Украинская разведка подтверждает "тяжелое состояние" Кадырова. Чеченские эмигранты сообщают, что он впал в кому
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее источники в чеченской диаспоре информировали, что Кадыров впал в кому.
Как информирует Цензор.НЕТ, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил в комментарии OBOZREVATEL, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.
"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии. Болезни, которые были, обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.
Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, при чем причиной недуга не является ранение.
"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", - сказал представитель ГУР.
Ранее источники в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. Самолетом его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, потому вернули в Чечню. Теперь его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.
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хто ж тепер, ослів, буде трахати?
Кобзон вже готується зустріти шанувальника.
Пригожин військовий злочинець знищений
Скоро і кадирова не буде
А путлер розведе руками і скаже я нічого не знав
Це вони але їх вже немає
"Табуреточку в первый ряд партера!"
- Будете, голубчик, но только под себя. )))
Чеченський хряк в черговий раз "помирає". Він все не зважиться на еміграцію, знаючи мстивий характер Путіна. так як Путін зараз сам напівтруп, Кадиров вирішив це раз спробувати.
по темі ГЗМ 10.07.2023
Кадиров фактично почав операцію по еміграції з території РФ. При тому він відсікає і родинні зв'язки - нова особистість існує уже кілька років. Нове місце проживання місто Нізва́ (ар. نزوى) султана́т Ома́н (ар. سَلْطَنَةُ عُمَانُ)
И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует.
Буде цікаво.
Комік
народ вільної Ічкерії має повне право допомогти світанку свободи….