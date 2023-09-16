Польша планирует построить электронное заграждение на границе с Беларусью вдоль Буга

Погранслужба Польши объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг на границе с Беларусью протяженностью 172 км. Предложения будут приниматься до 22 сентября, а до конца года должны начаться работы на границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в субботу во время посещения пункта пропуска "Тересполь" на границе с Беларусью министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

По словам министра, в пятницу Пограничная служба Польши объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг на границе с Белоруссией. Свои предложения компании будут подавать до 22 сентября, в ноябре должен быть избран победитель тендера, и до конца года начнутся соответствующие работы на границе.

"Электронное заграждение будет иметь 172 км. Это будет около 4,5 тыс. дневных, ночных и тепловизионных камер, датчики движения и сотни кабелей передачи данных", - сообщил Каминский.

Он добавил, что центр электронного мониторинга относительно ситуации на реке Буг будет развернут в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши в Хелме.

Читайте также: Польша готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы, если потребуется