Северная Македония высылает трех российских дипломатов и священника РПЦ, - СМИ

Северная Македония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов из-за их неправомерных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Almakos.

Издание пишет, что речь идет о политических советниках - И. Хропячкове и А. Рождественском, а также атташе С. Попове. Страна обвинила их в неправомерных дипломатических действиях.

"По информации, полученной компетентными органами, эти лица осуществляли противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях деятельность, и в ближайшие пять дней им придется покинуть территорию Республики Северная Македония", - говорится в материале.

Не уточняется, в чем именно заключалось нарушение.

Также издание сообщает, что из страны выдворили священника Российской Православной Церкви В. Змея.

"Дипломатическая война, которую Россия пытается распространить на Северную Македонию, особенно усилилась после вступления Северной Македонии в НАТО. Между тем Северная Македония пристально защищает свой суверенитет от поведения и агрессии России в стране", - пишет Almakos.

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