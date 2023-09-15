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Украинская разведка подтверждает "тяжелое состояние" Кадырова. Чеченские эмигранты сообщают, что он впал в кому

кадиров

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее источники в чеченской диаспоре информировали, что Кадыров впал в кому.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил в комментарии OBOZREVATEL, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии. Болезни, которые были, обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.

Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, при чем причиной недуга не является ранение.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", - сказал представитель ГУР.

Ранее источники в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. Самолетом его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, потому вернули в Чечню. Теперь его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.

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Автор: 

Кадыров Рамзан (801) разведка (4170)


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Топ комментарии
+48
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15.09.2023 19:32
+42
революція в Ічкерії
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15.09.2023 19:24
+42
Оце так щастя.. куйло наступна..
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15.09.2023 19:24
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Він у комі, тобто овоч.
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15.09.2023 20:10 Ответить
от біда.
хто ж тепер, ослів, буде трахати?
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15.09.2023 19:50 Ответить
Біда бідезна, геть чисто! Віслюки лишаться невикоханими.
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15.09.2023 21:34 Ответить
"Пеклу потрібен простір, в нас будуть гості..."
Кобзон вже готується зустріти шанувальника.
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15.09.2023 19:53 Ответить
"только капелька новичка №5" )) в трусы )))
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15.09.2023 19:54 Ответить
Путлер знищує прилеглих до себе людей які багато про нього знають щоб його не знищили або не видали до гааги
Пригожин військовий злочинець знищений
Скоро і кадирова не буде
А путлер розведе руками і скаже я нічого не знав
Це вони але їх вже немає
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15.09.2023 19:59 Ответить
Ага, третя чеченська це івент на 2024?
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15.09.2023 20:04 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/59485 Кадри влучання ворожої авіабомби по житловому будинку у Новій Каховці
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15.09.2023 20:05 Ответить
Наверное, съел что-то...
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15.09.2023 20:07 Ответить

"Табуреточку в первый ряд партера!"
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15.09.2023 20:08 Ответить
кобзон вже розспівується в очікуванні кєнта.
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16.09.2023 04:32 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Будете, голубчик, но только под себя. )))
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15.09.2023 20:09 Ответить
перефразую.... будєте голубчік,но на том свєтє....
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16.09.2023 04:33 Ответить
"Українська розвідка підтверджує "тяжкий стан" Кадирова. Чеченські емігранти повідомляють, що він впав у кому"

Чеченський хряк в черговий раз "помирає". Він все не зважиться на еміграцію, знаючи мстивий характер Путіна. так як Путін зараз сам напівтруп, Кадиров вирішив це раз спробувати.

по темі ГЗМ ‎10.‎07.‎2023
Кадиров фактично почав операцію по еміграції з території РФ. При тому він відсікає і родинні зв'язки - нова особистість існує уже кілька років. Нове місце проживання місто Нізва́ (ар. نزوى‎) султана́т Ома́н (ар. سَلْطَنَةُ عُمَانُ‎)
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15.09.2023 20:10 Ответить
Цікаво.
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15.09.2023 21:04 Ответить
Что б ты здох путинский жопализ. Слава погибшим за независимость Чеченской Республики Ичкерия - Дудаеву и Басаеву!
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15.09.2023 20:12 Ответить
Кадирці - кирдик?
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15.09.2023 20:14 Ответить


