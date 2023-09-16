США будут давить на Россию по возобновлению "зернового соглашения", - Салливан

Соединенные Штаты продолжат давление на РФ, а также призвать к этому другие страны, чтобы возобновить действие Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил в пятницу во время пресс-конференции в Вашингтоне советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем продолжать давить на них (на россиян. – Ред.), мы будем призывать остальной мир сделать то же самое",- заметил советник Байдена в ответ на вопрос о перспективах возобновления "зернового соглашения".

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Он также подчеркнул, что сейчас над этим вопросом упорно трудятся Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Так что мы надеемся, что они смогут достичь результата. Однако россияне не дают нам особого повода для оптимизма",- отметил Салливан.