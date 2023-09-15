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Новости
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Салливан подтвердил запланированную встречу Байдена и Зеленского

байден,зеленський

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, 21 сентября.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Зеленского в Белом доме в четверг. Это будет их третья встреча, и она, безусловно, состоится в критическое время, потому что Россия отчаянно ищет помощи в таких странах, как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины", - заявил Салливан во время брифинга в пятницу.

Он также отметил, что на следующей неделе США могут объявить новый пакет помощи для Украины.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали запланированную встречу президентов, однако официального подтверждения ранее не было.

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Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20239) США (26439) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+3
Всё вова ты попал , Байдэн ,слуга народа не смотрел . Он по делам смотрит!
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15.09.2023 21:36
+1
И шо там будит???....
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15.09.2023 21:29
+1
Напевно якусь кількість ATACAMS нададуть,але по москальській території,стріляти все одно не дозволять.
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15.09.2023 21:30
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И шо там будит???....
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15.09.2023 21:29 Ответить
Для вас кацапов ничего хорошего.
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15.09.2023 21:50 Ответить
Нічого гарного для боневтіка
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15.09.2023 22:15 Ответить
байден виїпє клована за то шо не передав бабу беню фбр(набу) дє його розчленують
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15.09.2023 22:23 Ответить
Напевно якусь кількість ATACAMS нададуть,але по москальській території,стріляти все одно не дозволять.
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15.09.2023 21:30 Ответить
...
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15.09.2023 21:33 Ответить
подивись ролик - шо там наш казав? шашлички і день Обіду?
так просто скажу - 1 патрон = ---- дякуй.те.
які ж невдячні.
вон тут було ролик - солдат тупо з браунінга = "куда то туда" цілий короб розрядив, а пишуть шо мало навіть для стрілкотні.
ну вибач - я то би так не стріляв.
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15.09.2023 21:36 Ответить
Всё вова ты попал , Байдэн ,слуга народа не смотрел . Он по делам смотрит!
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15.09.2023 21:36 Ответить
Перед посещением Белого дома напомните Зеленскому о необходимости побриться. Он небритым не похож на Чегевару, небритым он похож на небритого еврея. И не забудьте про нормальный костюм, а то уже даже Трамп смеется с нашего командувача. Ермак пусть езжает как хочет, ему потом точить карандаши и заправлять машину. А это можно делать и в спецовке цвета хаки.
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15.09.2023 21:55 Ответить
Ну і ))))

«Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не подінемось, ви застрягли з нами", - пожартував американський президент.
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15.09.2023 21:56 Ответить
Конкурс на магічний пендєль відкрито!
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15.09.2023 22:36 Ответить
 
 