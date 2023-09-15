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Новости Война
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Снайперов и минометчиков из 47-й ОМБр используют в качестве штурмовиков без специальной подготовки, - обращение бойцов. ВИДЕО

Новый командующий механизированной бригадой полковник Александр Павлий использует вместо штурмовиков бойцов, имеющих подготовку и опыт снайперов, минометчиков или противотанкистов. Защитники отказались выполнять преступный приказ, и за это подразделение хотят расформировать.

Об этом говорится в видеообращении бойцов 47-й механизированной бригады отдельной роты противотанковых ракетных комплексов, сообщает Цензор.НЕТ 

В обращении говорится, что рота находится на линии столкновения с начала контрнаступления. До этого более полугода они проходили обучение на военную специальность операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов. За время контрнаступления ее бойцы уничтожили 4 автомобиля, БМП, до 80 оккупантов и танк Т-72 - это только официально подтвержденные цели.

"Сейчас бригада понемногу потеряла наступательный потенциал и нуждается в восстановлении. Но отводить на доукомплектование бригаду командование не хочет. Вместо этого на передовую отправляют минометчиков, снайперов, артиллеристов, разведчиков и нас, противотанкистов, в качестве штурмовой пехоты. Приказ переводить военных специалистов на должности, не связанные с их военно-образовательными специальностями, является преступным", - говорится в обращении.

Такая ситуация сложилась потому, что в бригаде с начала сентября сменился командующий. Теперь этот пост занимает полковник Александр Павлий, который опирается на всестороннюю поддержку нового начальника бригадной артиллерии Дмитрия Тарельника.

Смотрите также: Воины 47 ОМБр дроном-камикадзе атаковали вражеский БТР на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

"Он начал методически уничтожать устройство бригады, которое она имела с начала своего существования, а именно: использовать подразделения не по их назначению. Например, специалисты-минометчики, снайперы, артиллеристы, аэроразведчики, противотанкисты используются как штурмовики, без специальной подготовки равноценно российским "мясным штурмам"! Наше подразделение отказалось выполнять этот преступный приказ, за что его решено расформировать", - рассказывают бойцы.

Они отмечают, что результатом расформирования станет потеря ВСУ боеспособного и обстрелянного подразделения, не раз доказавшего свою ценность и ответственное отношение к боевым приказам.

"Обобщая вышеизложенное, хотим отметить, что выполнять преступные приказы для удовлетворения чьего-то эгоизма вместо того, чтобы приближать нашу общую победу над захватчиками, мы отказываемся. И уничтожать свое подразделение не дадим, в чем просим вашей поддержки", - резюмировали бойцы.

Смотрите также: Дроны ВСУ уничтожили танк Т-90 и новейшую БМД-4М россиян. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6548) 47 отдельная механизированная бригада (261)


