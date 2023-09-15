Снайперов и минометчиков из 47-й ОМБр используют в качестве штурмовиков без специальной подготовки, - обращение бойцов. ВИДЕО
Новый командующий механизированной бригадой полковник Александр Павлий использует вместо штурмовиков бойцов, имеющих подготовку и опыт снайперов, минометчиков или противотанкистов. Защитники отказались выполнять преступный приказ, и за это подразделение хотят расформировать.
Об этом говорится в видеообращении бойцов 47-й механизированной бригады отдельной роты противотанковых ракетных комплексов, сообщает Цензор.НЕТ
В обращении говорится, что рота находится на линии столкновения с начала контрнаступления. До этого более полугода они проходили обучение на военную специальность операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов. За время контрнаступления ее бойцы уничтожили 4 автомобиля, БМП, до 80 оккупантов и танк Т-72 - это только официально подтвержденные цели.
"Сейчас бригада понемногу потеряла наступательный потенциал и нуждается в восстановлении. Но отводить на доукомплектование бригаду командование не хочет. Вместо этого на передовую отправляют минометчиков, снайперов, артиллеристов, разведчиков и нас, противотанкистов, в качестве штурмовой пехоты. Приказ переводить военных специалистов на должности, не связанные с их военно-образовательными специальностями, является преступным", - говорится в обращении.
Такая ситуация сложилась потому, что в бригаде с начала сентября сменился командующий. Теперь этот пост занимает полковник Александр Павлий, который опирается на всестороннюю поддержку нового начальника бригадной артиллерии Дмитрия Тарельника.
"Он начал методически уничтожать устройство бригады, которое она имела с начала своего существования, а именно: использовать подразделения не по их назначению. Например, специалисты-минометчики, снайперы, артиллеристы, аэроразведчики, противотанкисты используются как штурмовики, без специальной подготовки равноценно российским "мясным штурмам"! Наше подразделение отказалось выполнять этот преступный приказ, за что его решено расформировать", - рассказывают бойцы.
Они отмечают, что результатом расформирования станет потеря ВСУ боеспособного и обстрелянного подразделения, не раз доказавшего свою ценность и ответственное отношение к боевым приказам.
"Обобщая вышеизложенное, хотим отметить, что выполнять преступные приказы для удовлетворения чьего-то эгоизма вместо того, чтобы приближать нашу общую победу над захватчиками, мы отказываемся. И уничтожать свое подразделение не дадим, в чем просим вашей поддержки", - резюмировали бойцы.
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Так іди вмирай друже) за 120к) заробиш грошив тут, в тіктоці будеш зніматись) станеш знаменитістю
Чи тут також без Єрмака нічого не робиться, а Залужний нічого не вирішує?
"Я реально стомився від того, що айтішників - в окопи, інженерів - перекладати папери у штабі, кандидатів технічних наук - шоферами. А потім нікому програмувати нове озброєння, розробляти нові зразки безпілотників чи освоювати нову цікаву техніку."
Щось змінилось? Ні, стало ще гірше. Чому мізер вакансій на військові виробництва, але воювати будуть всі(С)? І все це має своє ім"я.
Політика брудна справа, а ви Воїни, на фронті чисті, надарма він себе бркднив
Із досвіду скажу , тільки місяців через 7-8 отримаєш нормального спеца на птрк або пзрк.
Але як зазвичай із за такої херні багато просто не доживає.
Знаємо, проходили. А коли потрібно робити роботу-нема кому.
Тому це питання яке підняли хлопці правильне, але погоддусь с тобою-можливо не все так як здається.
Бо неможливо дивитись,як хлопці гинуть,а військові керівники напихають кишені грішми !!!!
Дурень і профан рідкісний! От чесно, навіть цікаво, хто саме прийняв рішення ставити цього ідиота комбригом 47-ї бригади? Ні досвіду керування подібними бойовими підрозділами, ні розуміння тактики чи стратегії навіть в теорії у цього телепня немає! Він тільки задниці командуванню вміє якісно полірувати язиком! Брехлива, тупа і корислива собака!!! Ось хто він такий! Йому насрати на особовий склад і на інтереси держави в цій війні! ***** гидко навіть писати про це чмо... Чому цікаво хто його призначив? Тому що або ця людина не дивиться зовсім кого призначає, або вона така сама як Павлій!
Чи одразу накинули гівно на вентилятор інтернету?
Доречі, де той придворний дратан'ян маркус?
Про 47 ОМБр можу тільки сказати, що ми стикалися з ними в Запорізькій області. Це люди зі сталі, без перебільшення.