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Новости Борьба с коррупцией
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Кабмин одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости САП, - Шмыгаль

кабмін

Кабинет Министров одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией", - отметил Шмыгаль.

Кабмин одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости САП, - Шмыгаль 01

Согласно законопроекту, "САП получит статус юридического лица публичного права", в нем "четко обозначаются полномочия руководителя со статусом заместителя генпрокурора". Руководитель САП будет "самостоятельно определять штат, структуру и организацию учреждения".

В законопроекте также "создаются механизмы подотчетности и аудита с участием международных экспертов и регулируются процедуры конкурсного отбора прокуроров".

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"Таким образом, САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции. Вскоре законопроект будет зарегистрирован в парламенте", - подытожил премьер.

Автор: 

Кабмин (14025) МВФ (3334) САП (2060) Шмыгаль Денис (2669)


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А яке відношення кабмін має до САП і НАБУ? Чешуться брудні мародерські руки і туди залізти?
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15.09.2023 18:12 Ответить
от що животворящій вашингтон робить!
сподіваюсь, далі більше.
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15.09.2023 18:14 Ответить
Звісно за меншим впливом Генпрокуратури САП «працюватиме ефективніше» )))
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15.09.2023 18:18 Ответить
Таки впихнули - "зі статусом заступника генпрокурора". А чому не навпаки ? 😀
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15.09.2023 18:25 Ответить
Від змін ком у Законах мало що зміниться.. а ось десяток закінчених справ, з обвинувальним вироком - підрівняє багатьох..
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15.09.2023 18:28 Ответить
Яке марення ! Все ж робиться навпаки !
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15.09.2023 22:40 Ответить
Коли Шмигать туди вліз - піпец САПу!
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16.09.2023 18:50 Ответить
 
 