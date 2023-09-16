Минэнерго подготовило графики отключений света на случай значительных повреждений вследствие российских обстрелов

Новый отопительный сезон в Украине будет тяжелым, однако энергетики готовы к предстоящим вызовам из-за возможного повторения российского ракетного террора.

Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Прошлый отопительный сезон действительно стал самым сложным для Украины и всей Европы, но в то же время продемонстрировал, что наши энергетики, наша энергетическая система готовы бороться даже с такими вызовами, как постоянные ракетные атаки, и мы делаем все необходимое, чтобы учесть уроки прошлого отопительного сезона и подготовить гораздо качественнее к следующему", – отметила она.

Однако, по мнению Гринчук, новый отопительный сезон не будет легким, несмотря на то, что с конца предыдущего сезона ведутся работы по восстановлению генерации.

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"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", – добавила замминистра.

По ее словам, пока не планируется отключение света и блекауты, однако остается большой вызов – повторные атаки России на украинскую энергосистему. К которым, по данным украинской разведки, враг снова готовится. При этом сейчас энергетики имеют больше знаний для восстановления объектов после повреждений, также в Украине более качественная система ПВО.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики", – отметила Гринчук.