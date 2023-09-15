Снайперов и минометчиков из 47-й ОМБр используют в качестве штурмовиков без специальной подготовки, - обращение бойцов. ВИДЕО

Новый командующий механизированной бригадой полковник Александр Павлий использует вместо штурмовиков бойцов, имеющих подготовку и опыт снайперов, минометчиков или противотанкистов. Защитники отказались выполнять преступный приказ, и за это подразделение хотят расформировать.

Об этом говорится в видеообращении бойцов 47-й механизированной бригады отдельной роты противотанковых ракетных комплексов, сообщает Цензор.НЕТ

В обращении говорится, что рота находится на линии столкновения с начала контрнаступления. До этого более полугода они проходили обучение на военную специальность операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов. За время контрнаступления ее бойцы уничтожили 4 автомобиля, БМП, до 80 оккупантов и танк Т-72 - это только официально подтвержденные цели.

"Сейчас бригада понемногу потеряла наступательный потенциал и нуждается в восстановлении. Но отводить на доукомплектование бригаду командование не хочет. Вместо этого на передовую отправляют минометчиков, снайперов, артиллеристов, разведчиков и нас, противотанкистов, в качестве штурмовой пехоты. Приказ переводить военных специалистов на должности, не связанные с их военно-образовательными специальностями, является преступным", - говорится в обращении.

Такая ситуация сложилась потому, что в бригаде с начала сентября сменился командующий. Теперь этот пост занимает полковник Александр Павлий, который опирается на всестороннюю поддержку нового начальника бригадной артиллерии Дмитрия Тарельника.

Смотрите также: Воины 47 ОМБр дроном-камикадзе атаковали вражеский БТР на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

"Он начал методически уничтожать устройство бригады, которое она имела с начала своего существования, а именно: использовать подразделения не по их назначению. Например, специалисты-минометчики, снайперы, артиллеристы, аэроразведчики, противотанкисты используются как штурмовики, без специальной подготовки равноценно российским "мясным штурмам"! Наше подразделение отказалось выполнять этот преступный приказ, за что его решено расформировать", - рассказывают бойцы.

Они отмечают, что результатом расформирования станет потеря ВСУ боеспособного и обстрелянного подразделения, не раз доказавшего свою ценность и ответственное отношение к боевым приказам.

"Обобщая вышеизложенное, хотим отметить, что выполнять преступные приказы для удовлетворения чьего-то эгоизма вместо того, чтобы приближать нашу общую победу над захватчиками, мы отказываемся. И уничтожать свое подразделение не дадим, в чем просим вашей поддержки", - резюмировали бойцы.

Смотрите также: Дроны ВСУ уничтожили танк Т-90 и новейшую БМД-4М россиян. ВИДЕО