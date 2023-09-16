РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7577 посетителей онлайн
Новости
1 271 17

Польша планирует построить электронное заграждение на границе с Беларусью вдоль Буга

польща

Погранслужба Польши объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг на границе с Беларусью протяженностью 172 км. Предложения будут приниматься до 22 сентября, а до конца года должны начаться работы на границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в субботу во время посещения пункта пропуска "Тересполь" на границе с Беларусью министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

По словам министра, в пятницу Пограничная служба Польши объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг на границе с Белоруссией. Свои предложения компании будут подавать до 22 сентября, в ноябре должен быть избран победитель тендера, и до конца года начнутся соответствующие работы на границе.

"Электронное заграждение будет иметь 172 км. Это будет около 4,5 тыс. дневных, ночных и тепловизионных камер, датчики движения и сотни кабелей передачи данных", - сообщил Каминский.

Он добавил, что центр электронного мониторинга относительно ситуации на реке Буг будет развернут в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши в Хелме.

Читайте также: Польша готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы, если потребуется

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5259) Польша (8403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
повірите, чи ні, але електричне краще
показать весь комментарий
16.09.2023 19:49
+3
Наподобіє ось цього тільки мощнєє
показать весь комментарий
16.09.2023 20:03
+2
Може краще вздовж волги??
показать весь комментарий
16.09.2023 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повірите, чи ні, але електричне краще
показать весь комментарий
16.09.2023 19:49 Ответить
Наподобіє ось цього тільки мощнєє
показать весь комментарий
16.09.2023 20:03 Ответить
І дешевше, і не перелізуть точно
показать весь комментарий
16.09.2023 20:07 Ответить
з яхика зняв
тільки відкрив, щоб написати.....
показать весь комментарий
16.09.2023 21:27 Ответить
міни в 3 ряди - the best
показать весь комментарий
16.09.2023 20:10 Ответить
Які? І проти чого? Польща - підписант конвенції проти застосування та виробництва протипіхотних мін Танки масово білоруси з кацапами не кинуть - всі резерви або спалені або задіяні в Україні ТОму кидатимуть ДРГ Для боротьби з ними залишається "сурогат" - "розтяжки" Це ті самі "протипіхотки" - тільки натяжної дії
показать весь комментарий
17.09.2023 05:59 Ответить
Може краще вздовж волги??
показать весь комментарий
16.09.2023 20:13 Ответить
Як тут дехто казав танки це не зупинить.
показать весь комментарий
16.09.2023 20:19 Ответить
А може рів з крокодилами краще.
показать весь комментарий
16.09.2023 20:26 Ответить
Сєню запросіть у підрядники.
показать весь комментарий
16.09.2023 20:39 Ответить
Тобі "Сєня" за пазуху насрав? Поляки на сухопутному кордоні з БРСР практично побудували "стіну Яценюка" Чомусь там ніхто не "смердить" що вона "погана" А от в Україні її ще до побудови купою лайна засрали
показать весь комментарий
17.09.2023 06:08 Ответить
А може простіше?
показать весь комментарий
16.09.2023 20:49 Ответить
Не гірший варіант,але вогнемети краще.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:51 Ответить
Та нє... Смажений кацап дуже смердить... Навіть кроти тікають до Румунії...
показать весь комментарий
16.09.2023 22:06 Ответить
Є ще простіше Мисливський "башмак" Він може виготовляться навіть з дерева І перевага в тому що без викопування його з землі знять його з ноги не можна Ще в часи Людовіка 11 застосовувався при обороні його резиденції НУ а зараз браконьєри ними кабанів ловлять
показать весь комментарий
17.09.2023 06:04 Ответить
просто дозвольте прикордонникам стріляти на ураження
показать весь комментарий
16.09.2023 23:15 Ответить
Кордон з бульбашками потрібно мінувати, а не будувати електричне загородження. Дивітися приклад України
показать весь комментарий
17.09.2023 09:10 Ответить
 
 