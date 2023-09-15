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Северная Македония высылает трех российских дипломатов и священника РПЦ, - СМИ

рф,дипломати

Северная Македония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов из-за их неправомерных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Almakos.

Издание пишет, что речь идет о политических советниках - И. Хропячкове и А. Рождественском, а также атташе С. Попове. Страна обвинила их в неправомерных дипломатических действиях.

"По информации, полученной компетентными органами, эти лица осуществляли противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях деятельность, и в ближайшие пять дней им придется покинуть территорию Республики Северная Македония", - говорится в материале.

Не уточняется, в чем именно заключалось нарушение.

Также издание сообщает, что из страны выдворили священника Российской Православной Церкви В. Змея.

"Дипломатическая война, которую Россия пытается распространить на Северную Македонию, особенно усилилась после вступления Северной Македонии в НАТО. Между тем Северная Македония пристально защищает свой суверенитет от поведения и агрессии России в стране", - пишет Almakos.

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Автор: 

Македония (104) нон грата (407) россия (95381) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+12
Правильно писати: висилають 4-х працівників фсб.
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15.09.2023 20:35
+8
Змія, видворяти мало... краще б йому башку відрубати...
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15.09.2023 20:35
+6
"священнику" копняка під сраку по-македонські
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15.09.2023 20:36
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Правильно писати: висилають 4-х працівників фсб.
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15.09.2023 20:35 Ответить
Змія, видворяти мало... краще б йому башку відрубати...
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15.09.2023 20:35 Ответить
"священнику" копняка під сраку по-македонські
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15.09.2023 20:36 Ответить
Змій-це просто епічно то не прізвище то сутність типу священника...
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15.09.2023 20:37 Ответить
Это только в кацапии возможно быть с такой фамилией священником---окуеть! Да где то же учился там в семинарии какой или курсы там есть дьячков-дурачков? Там то могли предложить заменить фамилию. А так змей горыныч поднебесный гой еси костромской! Какой же там мрак? Как мы все не видели это?
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15.09.2023 21:25 Ответить
В Біблії змієм названо сатану який спокусив Єву. Дивно бачити священника з таким прізвищем. В Україні процедура зміни прізвища займає 30 днів і напрочуд проста. Племінник захотів і змінив без проблем російське прізвище.
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16.09.2023 10:30 Ответить
а як можна вислати попа?
воно ж не дипломат.
або заарештувати та засудити, або відібрати візу.
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15.09.2023 20:51 Ответить
Всі рашинські попи - кгбісти 😕
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15.09.2023 20:55 Ответить
Всіх кацапів , до єдиного , потрібно висилати із пристойних
цивілізованих краін
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15.09.2023 20:54 Ответить
Того кацапського попа направляйте прямо в Лавру, там їх оберігає Боневтік для своїх виборів.
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15.09.2023 20:59 Ответить
Цікаво, що може проповідувати священник на прізвище -Змій?
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15.09.2023 21:07 Ответить
От **** там тої Північної Македонії, а яйця є...
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15.09.2023 21:51 Ответить
кацапам и в Македонии удалось обосраться... Это - талант)
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15.09.2023 23:05 Ответить
 
 