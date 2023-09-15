РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6135 посетителей онлайн
Новости
4 484 26

Румыния готова сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны

румунія

Заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Георгица Влад рассказал, что Румыния в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае, вплотную к румынской территории, разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны, и мы обсудили с союзниками в НАТО решения, которые помогут противостоять российской агрессии", – сказал генерал Влад.

Читайте также: В Румынии обнаружили новые обломки беспилотника

На вопрос о том, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников, Георгица Влад не стал этого отвергать.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – сказал генерал.

Напомним, в течение августа в Румынии трижды обнаруживали обломки дронов - вероятно, российских БПЛА, запущенных по украинским целям – у границы с Украиной. В связи с этим румынские власти выражали протест Москве и объявили о дополнительных мерах безопасности для жителей близлежащих населенных пунктов.

Автор: 

ПВО (2715) Румыния (1088) дроны (3848)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
нарешті - виставляйте ППО і закривайте Рені та Ізмаїл з заходу та півдня
показать весь комментарий
15.09.2023 19:27
+7
Ніт. Не готова.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:24
+7
Румунія готова збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу---- гадаю навіть заблукавший калібр,),там "ні становитеме" загрози,,),,
показать весь комментарий
15.09.2023 19:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніт. Не готова.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:24 Ответить
Це вже інша розмова.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:35 Ответить
Та невже.. а памперси для дорослих існують??
показать весь комментарий
15.09.2023 19:27 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2023 09:57 Ответить
нарешті - виставляйте ППО і закривайте Рені та Ізмаїл з заходу та півдня
показать весь комментарий
15.09.2023 19:27 Ответить
Побачимо...
показать весь комментарий
15.09.2023 19:27 Ответить
Румунія готова збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу---- гадаю навіть заблукавший калібр,),там "ні становитеме" загрози,,),,
показать весь комментарий
15.09.2023 19:29 Ответить
Ага! Тобто по НАТО тепер можна ху@рити! У відповідь вони чесатимуть яйця та збиватимуть дрони!!! Ну, правильно!!! В Статуті так і написано: за напад на одного члена НАТО - колективно чешемо яйця!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:33 Ответить
Знаємо...
показать весь комментарий
15.09.2023 19:34 Ответить
Можливо, їм асфальт треба з бітумом на дороги, замість грошей в ППО??
Рахамія знає, за винагороду, як це ЗАМУТИТИ … досвідчений осетин!!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:36 Ответить
«Нет, ребята, я не гордый!
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль». (с)
---------
Орден "За Заслуги" Арахамии уже дали давно....
показать весь комментарий
15.09.2023 19:53 Ответить
А як будуть вирішувати ''несе загрозу, чи не несе''? Так само як вивчали обломки які попадали?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:38 Ответить
А ,шо сі стало?
показать весь комментарий
15.09.2023 19:40 Ответить
А здається, що до них такого ніхто не заявляв...
показать весь комментарий
15.09.2023 19:41 Ответить
Це ж буде пряма участь у війні!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:52 Ответить
Просто Румунія збиватиме БПЛА , які порушуватимуть повітряний простір Румунії без дозволу. Це ще не означає війну, просто адекватне реагування на порушення. Так само, як США знищили повітряні кулі Китаю.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:09 Ответить
чем , мамалыгой ?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:12 Ответить
Ничё себе, это не глубокая обеспокоенность.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:15 Ответить
І це все, на що вона готова? Ну тоді чекайте на більше, бо рашиків це заводить
показать весь комментарий
15.09.2023 20:30 Ответить
Уссались дать ответку.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:32 Ответить
Все просто - передвиньте своє ППО трошки вперед десь од Кілії чи Рені і ваший кордон буде в повній безпеці!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:32 Ответить
Коли Туреччина була готова -вони просто без всяких розмов взяли та збили су-24. Один пілот загинув. А ці, соплі жують не можуть навіть мопед збити всім НАТО. Я то наче як сам вважаю що альтернативи безпеки для нас немає окрім як вступ до НАТО... Але що більше я дивлюсь на ці заяви "ми готові" тим більше в мене сумнівів що нам це НАТО якось допоможе у випадку якщо ми навіть туди вступим і на нас знову орки нападуть. Щось я в це не дуже вірю. Чомусь. Ніхєра вони не готові. Я би не бажав щоб у них мопед прилетів десь у багатоповерхівку чи ТРЦ... але якщо таке станеться - що вони потім казати будуть? "Ми готові збити наступного разу"? чи що. Аби вони вийшли і сказали - побачимо мопед, рознесемо базу звідки ії пускають, і дійсно так зробили, взяли і насипали кудись там по прикордонню таганрогу чи криму(звідки там пускають я не знаю) - то було зрозуміло що вони готові діяти. А так вони готові тільки побалакати. Краще б просто мовчали. От просто нічого не казали, і то огиди б у мене це викликало менше ніж оті якісь "ну ми готові"
показать весь комментарий
15.09.2023 21:38 Ответить
Це вони , мать, з ООН зрисували...
показать весь комментарий
15.09.2023 22:09 Ответить
Всі чомусь бояться підорафії.,на відміну від наших ВОЇНІВ!
показать весь комментарий
15.09.2023 21:41 Ответить
работу за сбивание дронов русских унтерменшей кто опалатит ?
показать весь комментарий
15.09.2023 21:54 Ответить
Будуть орать - ДУТЕН ПУЛА рАШЕН КАЛІБЕР !!! А НАТО підтримуватиме...
показать весь комментарий
15.09.2023 22:07 Ответить
 
 