ЮНЕСКО внесло Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО внес Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве, а также исторический центр Львова в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за угрозы их разрушения российскими войсками.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.
"Комитет всемирного наследия, заседающий в Эр-Рияде до 25 сентября, принял сегодня решение о включении объектов "Софийский собор и связанные с ним монастырские здания и Киево-Печерскую лавру" и "Львов - ансамбль исторического центра" в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в связи с угрозой разрушения в результате наступления российских войск", - говорится в сообщении.
Вместе с тем комитет ЮНЕСКО считает, что "оптимальные условия более не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объекта, и что ему угрожает потенциальная опасность из-за войны". Также отмечается, что включенные в Список объекты "уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками двух городов".
В ЮНЕСКО считают, что объекты наследия в Киеве и Львове остаются под постоянной угрозой с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя отмечают многочисленные действия украинских властей по защите культурных ценностей.
"Их включение (объектов. – Ред.) в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов. Это также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер - в соответствии с мерами, уже принятыми Украиной совместно с ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе напоминают, что в январе 2023 года ЮНЕСКО включило в перечень объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, исторический центр Одессы.
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Глава https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BE Мацуура Коітіро засудив дії талібів, заявивши, що «жахливо бачити холоднокровне і розважливе знищення культурних цінностей, які є спадщиною афганського народу і всього людства»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%97_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8#cite_note-4 [4] .
На цьому "бурхлива реакція" і завершилась. Що не так?
Мабуть не дурніший за тебе.
яка в неї функція?
поясніть мені, будь ласка.
Тупо синекура.
Далі буде?!?!?!?