Кабмин одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости САП, - Шмыгаль

Кабинет Министров одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией", - отметил Шмыгаль.

Согласно законопроекту, "САП получит статус юридического лица публичного права", в нем "четко обозначаются полномочия руководителя со статусом заместителя генпрокурора". Руководитель САП будет "самостоятельно определять штат, структуру и организацию учреждения".

В законопроекте также "создаются механизмы подотчетности и аудита с участием международных экспертов и регулируются процедуры конкурсного отбора прокуроров".

Читайте также: МВФ не засчитает Украине выполнение маяка, после вмешательства заместителя главы ОП Шурмы нардепы изменили текст законопроекта 8401, - Железняк

"Таким образом, САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции. Вскоре законопроект будет зарегистрирован в парламенте", - подытожил премьер.