Салливан подтвердил запланированную встречу Байдена и Зеленского
Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, 21 сентября.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Байден вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Зеленского в Белом доме в четверг. Это будет их третья встреча, и она, безусловно, состоится в критическое время, потому что Россия отчаянно ищет помощи в таких странах, как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины", - заявил Салливан во время брифинга в пятницу.
Он также отметил, что на следующей неделе США могут объявить новый пакет помощи для Украины.
Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали запланированную встречу президентов, однако официального подтверждения ранее не было.
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так просто скажу - 1 патрон = ---- дякуй.те.
які ж невдячні.
вон тут було ролик - солдат тупо з браунінга = "куда то туда" цілий короб розрядив, а пишуть шо мало навіть для стрілкотні.
ну вибач - я то би так не стріляв.
«Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не подінемось, ви застрягли з нами", - пожартував американський президент.