ЮНЕСКО внесло Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО внес Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве, а также исторический центр Львова в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за угрозы их разрушения российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

"Комитет всемирного наследия, заседающий в Эр-Рияде до 25 сентября, принял сегодня решение о включении объектов "Софийский собор и связанные с ним монастырские здания и Киево-Печерскую лавру" и "Львов - ансамбль исторического центра" в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в связи с угрозой разрушения в результате наступления российских войск", - говорится в сообщении.

Вместе с тем комитет ЮНЕСКО считает, что "оптимальные условия более не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объекта, и что ему угрожает потенциальная опасность из-за войны". Также отмечается, что включенные в Список объекты "уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками двух городов".

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В ЮНЕСКО считают, что объекты наследия в Киеве и Львове остаются под постоянной угрозой с начала полномасштабного вторжения РФ, хотя отмечают многочисленные действия украинских властей по защите культурных ценностей.

"Их включение (объектов. – Ред.) в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, напоминает 195 государствам-участникам Конвенции об их ответственности за мониторинг и вклад в защиту этих объектов. Это также открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер - в соответствии с мерами, уже принятыми Украиной совместно с ЮНЕСКО", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в январе 2023 года ЮНЕСКО включило в перечень объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой, исторический центр Одессы.

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