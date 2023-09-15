Кабмин одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости САП, - Шмыгаль
Кабинет Министров одобрил законопроект об укреплении самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией", - отметил Шмыгаль.
Согласно законопроекту, "САП получит статус юридического лица публичного права", в нем "четко обозначаются полномочия руководителя со статусом заместителя генпрокурора". Руководитель САП будет "самостоятельно определять штат, структуру и организацию учреждения".
В законопроекте также "создаются механизмы подотчетности и аудита с участием международных экспертов и регулируются процедуры конкурсного отбора прокуроров".
"Таким образом, САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции. Вскоре законопроект будет зарегистрирован в парламенте", - подытожил премьер.
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сподіваюсь, далі більше.