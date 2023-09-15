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Новости Война
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Европа глобализовала войну в Украине, - министр иностранных дел Венгрии Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в "глобализации войны" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Европа должна была изолировать эту войну, но вместо этого Европа глобализовала эту войну", - сказал Сийярто. По его словам, европейцы якобы "должны были предотвратить саму войну", но "риски эскалации", наоборот, растут.

Министр также возмутился, что Европа решила проводить политику, "основанную на санкциях", которые, по его словам, "оказались полным провалом". Сийярто объяснил это тем, что цели санкции, а именно давление на Россию и прекращение войны, не были достигнуты, а конкурентоспособность европейской экономики "с каждым днем падает".

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Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на подобные заявления Сиярто.

Он заявил, что глава МИД Венгрии распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России и призвал Брюссель запросить объяснения у Будапешта по поводу его высказываний.

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", — написал Николенко.

Автор: 

Венгрия (1933) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+31
Та здохни, ****, разом з своїм Орбаном, уйобки.
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15.09.2023 23:23
+14
Жалко шо предков этого пи"""раса не раздавили в 1956 советские танки в Будапеште.
Венгры ещё за вторую мировую не ответили перед Украиной ,то шо они в 1945 переметнулись быстренько на правильную сторону не отменяет существование фашистского венгерского режима воевавшего за Гитлера.
Предлагаю ******* им притензии за возмещение ущерба во время второй мировой войны на 500 млрд как поляки немцам недавно выкатили.
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15.09.2023 23:36
+12
Где ты, сапер Водичка....
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15.09.2023 23:21
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Где ты, сапер Водичка....
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15.09.2023 23:21 Ответить
Та здохни, ****, разом з своїм Орбаном, уйобки.
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15.09.2023 23:23 Ответить
Уйобіки як і всі ****** з їхньої партії, монголоїди!!!!
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15.09.2023 23:51 Ответить
4 червня щороку потрібно Європі святкувати Тріанонський договір 1920 року, коли Угорщину було позбавлено 2/3 земель колишнього Угорського королівства
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16.09.2023 11:33 Ответить
Угорщина ***** аж із штанів вилазе так хоче замість ЄС в СНД…
- вперёд широкими шагами уже бы давнопошла… так ведь Австрия мазу тянет ….
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15.09.2023 23:25 Ответить
воно паскудь хотіло і хоче щоб ми погодились на кордон 2022
бо ***** дало йому трохи соснути
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15.09.2023 23:27 Ответить
Не існує ніяких "кордонів 2022"...
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16.09.2023 08:39 Ответить
Так виходьте з ЄС раз вони там такі х..ві і все не так роблять.
Нє? Тоді завалить є...льники і мовчки сидіть поки вам гроші дають.
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15.09.2023 23:31 Ответить
сіярто - виходьте з нато і з єс, якщо вам там так кисло

