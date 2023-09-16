В оккупированном Токмаке прогремели взрывы, - Федоров
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Токмак, как дела? Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - отметил он.
Официального подтверждения ударов по Токмаку пока нет.
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Jimmy Hill
показать весь комментарий16.09.2023 12:00 Ответить Мне нравится 3
saimansay
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Сірий
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