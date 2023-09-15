Украинская разведка подтверждает "тяжелое состояние" Кадырова. Чеченские эмигранты сообщают, что он впал в кому

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее источники в чеченской диаспоре информировали, что Кадыров впал в кому.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил в комментарии OBOZREVATEL, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии. Болезни, которые были, обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.

Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, при чем причиной недуга не является ранение.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", - сказал представитель ГУР.

Ранее источники в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. Самолетом его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, потому вернули в Чечню. Теперь его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.

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