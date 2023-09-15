Салливан подтвердил запланированную встречу Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, 21 сентября.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Зеленского в Белом доме в четверг. Это будет их третья встреча, и она, безусловно, состоится в критическое время, потому что Россия отчаянно ищет помощи в таких странах, как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины", - заявил Салливан во время брифинга в пятницу.

Он также отметил, что на следующей неделе США могут объявить новый пакет помощи для Украины.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали запланированную встречу президентов, однако официального подтверждения ранее не было.

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