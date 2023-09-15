Европа глобализовала войну в Украине, - министр иностранных дел Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в "глобализации войны" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Европа должна была изолировать эту войну, но вместо этого Европа глобализовала эту войну", - сказал Сийярто. По его словам, европейцы якобы "должны были предотвратить саму войну", но "риски эскалации", наоборот, растут.

Министр также возмутился, что Европа решила проводить политику, "основанную на санкциях", которые, по его словам, "оказались полным провалом". Сийярто объяснил это тем, что цели санкции, а именно давление на Россию и прекращение войны, не были достигнуты, а конкурентоспособность европейской экономики "с каждым днем падает".

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Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на подобные заявления Сиярто.

Он заявил, что глава МИД Венгрии распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России и призвал Брюссель запросить объяснения у Будапешта по поводу его высказываний.

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", — написал Николенко.