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Топ комментарии
+66
Таких командиров нужно отстранять сеюминутно. Бригаду отправлять на ротацию немедленно.
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15.09.2023 18:44
+60
Все савкове лайно має бути викинуте з ЗСУ-інакше буде біда...
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15.09.2023 18:44
+39
і да-нехай Павлій та Тарельник беруть зброю і самі йдуть на штурм...
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15.09.2023 18:48
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Страница 3 из 3
Диванний експерт захар птах знає хто є бойовий, хто є тікток, хто мусить вмирати за коридор)
Так іди вмирай друже) за 120к) заробиш грошив тут, в тіктоці будеш зніматись) станеш знаменитістю
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15.09.2023 23:03 Ответить
Розвідку,контрозвідку,сбу також викортстовують,як піхоту.Повідомлень безліч,звідки висновок,що оберігають рос.агентуру від можливого виявлення-чиясь рука то все направляє,випадкового стільки всього не може бути.
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15.09.2023 23:17 Ответить
Теперь понятно, почему Маркус пошел на понижение. Пи-дец(
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15.09.2023 23:52 Ответить
ДУже неоднозначне відчуття. Кілька годин назад вів довгу розмову з воїном--добровольцем з перших днів,кто пішов захищати Київ,хто воював на Донбасі.Почув більше позитиву чим негативу.А от такі публічні заяви,наших горе спеціалістів, і неперевершених" праведників Я ПРОСТО НЕРОЗУМІЮ ВІЙНА,АРМІЯ, СТРАЖДАННЯ, ПЕРЕМОГИ І ПОРАЗКИ---для сильних людей,а це шелуха і піна. Ну а " нашим " диванним експертам--хлопчикі прикрийте свої погані роти і майте повагу до тих хто зціпивши зуби, хто з кровью і болем там бореться з ворогом. Слава ЗСУ.
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16.09.2023 01:32 Ответить
А що не так друже? Ти, мабуть кухар або копач, якого кинули на штурм? Чи десь у мюнхені сидиш? Скільки б годин би там не розмовляв, досвіду у тебе не побільшає. Птркашники, мінометники, артилеристи на штурмі м'ясо. Їх просто не вчили штурму. Вони не сиділи на нулі, там втрати будуть 50%, як мінімум.
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16.09.2023 02:48 Ответить
Тикать ти будеш в своїй пісочниці.
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16.09.2023 10:50 Ответить
Уважаемый, это не советская армия, где говорилась- не можеш научим, не хочеш заставим. Время ни то.
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16.09.2023 07:25 Ответить
I
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16.09.2023 10:33 Ответить
Шановний мій опонент НАЖАЛЬ ми втратили не одно покоління,яке виховувалось на тренді--все хочу і нічого нікому не винен Памятаю ,що ми і президента такого вибрали---я нікому нічого не винен Тому в мене з вами інші світогляди Я виріс з девізом ,коли мої особисті інтереси було на задньому плані . А то що "час не той"--ВИ праві.ПРийшов час шахраїв, корупціонерів, злодіїв, брехунів зрадників і ....сцикунів . ( хотя така категорія була і раніше,але в меншій кількості).
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16.09.2023 10:43 Ответить
И на последок выскажу еще одну мысль. Командовать по типу - Сдохни но выполни приказ, это исключительно советско-рашкинская тактика. Аля-пригожинская. Такую тактику могли практиковать в совке так как человеческие ресурсы были безграничны. Искусство современного командования куда сложнее. Сложнее приказать бойцам выполнить задачи и вернутся живыми что тоже есть приказ. Правильный подход командования к бойцам куда результативнее и сложнее чем приказать им сдохнуть в бою.
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16.09.2023 02:44 Ответить
Деда, может пойдете и научите их всех "искусству современного командования"? Столько диванных пустомель в голове у которых одни тупые лозунги.
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16.09.2023 10:16 Ответить
Вывод и ротация. Замена командования обязательна. Если бойцы потеряли доверие к командованию, это уже депрессивная бригада и такой останется при имеющемся командовании даже после ротации. Худшее чего может добиться офицер - это утрата доверия со стороны своих бойцов.
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16.09.2023 02:54 Ответить
ви не одні
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16.09.2023 05:40 Ответить
Когда уже прекратят ставить командный состав далекий от специфики, которой они не соответствуют. У нас что нет людей которые более подготовлены и имеют боевой опыт. А мы смеемся с россиян и сами идем по этому пути.
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16.09.2023 07:20 Ответить
В 10 ОГШБр Едельвейс така ж сама ситуація.Якщо не гірша!
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16.09.2023 07:24 Ответить
А хто може призначити на таку посаду? Залужний? Взагалі, дивно з Залужним. Він же сам каже, що маленька совкова армія не має шансів проти більшої. Але вперто будує ту саму совкову м'ясну армію.
Чи тут також без Єрмака нічого не робиться, а Залужний нічого не вирішує?
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16.09.2023 08:48 Ответить
Кухар має пекти пироги, а чоботар шити чоботи
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16.09.2023 09:03 Ответить
Так це найзабезпеченіша бригада.А інші то взагалі.Наловлять тцк селян і зразу в штурмовики.Люди що якийсь розхідний матеріал?
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16.09.2023 09:27 Ответить
Так, дрона виговити треба ще вміти, а тут безкоштовні раби по вулицях бігають
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16.09.2023 18:59 Ответить
Таких командирів перевірять на предмет співпраці з кацапами, розжалувать до рядового і на фронт. Через таких у й о б ків ми війну програємо. Хлопців жалко.
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16.09.2023 09:57 Ответить
Прошу прощения что пишу по русски. Т.к очень плохо владею украинской. Но хочется поддержать парней. Начну с того что очень легко п...деть диванным экспертам и другим недоЗСУ, хотите пополнить ряды штурмовиков? Милости просим. А то как вы хотели выигрывать войну и спасать родину? Сейчас модно стало критиковать или кричать" всех на передок". Это от недолекого ума. Штурмовик нужен и даже больше чем очень, но и он не бессмертен, ему тоже хочется жить и быть хотя б прикрытым минометом спереди по ходу и снайперами по возможности, да и без разведки идти в бой это "мясо". Все профессии нужны, все профессии важны. Хто-то должен варить метал, кто-то добывать уголь и нести тепло и свет в дома. Чтоб элементарно было что защищать и кого. И там "в аду" было понимание зачем "я тут", чтоб жена и дети, мама и отец могли по возможности жить, а не существовать.
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16.09.2023 10:01 Ответить
Прошу прощения? Нет тебе прощения!
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16.09.2023 10:58 Ответить
А тобі є? 🤔
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16.09.2023 11:50 Ответить
Да! Я фон барон.
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16.09.2023 11:55 Ответить
Фон барон Трипердон? Похож, однако
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16.09.2023 12:28 Ответить
Та не обращайте внимание, чамора только с бутылки слезла. Za Лупина вперед, так сказать.
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16.09.2023 15:13 Ответить
Кто тебе сказал что нет штурмовиков? Для того чтобы бригада прошла ротацию и пополнила боевой состав - нужно решение командира.
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16.09.2023 11:48 Ответить
А це ще у лютому написав Ігор Луценко
"Я реально стомився від того, що айтішників - в окопи, інженерів - перекладати папери у штабі, кандидатів технічних наук - шоферами. А потім нікому програмувати нове озброєння, розробляти нові зразки безпілотників чи освоювати нову цікаву техніку."

