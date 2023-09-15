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Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Дробязко

науседа

Литовский президент Гитанас Науседа принял решение лишить литовского гражданства танцовщицу на льду Маргариту Дробязко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на национального вещателя LRT.

"Президент подписал указ (о лишении гражданства Дробязко. - Ред.)", - сказал представитель президента Литвы Ридас Ясюленис.

Накануне, в четверг, комиссия литовского Сейма по делам гражданства рекомендовала лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства, ссылаясь на то, что она публично выражала поддержку кремлевскому режиму, ведущему войну в Украине.

В публичном письме, обнародованном на этой неделе, сама танцовщица на льду заявила, что не участвует в российской пропаганде, а распространяет "свет культуры и добра".

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В марте литовские депутаты разрешили лишать гражданства лиц, действия которых угрожают интересам безопасности страны или ее союзников, если паспорт ранее был выдан в виде исключения.

Маргарита Дробьязко родилась в Москве. После распада СССР получила гражданство Литвы и выступала за эту страну в паре с Павиласом Ванагасом, за которого в 2000 году вышла замуж. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх. Дробязко и Ванагас были призерами чемпионата мира и двух чемпионатов Европы по фигурному катанию.

Как сообщалось, в августе 2022 года пара приняла участие в российском танцевальном шоу "Лебединое озеро" в Сочи. Его подготовила Татьяна Навка – жена спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Автор: 

гражданство (1312) Литва (2446) россия (95381) фигурное катание (45)


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Топ комментарии
+41
Науседа - красень! Всіх дробязок додому в дробязово
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15.09.2023 22:33
+37
Дроб'язок, а приємно!
)))
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15.09.2023 22:32
+34
в стойло ( на паРашу ) , кацапы должны жить в своем свинарнике - масковии .
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15.09.2023 22:33
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Дроб'язок, а приємно!
)))
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15.09.2023 22:32 Ответить
Не, ну как у них это быстро! Вот жто пример для нас
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16.09.2023 03:51 Ответить
в стойло ( на паРашу ) , кацапы должны жить в своем свинарнике - масковии .
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15.09.2023 22:33 Ответить
Науседа - красень! Всіх дробязок додому в дробязово
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15.09.2023 22:33 Ответить
А Повилас Ванагас як? Вона ж його дружина й партнерша)
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15.09.2023 22:34 Ответить
Пояснюю - мешкати вона буде з чоловіком, якщо захоче, але з квиточком - отаким НЕгромадянина....і всєго дєлов то
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15.09.2023 22:45 Ответить
это в Латвии, а в Литве нет такого паспорта. Просто для посещения Литвы ей потребуется теперь виза.
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16.09.2023 00:24 Ответить
Як це нема??? так треба ввести
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16.09.2023 07:20 Ответить
Так шо Іриха не переживамс ти так
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15.09.2023 22:46 Ответить
Подавляющее большинство стран могут лишить только приобретённого гражданства. И только Зе лишает гражданства с которым человек родился.
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15.09.2023 23:29 Ответить
Ви захищаете Беню? Може ви Дубинський?
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16.09.2023 02:17 Ответить
Беня должен сидеть в тюрьме, лишение гражданства - это не наказание, а фарс.
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16.09.2023 08:14 Ответить
ти ЗУ "Про громадянсттво" читало? а зрозуміло? чи хрюзке швайн може тільки пердіти в калюжу?
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16.09.2023 07:43 Ответить
Пусть тренируются по видео конференции
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16.09.2023 05:56 Ответить
Будуть любитися на кордоні
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16.09.2023 07:14 Ответить
Її місце в квартеті , що виконують танок маленьких лебедів в
балеті Чайковського.
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15.09.2023 22:35 Ответить
молодці правителі, на міліметр не пускають "русській мір", дбають про країну і своїх громадян, честь і пошана таким лідерам
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15.09.2023 22:35 Ответить
Дробьзяка та Непотрібка
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15.09.2023 22:36 Ответить
У человека реально РОВНАЯ спина , была , есть и останется ВСЕГДА. Он в компромисы с совестью не играет.
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15.09.2023 22:37 Ответить
Правильно. Поддерживаю , что лишили эту шмару гражданства.
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15.09.2023 22:37 Ответить
Апять агалтєлая русафобія-всєм агалтєлим русафобам рєспєкт...
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15.09.2023 22:38 Ответить
Дроб'язко, навка , манкурти , українські призвіща і більше нічого...
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15.09.2023 22:42 Ответить
Той випадок, коли соромно за власне керівництво
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15.09.2023 22:43 Ответить
Бабло бобеждает зло ….. но не добро,которое побеждает и зло и бабло которое генерирет это зло…..
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15.09.2023 22:46 Ответить
а у нас бойко з ригами в парламенті.....
правильно кнопкодавлять
і пох...й ОП хто кого підтримує...
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15.09.2023 22:52 Ответить
А в ваших що написано? Помітив що пан скаче по всіх сторінках лаючи папєрєдніков.Мабуть у подляківців сьогодні зарплата? Ви діючим можновладцям в даний момент за їх успіхи можете проспівати осанну? Чи яйця по 17 дизпаливо по 90 гривень ваше всьо?
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15.09.2023 23:55 Ответить
У нас демократическая страна. Их выбрал народ.
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16.09.2023 07:15 Ответить
👍🏼
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15.09.2023 22:57 Ответить
методичка в тебе від ОПи
а я так,
що думаю то пишу
щодо парламентів пороха і зе
порох не міг протягнути ніодного закону своєю політсилою
бо так голосували люди
зе з своїми може майже все...
бо так проголосували 73% фантазерів
тепер розумієш чому опзж були в парламенті при пороху???
і їх було багато....
надіюсь ти людина розумна і не будеш більше писати куйню...
гарної ночі
СЛАВА ЗСУ!!!
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15.09.2023 23:09 Ответить
от у нас би так ... офіс президента в повному складі без громадянства...
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15.09.2023 23:11 Ответить
Если у человека только гражданство Украины по закону не могут.
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15.09.2023 23:49 Ответить
Це тому що у нас немає СБУ, або ця комерційнаслужба немає ніякого відношення до безпеки України.
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16.09.2023 00:04 Ответить
Тогда может отстрел?
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16.09.2023 07:16 Ответить
***** москвичке делать в Литве. Пусть получает гражданство Абхазии, Осетии, Приднестровья, ЛНР, ДНР...
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16.09.2023 05:54 Ответить
Які ж молодці литовці. А в нас проросійські партії очолюють виборчу компанію, а сьогодні тільки вони заповнили штат ОП. Під час Майдану фальшували справи проти майданівців, давали команди на їх ростріл, а сьогодні знищують докази по цих справах, у Верховній Раді агеннти ФСБ навіть очолюють бюджетні комітети і керують грошовими потоками країни. Ось така вона різниця.
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16.09.2023 07:49 Ответить
Це той момент, коли уряд іншої країни більш український, ніж в самій Україні
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16.09.2023 09:07 Ответить
Оце приклад справжньої принциповості на рівні держави, а не так, як в Україні - тут ми граємо, а тут ми рибу завертали! А наші чиновники від НОК, які навіть під час війни отримують свої немаленькі зарплатні від української держави, і досі не можуть виключити зі свого складу зрадника і бувшого олімпійського чемпіона Сергія Бубку, який теж, не зважаючи на свій незаконний бізнес на окупованих територіях та посібництво державі-агресору, і сьогодні залишається українським громадянином та має звання герой України.
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16.09.2023 16:41 Ответить
 
 