по сміливому, по Европейськи)))
Як би існувало, то мовчки сопіли би собі і далі, а так он які хоробрі бюрократи
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15.09.2023 16:01
+3
Вагнера вже немає, а вони визнали... Мда...
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15.09.2023 15:56
+2
Майстри своєчасності
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15.09.2023 16:01
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Вагнера вже немає, а вони визнали... Мда...
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15.09.2023 15:56 Ответить
Це ж так по сміливому, по Европейськи)))
Як би існувало, то мовчки сопіли би собі і далі, а так он які хоробрі бюрократи
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15.09.2023 16:01 Ответить
Дуже вчасно, але спонсорам є Москльська держава, отже по індукції...
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15.09.2023 16:18 Ответить
Сразу видно примитивный уровень мышления. такие признания - они про деньги. Которые можно конфисковать, если связаны с террористической организацией. Вплоть до того, что там ***** говорил, что государственные деньги рашки участвовали.
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15.09.2023 16:24 Ответить
Це добре, але тоді відразу і всі інші москальські ЧВК внесіть. Бо Вагнер розформують, купу інших ЧВК створять ...
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15.09.2023 15:56 Ответить
а поскольку Хйло влил вагнеровцев в кацапоармию, то, очевидно этих террористов надо бы стрелять по всему миру.
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15.09.2023 15:58 Ответить
гроші куйла в Британії накрилися "мідним тазом"Якщо завтра США скажуть що проголосують за визнання 3,14рації країною спонсором тероризму і визнають "вагнерів" терористичною організацією- війна може закінчитися досить швидко з виведенням рашистських війск з території України
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15.09.2023 15:59 Ответить
Чого так?
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15.09.2023 16:44 Ответить
Майстри своєчасності
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15.09.2023 16:01 Ответить
о, всралися!
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15.09.2023 16:02 Ответить
Люблю Британию!
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15.09.2023 16:04 Ответить
а це значить , що кожного кого ідентифікують ( вагнер) у більшості країн світу , за законом римського права арестують, і доставлять в Брітіш в суд.... процес пішов...
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15.09.2023 16:12 Ответить
Вагнера це єдина організація, яка валила авіацію в глибині росії, захоплювала російські міста і командуючих округами, замахувалась на взяття москви! Так налякала британців і піндосів, що ті анафему заспівали
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15.09.2023 16:23 Ответить
Спасибі геть за усе Союзникам ! Честь їм та Хвала ( ганьба та кримінальна відповідальність нашим казнокрадам ).
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15.09.2023 16:26 Ответить
туристической
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15.09.2023 16:28 Ответить
Старушка Британия просыпается. Может пора бы и Кон Чен Ина угробить?
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15.09.2023 16:45 Ответить
А что толку от того. Вот если бы при нахожденй любого кто из Вагнера в любой стране сразу под арест, арест всего имущество в любой стране вот тогда бы был толк
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15.09.2023 17:06 Ответить
А вот парашу террорестическим образованием видимо слабо.
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15.09.2023 20:01 Ответить
 
 