Щось змінилось? Ні, стало ще гірше. Чому мізер вакансій на військові виробництва, але воювати будуть всі(С)? І все це має своє ім"я.
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16.09.2023 10:48 Ответить
У вас мислення старо-більшовицьке. Робітників, селян --воювати,а "білі воротнічки" сидіти в барі. Під час лиха---всі повинні робити для захисту СВАОЄЇ ДЕРЖАВИ від фашистсько--рашистської навали. Звичайно По--розумному використовувати спецілістів,Але це в теорії, а на практиці це ДУЖЕ І ДУЖЕ СКЛАДНО А всім горе -теоретикам порада--меньше триндіти,а більше щось зробити.
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16.09.2023 12:50 Ответить
А ви напевне троцкіст та послідовник жюкова? Мікроскопом цвяхи забивати воно надійніше.
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16.09.2023 12:58 Ответить
Шановний мій опонент--Дай Боже тобі пройти хоть частину мого життєваго шляху. Успіхів тобі в житті , і більше кропотливою роботи на твоєму шляху.
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16.09.2023 13:05 Ответить
Де МАРКУС ? Пішов з командиром?
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16.09.2023 11:26 Ответить
Маркус хороший воїн, але занадто вже став зеленим, а тепер тихо, бо спалився.
Політика брудна справа, а ви Воїни, на фронті чисті, надарма він себе бркднив
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16.09.2023 20:56 Ответить
В моєму розумінні це просто відказники, які відмовилися виконувати бойовий наказ. У військовому квитку в мене запис старший групи кулеметників на бронеавтомобілі оперативного призначення, проте я у взводі ПТВ, фактично я навідник агс-17 тобто взвод ГРВ. Але я часто виконую функції й провідника для інших батів, медевака й взагалі, що скажуть бо це бойовий наказ. Опанувати міномет багато часу непотрібно. Всіляки джавіки, нлави на нашому запорізькому напрямку біля Роботино просто лишній тягар. Краще вже ат-4, або підарський крюк. А рпг-7 чи 26 ну здається кожен може використати. Снайпер це вже інше. Але меня здається що вони другого класу тобто так звані марксмени. Так що пацики просто бояться у нас такі косарі також в баті присутні...
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16.09.2023 11:56 Ответить
Братику, те що ти бетмен це *******, але ***** людину пів року навчати на складний ракетний комплекс щоб потім з автоматом кинути на штурм.
Із досвіду скажу , тільки місяців через 7-8 отримаєш нормального спеца на птрк або пзрк.
Але як зазвичай із за такої херні багато просто не доживає.
Знаємо, проходили. А коли потрібно робити роботу-нема кому.
Тому це питання яке підняли хлопці правильне, але погоддусь с тобою-можливо не все так як здається.
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16.09.2023 12:22 Ответить
Ти або піз--ш,або просто брехун Знаю по своєму досвіду--- при мирній обстановці--рактчиками,які освоювали складну техніку становились після трьох місяців Через півроку--це вже були хороші спеціалісти Повторяю --це в мирний час,а війна завжди прискорювала ЛЮБІ процеси. Через 1.5-років виходили спеціалісти першого класу,які ДОСКОНАЛЬНО знали і вміли проводити бойові пуски. В умовах цієї війни--джавеліни, стінгери освоюють через пять днів Меньше бреши.
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16.09.2023 13:00 Ответить
Підтверджую. Додам, що ще й швидше. Досвід брата - 14-й рік. Зв'язківець при баті рапір - буквально через тиждень перевівся навідником МТ-12, доучувався на ходу - паралельно на ходу освоїв мотолигу і возив ********** за Савур-могилу - до осені уже командир рапіри. 22-й рік - з лютого на бардаку з Конкурсом, до листопада так Фаготи і тягав, поки не демобілізували. І ще, його підрозділ фаготчиків теж чомусь розформували і розділили по інших формуваннях 72 бригади.
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16.09.2023 13:26 Ответить
В чому я спіздів?! До першого бойового виходу я відстоіляв менше половини улітки на агс, й це ще мені пощастило комбат дозволив поїхати на полігон. 2 вересня мені наказали навчити двох нових агсників із 5 бата, які приїхали з навчання з Британії. Через п'ять днів вони були вже на позиції, де я власними очима їх бачив. В мене в розрахунку людина яка рахується старшим групи ДШК й нічого! Які півроку навчання тут зовсім друга реальність?!. Вже на другий місяць мы бут на бойових. В/ч 3017 3 бригада Спартан. Й так майже у всіх. Ніхто тут не бетмен що наказують то плюс мінус й виконуємо. Так що підбирає слова в сенсі піздуна...
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16.09.2023 14:08 Ответить
Звісно, що бояться, але артилерист - поганий піхотинець. Чому пілотів не переводять у піхоту? Давайте всіх перемішаємо. Той, хто вчиівся на Хаймарс, піде у сапери, а сапер піде у артилерію і т.д. Ще танкісти в Роботино не потрібні, давайте їх на штурм! І до чого це приведе?
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16.09.2023 12:30 Ответить
