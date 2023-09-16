В оккупированном Токмаке прогремели взрывы, - Федоров

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Токмак, как дела? Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - отметил он.

Официального подтверждения ударов по Токмаку пока нет.

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