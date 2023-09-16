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Новости
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США будут давить на Россию по возобновлению "зернового соглашения", - Салливан

зерно

Соединенные Штаты продолжат давление на РФ, а также призвать к этому другие страны, чтобы возобновить действие Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил в пятницу во время пресс-конференции в Вашингтоне советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем продолжать давить на них (на россиян. – Ред.), мы будем призывать остальной мир сделать то же самое",- заметил советник Байдена в ответ на вопрос о перспективах возобновления "зернового соглашения".

Читайте: Гутерриш намерен обсудить "зерновое соглашение" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым на следующей неделе во время ГА ООН

Он также подчеркнул, что сейчас над этим вопросом упорно трудятся Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Так что мы надеемся, что они смогут достичь результата. Однако россияне не дают нам особого повода для оптимизма",- отметил Салливан.

Автор: 

Салливан Джейк (254) зерновой коридор (226)


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16.09.2023 00:04 Ответить
Не потрібна зараз та угода. Якраз почали орківські кораблики за "Москвою" посилати посилено.
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16.09.2023 00:13 Ответить
Україна має інший тиск, щоб не питати у рахи як виходити виключно в морській економічній зоні України торговельним суднам
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16.09.2023 00:18 Ответить
дайте нам гарпунів в кількості - ми самі на них так натиснемо що проситися будуть
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16.09.2023 00:27 Ответить
Дайте Україні АТАКАМС і гарпунів і ми по них самі натиснимо
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16.09.2023 06:32 Ответить
натиснути про закінчення війни слабо ? українське зерно цінніше за українських дітей ! цю ганьбу США нестимуть довго .
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16.09.2023 07:58 Ответить
Саллівану, як і Гуттеришу і Ердогану дуже хочеться мати привід, щоб натомість познімати з росії санкції.
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16.09.2023 09:52 Ответить
Масштабный пожар в Петербурге: крупный торговый центр сгорел дотла.
В ночь на субботу, 16 сентября, большой пожар произошел в российском Санкт-Петербурге, - там горело двухэтажное здание торгового центра с рестораном.

Зрелищными фото и видео с места событий делятся российские СМИ. Судя по ним, здание практически сгорело дотла. Россияне жалуются в соцсетях, что «так выглядит ад».
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16.09.2023 10:55 Ответить
 
 