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ЮНЕСКО внесло Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой

юнеско

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО внес Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве, а также исторический центр Львова в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за угрозы их разрушения российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

"Комитет всемирного наследия, заседающий в Эр-Рияде до 25 сентября, принял сегодня решение о включении объектов "Софийский собор и связанные с ним монастырские здания и Киево-Печерскую лавру" и "Львов - ансамбль исторического центра" в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в связи с угрозой разрушения в результате наступления российских войск", - говорится в сообщении.

Вместе с тем комитет ЮНЕСКО считает, что "оптимальные условия более не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объекта, и что ему угрожает потенциальная опасность из-за войны". Также отмечается, что включенные в Список объекты "уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками двух городов".

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В ЮНЕСКО считают, что объекты наследия в Киеве и Львове остаются под постоянной угрозой с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя отмечают многочисленные действия украинских властей по защите культурных ценностей.

"Их включение (объектов. – Ред.) в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов. Это также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер - в соответствии с мерами, уже принятыми Украиной совместно с ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в январе 2023 года ЮНЕСКО включило в перечень объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, исторический центр Одессы.

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Автор: 

Лавра (421) Львов (4580) София Киевская (89) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+3
Ну нарешті, дякуємо! Аби не зпізднилися !!
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15.09.2023 19:37
+2
Тепер ЮНЕСКО буде виражати не просто стурбованість, а дуже глибоку стурбованість? Ну ***, організації, які не мають жодного механізму впливу на ситуацію, вносять щось там до якихось переліків... Дитсадок.
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15.09.2023 19:42
+2
Шо там Дерибасівська? Не достойна, або центр Миколаєва чи Херсона, чи Чернігова??? І саме головне - ЩО ви будете робити якщо в ваші позначені точки прилетить блєдіна??? Висловите занепокоєність?
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15.09.2023 20:12
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Ну нарешті, дякуємо! Аби не зпізднилися !!
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15.09.2023 19:37 Ответить
Тепер ЮНЕСКО буде виражати не просто стурбованість, а дуже глибоку стурбованість? Ну ***, організації, які не мають жодного механізму впливу на ситуацію, вносять щось там до якихось переліків... Дитсадок.
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15.09.2023 19:42 Ответить
Мабуть ти розумніший за всю планету..
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15.09.2023 20:05 Ответить
Що там у Вікіпєдії про "Баміанські сади Будди" у Афганістані, про історичний комплекс який знищили таліби?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%97_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8

Глава https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BE Мацуура Коітіро засудив дії талібів, заявивши, що «жахливо бачити холоднокровне і розважливе знищення культурних цінностей, які є спадщиною афганського народу і всього людства»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%97_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8#cite_note-4 [4] .

На цьому "бурхлива реакція" і завершилась. Що не так?

Мабуть не дурніший за тебе.
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15.09.2023 20:54 Ответить
баміанські статуї* .. Телефон "виправив".
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15.09.2023 21:03 Ответить
Краще так, нiж нiяк.
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15.09.2023 20:00 Ответить
ще одна нікчемна непотрібна організація, створена лєвакамі соціалістами балаболами.
яка в неї функція?
поясніть мені, будь ласка.
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15.09.2023 20:03 Ответить
Єдина функція, як і всього ООН, - "освоєння" коштів країн, що їх утримують. "Смачно жерти, гарно вдягатись, солодко спати, іноді щось гавкати в мікрофони на всіляких своїх збориськах".

Тупо синекура.
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15.09.2023 21:05 Ответить
А Михайлівський Золотоверхий??
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15.09.2023 20:04 Ответить
Шо там Дерибасівська? Не достойна, або центр Миколаєва чи Херсона, чи Чернігова??? І саме головне - ЩО ви будете робити якщо в ваші позначені точки прилетить блєдіна??? Висловите занепокоєність?
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15.09.2023 20:12 Ответить
Гарний початок!
Далі буде?!?!?!?
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15.09.2023 20:24 Ответить
 
 