Европа глобализовала войну в Украине, - министр иностранных дел Венгрии Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в "глобализации войны" в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Европа должна была изолировать эту войну, но вместо этого Европа глобализовала эту войну", - сказал Сийярто. По его словам, европейцы якобы "должны были предотвратить саму войну", но "риски эскалации", наоборот, растут.
Министр также возмутился, что Европа решила проводить политику, "основанную на санкциях", которые, по его словам, "оказались полным провалом". Сийярто объяснил это тем, что цели санкции, а именно давление на Россию и прекращение войны, не были достигнуты, а конкурентоспособность европейской экономики "с каждым днем падает".
Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на подобные заявления Сиярто.
Он заявил, что глава МИД Венгрии распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России и призвал Брюссель запросить объяснения у Будапешта по поводу его высказываний.
"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", — написал Николенко.
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- вперёд широкими шагами уже бы давнопошла… так ведь Австрия мазу тянет ….
бо ***** дало йому трохи соснути
Нє? Тоді завалить є...льники і мовчки сидіть поки вам гроші дають.
а головне не розповідайте що санкції проти кацапів не наближають перемогу України
Єорбан) давно відомо.
Венгры ещё за вторую мировую не ответили перед Украиной ,то шо они в 1945 переметнулись быстренько на правильную сторону не отменяет существование фашистского венгерского режима воевавшего за Гитлера.
Предлагаю ******* им притензии за возмещение ущерба во время второй мировой войны на 500 млрд как поляки немцам недавно выкатили.
То что они воевали за фошистов до последнего это отягачающее обстоятельство за которое они не понесли наказание...почемц японцы итальянцы и немцы наказаны были а эти нет?
Цих довбаних "циган Європи" давно було потрібно ізолювати від притомних країн!
Гей, Євроспільното, вам ще не набридли ці уйобки!?
4 червня 1920 року між союзними державами Антанти та Угорщиною було укладено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 Тріанонський мирний договір . Угорщині заборонялось мати на озброєнні авіацію, танки, важку артилерію. Максимальна чисельність угорської армії (могла формуватись лише з добровольців) не повинна була перевищувати 35 тис. осіб. Військово-морський флот, у тому числі кораблі Дунайської флотилії, передавались союзникам.
Угорщина втрачала за Тріанонським мирним договором, такі землі: Трансильванію, Марамарощину, Хорватію, Словаччину, Закарпатську Україну та Бургенланд.
Комплекс втраченої «величі»
Все ХХ століття угорців не покидала думка, що їх обікрали. За умовами Тріанонського договору 1920 року, країну було позбавлено 2/3 земель колишнього Угорського королівства (у складі Австро-Угорщини), поза межами країни опинилося близько 2 млн угорців. З економічного погляду Будапешт втратив владу над 58% залізниць (причому було «обрізано» своєрідне кільце по угорських окраїнах, внаслідок чого систему залізничного сполучення треба було створювати наново), 60% доріг, 84% лісових ресурсів, 83% залізної руди, 43% орних земель, 29% бурого вугілля. «Пошматована Угорщина - горе-край, ціла Угорщина - держава-рай», - з таким слоганом угорці пережили міжвоєнний період, Другу світову і комунізм.
https://tyzhden.ua/tin-trianona/