Науседа лишил литовского гражданства фигуристку Дробязко

Литовский президент Гитанас Науседа принял решение лишить литовского гражданства танцовщицу на льду Маргариту Дробязко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на национального вещателя LRT.

"Президент подписал указ (о лишении гражданства Дробязко. - Ред.)", - сказал представитель президента Литвы Ридас Ясюленис.

Накануне, в четверг, комиссия литовского Сейма по делам гражданства рекомендовала лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства, ссылаясь на то, что она публично выражала поддержку кремлевскому режиму, ведущему войну в Украине.

В публичном письме, обнародованном на этой неделе, сама танцовщица на льду заявила, что не участвует в российской пропаганде, а распространяет "свет культуры и добра".

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В марте литовские депутаты разрешили лишать гражданства лиц, действия которых угрожают интересам безопасности страны или ее союзников, если паспорт ранее был выдан в виде исключения.

Маргарита Дробьязко родилась в Москве. После распада СССР получила гражданство Литвы и выступала за эту страну в паре с Павиласом Ванагасом, за которого в 2000 году вышла замуж. Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх. Дробязко и Ванагас были призерами чемпионата мира и двух чемпионатов Европы по фигурному катанию.

Как сообщалось, в августе 2022 года пара приняла участие в российском танцевальном шоу "Лебединое озеро" в Сочи. Его подготовила Татьяна Навка – жена спикера Кремля Дмитрия Пескова.