а головне не розповідайте що санкції проти кацапів не наближають перемогу України
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15.09.2023 23:31 Ответить
А чим вони тоді шантажуватимуть інші країни?
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16.09.2023 01:16 Ответить
ну так ****** нахер от глобального развития , соси у паРаши и живи в каменном веке , дебил.
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15.09.2023 23:32 Ответить
Долбанный ******
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15.09.2023 23:32 Ответить
Консерви рашистов вскриваються, про цю(Єорбан) давно відомо.
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15.09.2023 23:32 Ответить
Жалко шо предков этого пи"""раса не раздавили в 1956 советские танки в Будапеште.
Венгры ещё за вторую мировую не ответили перед Украиной ,то шо они в 1945 переметнулись быстренько на правильную сторону не отменяет существование фашистского венгерского режима воевавшего за Гитлера.
Предлагаю ******* им притензии за возмещение ущерба во время второй мировой войны на 500 млрд как поляки немцам недавно выкатили.
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15.09.2023 23:36 Ответить
не пиши *****...причем тут предки "пи"""раса"? И никуда в 1945 мадьяры не метались, их части сражались дольше чем немецкие..И ничего они не должны ни Украине ни кому бы то ни было...Потому что есть такие понятия как Международное право и обязательства... А ******* ты можешь только головой в дуб что б меньше дичи писать
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16.09.2023 12:07 Ответить
Они воевали на стороне фашистов помагали совершать им военные преступления и сами совершали на територии УССР...причинили материальный и прочий ущерб УССР.С херали они ничем Украине не обязаны?
То что они воевали за фошистов до последнего это отягачающее обстоятельство за которое они не понесли наказание...почемц японцы итальянцы и немцы наказаны были а эти нет?
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16.09.2023 13:48 Ответить
Та нахєра постити новини про угорських мразот?
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15.09.2023 23:38 Ответить
Щоб всі знали кого ЄС утримує і годує!!!
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15.09.2023 23:54 Ответить
Все проблемы от националистических правительств. В эпоху глобализации они как неандертальцы слезшие с дерева.
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15.09.2023 23:38 Ответить
Угорський націоналіст русского міра
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16.09.2023 07:54 Ответить
Якщо так погано, то нехай Угорщина пливе окремо від ЄС, але економіка Угорщину на 90 відсотків залежить від допомоги Німеччини і Франції, від дотацій ЄС....
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15.09.2023 23:38 Ответить
Х*ярто іди на х*й
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15.09.2023 23:40 Ответить
Та іди ти н..х
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16.09.2023 00:04 Ответить
"Не 3,14сділа б його морда ,не ходила б в синяках"- Україні варто перекрити нафтопровід "дружбу" (всеріято ПНХ)
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16.09.2023 00:08 Ответить
Якщо такі висловлювання очільників Угорщини не викликають протестів у громадян Угорщини то можна дійти висновку що таку позицію займають саме громадяни Угорщини. Виникає питання: як можна бути членом ЄС і в той же час виступати проти ЄС?
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16.09.2023 00:15 Ответить
Він з вітєю орбаном так відверто вилизує сраку "старіка кабаєва", що закрадається одне тільки питання: "Якого хєра їх ще тримають у ЄС та НАТО?
Цих довбаних "циган Європи" давно було потрібно ізолювати від притомних країн!
Гей, Євроспільното, вам ще не набридли ці уйобки!?
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16.09.2023 00:15 Ответить
Це падло не чуло про ультиматум рябкова
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16.09.2023 00:48 Ответить
Підар сірьято, йди разом з орбаном найух, мадьярскі членососи плішивого куйла!😡
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16.09.2023 01:03 Ответить
Війна була глобальною з самого початку тому що сармати з сатанами несуть глобальну загрозу
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16.09.2023 01:11 Ответить
Опять этот ***** нарисовался.
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16.09.2023 01:25 Ответить
Що воно меле... це чмо якесь бабло з москальщини гребе лопатою
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16.09.2023 01:59 Ответить
От що значать спільні гени! Хай тепер хтось спростує що кацапи - угрофіни!
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16.09.2023 03:09 Ответить
Війну глобалізував кацапстан коли вирішив зруйнувати світовий порядок створений після Другої Світової Війни.
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16.09.2023 05:37 Ответить
Це рило нагадує пітуха з параші
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16.09.2023 05:48 Ответить
Этот Сиярто конкретный агент Кремля типа австрийской невесты.
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16.09.2023 05:52 Ответить
дебіл
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16.09.2023 06:18 Ответить
Перекрийте цим піторам нафтову трубу! Скільки можна вислуховувати цю мадярську маячню.
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16.09.2023 06:26 Ответить
Якби не ця "глобалізація" і опір народу України, то ти б лизав дупу пуйлу не віртуально, а реально.
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16.09.2023 07:15 Ответить
А сіярта під***с (не ЛГБТ - справжній)
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16.09.2023 07:18 Ответить
Мне кажется, нужно повышать налог на транспортировку газа в Венгрию ещё процентов на 20
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16.09.2023 07:25 Ответить
що цей уй..бок скаже одразу блювати хочеться, заткнись падло
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16.09.2023 07:31 Ответить
Та не зализывай ты ***** так сильно , он скоро просраться не сможет !
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16.09.2023 07:44 Ответить
От мразота , взагалі нерозумію , як цих посібників Гитлера взяли до ЕС.
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16.09.2023 07:57 Ответить
******** знову уральські зайві хромосоми в сраці спокою не дають...
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16.09.2023 08:51 Ответить
Угорська Радянська Соціалістична Республіка! Так, товариш Сіярто?
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16.09.2023 10:19 Ответить
Це просто прекрасно, що Європа після 1945 р "обчухрала "територію Великої Угорщини"

4 червня 1920 року між союзними державами Антанти та Угорщиною було укладено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Тріанонський мирний договір . Угорщині заборонялось мати на озброєнні авіацію, танки, важку артилерію. Максимальна чисельність угорської армії (могла формуватись лише з добровольців) не повинна була перевищувати 35 тис. осіб. Військово-морський флот, у тому числі кораблі Дунайської флотилії, передавались союзникам.

Угорщина втрачала за Тріанонським мирним договором, такі землі: Трансильванію, Марамарощину, Хорватію, Словаччину, Закарпатську Україну та Бургенланд.

Комплекс втраченої «величі»

Все ХХ століття угорців не покидала думка, що їх обікрали. За умовами Тріанонського договору 1920 року, країну було позбавлено 2/3 земель колишнього Угорського королівства (у складі Австро-Угорщини), поза межами країни опинилося близько 2 млн угорців. З економічного погляду Будапешт втратив владу над 58% залізниць (причому було «обрізано» своєрідне кільце по угорських окраїнах, внаслідок чого систему залізничного сполучення треба було створювати наново), 60% доріг, 84% лісових ресурсів, 83% залізної руди, 43% орних земель, 29% бурого вугілля. «Пошматована Угорщина - горе-край, ціла Угорщина - держава-рай», - з таким слоганом угорці пережили міжвоєнний період, Другу світову і комунізм.
https://tyzhden.ua/tin-trianona/
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16.09.2023 11:31 Ответить
Обісравши з ніг до голови кожного українця, тепер воно почало обсерати ЄС і всі мовчать, воно грає в ЄС і НАТО такого собі поганого копа, а ж2 з Банкової мовчить, їм пох на Україну, аби Ізраїль не чіпали.
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16.09.2023 12:53 Ответить
 
 