Ну вони ж не танкісти, не пілоти. А звичайні піхотні спеціалісти ( ще не зрозуміло які). Навчання в кращому випадку тиждень два. А так звичайно простіше десь з міномета чи спг відїбашити й відразу сховатися, я й сам так хотів би...
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16.09.2023 14:15 Ответить
Это жжжж не просто так....дыма без огня не бывает....
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16.09.2023 12:06 Ответить
Ти на Залужного пельку не відкривай! Він зробить усе правильно, але не може кожному соплі втирати. Розберуться без твоєї істерики.
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16.09.2023 13:20 Ответить
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16.09.2023 12:43 Ответить
Це не є чимось дивним, це відбувається практично у всіх частинах, бо в таких умовах це саме просте рішення проблеми поповнення підрозділів особовим складом. Ні хто не думає, що буде далі, а багато піхотних командирів навіть не розуміють чого коштує підготовка фахівців ракетних та артилерійських підрозділів, і часто густо не знають як їх правильно використовувати та застосовувати, але там де можливо знищувати ворога вогнем штатних стрілецьких підрозділів негайно викликають врту
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16.09.2023 13:04 Ответить
"Маґура" колись краще з'єднання 9-го корпусу. Але в корпусу своє бачення. Шаховим конем зіграли в Чапаєва) Добровольців якісно принесли в жертву тупій, лобовій атаці. Не дивно що тепер на відео та фото фігурують придані підрозділи та дядьки 45+. Як думаєте в них багато шансів вижити там де лягли відбірні тигри? Комусь терміново потрібен орден болвана Хмельницького. За три місяці на 10 квадратних кілометрах застосовано близько 20 підрозділів, включно з тими що мали розвивати наступ в разі прориву. А це від 60 до 90 тисяч. Роботине це не Бахмут, але на орден тягне. Моря не буде. Зате буде набір м'яса і не один орден попереду. Ляльководи вже відточили цей прийом. Готуйтесь, щоб потім не писати передсмертних відеозвернень. На війну підуть всі.
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16.09.2023 13:08 Ответить
Зеленскому треба якась перемога перед виборами, так шо не скигліть, ідіть штурмуйте.
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16.09.2023 13:46 Ответить
Коли воєнний стан вибори не проводяться
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17.09.2023 11:52 Ответить
Нехай отой медальований командир покаже своїм особистим прикладом як він буде штурмувати в передових рядах без підготовки і своїми діями в штурмі пройде свою фахову атестацію та підтвердить законність здобутих нагород,звань,та посад.....
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16.09.2023 14:53 Ответить
Такі дії цих «кімнатних командирів», доведуть до того, що в якості піхоти, будуть використані ще і пілоти впс. Де їх блд, беруть таких?!😠
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16.09.2023 16:08 Ответить
Нехай би йшли на штурм "ті" з досвідом ,що відсиджують свої задниці в військових частинах міст,де життя продовжується.
Бо неможливо дивитись,як хлопці гинуть,а військові керівники напихають кишені грішми !!!!
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16.09.2023 16:17 Ответить
Павлій ще той "полководець"!!!😁😁😁
Дурень і профан рідкісний! От чесно, навіть цікаво, хто саме прийняв рішення ставити цього ідиота комбригом 47-ї бригади? Ні досвіду керування подібними бойовими підрозділами, ні розуміння тактики чи стратегії навіть в теорії у цього телепня немає! Він тільки задниці командуванню вміє якісно полірувати язиком! Брехлива, тупа і корислива собака!!! Ось хто він такий! Йому насрати на особовий склад і на інтереси держави в цій війні! ***** гидко навіть писати про це чмо... Чому цікаво хто його призначив? Тому що або ця людина не дивиться зовсім кого призначає, або вона така сама як Павлій!
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17.09.2023 06:19 Ответить
Вони хочуть під час війни відсиджуватися за спинами інших і отримувати по 100тис.грн./місяць. З такими ще довго українські землі будуть окупованими. А командирам потрібно разом з військовослужбовцями бути на передовій.
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17.09.2023 12:25 Ответить
Неужели бедные простые бойцы, отдающие свои жизни, которая по конституции приоритет #1, за разожравшуюся на ну помощь и продаже припасов и света думают, что эти жополизов и ставленники услышат или поймут? НЕТ!!! У меня всегда возникает вопрос - почему такие бригады, роты и т.д. не соберутся и не приедут в Киев к главному зелёному и его свите подхалимов и воров и не разможжат в хлам их? Пока этого не произойдет - так и будут наши пацаны бідкатися... А те мрази - им до 5й точки все ваши проблемы. Их сыночеэки, родственники все инвалиды, и.т.д. и давно великолепно чувствуют себя по разным коррупционным Монако... А ещё и народ слепой и безмозглый...
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17.09.2023 14:06 Ответить
Цікаво а вони спочатку відіслали цю інфу в генштаб і Залужному ?

