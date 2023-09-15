Румыния готова сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны

Заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Георгица Влад рассказал, что Румыния в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае, вплотную к румынской территории, разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны, и мы обсудили с союзниками в НАТО решения, которые помогут противостоять российской агрессии", – сказал генерал Влад.

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На вопрос о том, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников, Георгица Влад не стал этого отвергать.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – сказал генерал.

Напомним, в течение августа в Румынии трижды обнаруживали обломки дронов - вероятно, российских БПЛА, запущенных по украинским целям – у границы с Украиной. В связи с этим румынские власти выражали протест Москве и объявили о дополнительных мерах безопасности для жителей близлежащих населенных пунктов.