И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует.
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15.09.2023 20:20 Ответить
он уже в точке перебувает
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15.09.2023 20:20 Ответить
Якшо просить ухи -- то хана
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15.09.2023 20:20 Ответить
та не, просит сиськи показать
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15.09.2023 20:25 Ответить
сіськи канделакі.
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16.09.2023 04:34 Ответить
Чайку мабуть у ***** попив?
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15.09.2023 20:21 Ответить
Мабудь невдало воював на тік-ток фронті. Ось і отримав тяжкі поранення несумісні з життям.
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15.09.2023 20:27 Ответить
Судьба манкурта...
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15.09.2023 20:30 Ответить
А якже Аляска наш ?
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15.09.2023 20:36 Ответить
значить кадирка проживе 100 років....
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15.09.2023 20:37 Ответить
З кобзоном на тому світі.
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16.09.2023 04:36 Ответить
Напевно «ахмат чайку»похлебтав в Х&йла
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15.09.2023 20:38 Ответить
Певно, шаман Габишев бешкетує. От що буває, коли шамана образити. Алєнєвод мав би такі речі пояснити *******. Тут одне з двох: або ж ***** забило на такі застереження, або ж Алєнєвод ніц йому не сказав. Якщо має місце другий випадок, то жабогадюкінг серед прібліжонних набуває нових масштабів.
Буде цікаво.
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15.09.2023 20:44 Ответить
ублюдок. чтоб побыстрее сдох 👎👎👎
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15.09.2023 20:53 Ответить
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15.09.2023 20:55 Ответить
Я аж расчеловечился немножко
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15.09.2023 22:06 Ответить
Прекрасно! Таки издохне сабака!
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15.09.2023 21:03 Ответить
Любовь к овцам замучила😂
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15.09.2023 21:06 Ответить
Рід Дондона з ногайців Дагестану. Пару років тому Кадиров вимагав приєднання до Ічкерії з Дагестану ногайських земель. Ногайці здавна щемлять вайнахів
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15.09.2023 21:13 Ответить
Якщо ця дирява рамзанка і подохнне, то треба йому свинячу голову підкопатти, чи кацапську, це одне і те саме ,але він в аду буде дуже"задоволений"
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15.09.2023 21:14 Ответить
Наверное скушал что-нибудь
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15.09.2023 21:29 Ответить
Нюхнул после чая
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15.09.2023 23:13 Ответить
Вангую помре Кадиров почнеться 3 чеченська.Буде різня на Кавказі.
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15.09.2023 21:30 Ответить
Тепер кадирка
Комік
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15.09.2023 21:56 Ответить
Тихий Дон
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15.09.2023 22:05 Ответить
Шайтани в пеклі заждались...
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15.09.2023 22:12 Ответить
А как же любимая ишак ? кто заменит... сумно
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15.09.2023 22:13 Ответить
Може хоч на цей раз він здохне.
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15.09.2023 22:14 Ответить
Згадаєте мої слова: Росія зникне з лиця Землі, коли зійде українське сонце!'' - Джохар Дудаєв…..

народ вільної Ічкерії має повне право допомогти світанку свободи….
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15.09.2023 22:15 Ответить
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15.09.2023 22:19 Ответить
та жив он и здоров. Наверняка видя, какой приближается пи*дец, уже делает пластическую операцию где-нибудь в Уругвае. Там ведь есть податливые ламы
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15.09.2023 22:48 Ответить
Аллах взявся за шайтана.
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15.09.2023 23:07 Ответить
какая, дон, харошая новость, дон
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16.09.2023 00:01 Ответить
перепив чайку ??
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16.09.2023 00:07 Ответить
похоже, Путин уже ничего не контролирует, раз уже принялись его "пехотинцев" травить, то и за него скоро возьмутся.
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16.09.2023 00:17 Ответить
Кокс з полонієм це універсальний засіб
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16.09.2023 00:44 Ответить
Не шкода його зовсім. Кадирова зрадник свого народу
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16.09.2023 00:53 Ответить
Наверное у Кадырки переходной период... С этого света на тот и с такой харей его, наверное, распределят к свинтусам на проживание.
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16.09.2023 02:28 Ответить
Київ за три дня взяв,можна і помирати спокійно.
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16.09.2023 04:38 Ответить
У НЕГО ТОКСОКАРОЗ !!! ОН ОВЕЦ **** !)
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16.09.2023 15:24 Ответить
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