Чи одразу накинули гівно на вентилятор інтернету?
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17.09.2023 16:31 Ответить
Спочатку відправили тобі в штати.
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17.09.2023 19:01 Ответить
Да це майже в кожному підрозділі ДШВ, приходить новостворений Командир, сидить в тилу і командує як йому хочеться а не як цього потребує стратегія війни, тому прийшовши і рахує так, якщо ДШВ то має кожний вміти штурмувати окопи.... а само чмоня сидить в тилу і пістолети наградні получає...
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17.09.2023 18:44 Ответить
Казали ж хуже нє будєт.
Доречі, де той придворний дратан'ян маркус?
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17.09.2023 19:03 Ответить
Ещё хуже в 105 Волновахском батальоне ТРО. С начала войны ребята на нулях стоят и это ТРО. Морская пехота 35бр. стоит за их спинами на километр в тылу. Да это на голову не натянешь. А про ротацию отдельная история. Она была 1раз год назад когда от батальона практически ничего не осталось и некому было воевать. 200 и 300.отправили на докомплектацию и решили сделать учёбу после 6 месяцев в пекле. С тех пор прошёл год. Ротация, банальный отдых физически и морально этого просто нет. Вот так защищают родину ребята
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18.09.2023 00:55 Ответить
Чим далі триває війна, тим більше вилазить такого лайна як павлій та його керівник, яким потім головнокомандувач вручає нагороди та чергові звання, коли від їх підрозділів нічого не лишається, а результатом такого керування є сто чи двісті метрів просування, хіба такі результати варті життя підрозділів. Віддають дебільні накази, а потім коли нікого не лишається, скаржаться що недокомплект і чекають на нових. Гівнюки.
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18.09.2023 08:13 Ответить
Таких командирів потрібно звільняти з а також прирівняти їх до диверсантів які своїми діями послаблюють ЗСУ.
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18.09.2023 09:16 Ответить
Тільки но зписувався з другом - одним із ком роти 47 ї,,,, цетую : бригада майже зтерлася, вже давно чекають на поповнення , але кажуть ...візьміть ще один опорник ...настрій ******* ..і так далі....
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19.09.2023 23:01 Ответить
Ви думаєте, що в інших структурах інакше? Я пішов добровольцем в березні 2022-го, попав до Нацгвардії, в одну з так званих оперативних бригад. Таких "м'ясних" командирів тут також вистачає. Особливо окремий слов'янський полк, їхні втрати в боях на Луганщині були настільки шаленими, що в нацгвардії їх вже всі називають "двухсотиками".

Про 47 ОМБр можу тільки сказати, що ми стикалися з ними в Запорізькій області. Це люди зі сталі, без перебільшення.
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21.09.2023 18:13 Ответить
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