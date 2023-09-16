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Новости Отопительный сезон
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Минэнерго подготовило графики отключений света на случай значительных повреждений вследствие российских обстрелов

світло

Новый отопительный сезон в Украине будет тяжелым, однако энергетики готовы к предстоящим вызовам из-за возможного повторения российского ракетного террора.

Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Прошлый отопительный сезон действительно стал самым сложным для Украины и всей Европы, но в то же время продемонстрировал, что наши энергетики, наша энергетическая система готовы бороться даже с такими вызовами, как постоянные ракетные атаки, и мы делаем все необходимое, чтобы учесть уроки прошлого отопительного сезона и подготовить гораздо качественнее к следующему", – отметила она.

Однако, по мнению Гринчук, новый отопительный сезон не будет легким, несмотря на то, что с конца предыдущего сезона ведутся работы по восстановлению генерации.

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"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", – добавила замминистра.

По ее словам, пока не планируется отключение света и блекауты, однако остается большой вызов – повторные атаки России на украинскую энергосистему. К которым, по данным украинской разведки, враг снова готовится. При этом сейчас энергетики имеют больше знаний для восстановления объектов после повреждений, также в Украине более качественная система ПВО.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики", – отметила Гринчук.

Автор: 

отопительный сезон (528) Минэнерго (362) отключение света (422)


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Топ комментарии
+14
Після обстрілів іноземні партнери допомагають грошима (які можна розікрасти) та обладнанням для відновлення, а ще є привід вкотре підняти тарифи для населення.
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16.09.2023 21:30
+13
Таке враження, що хтось просто мріє, щоб обстріли були і їх було багато
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16.09.2023 21:20
+10
А постріляти по кацапській енергосистемі ніхто не планує?
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16.09.2023 21:40
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Таке враження, що хтось просто мріє, щоб обстріли були і їх було багато
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16.09.2023 21:20 Ответить
Після обстрілів іноземні партнери допомагають грошима (які можна розікрасти) та обладнанням для відновлення, а ще є привід вкотре підняти тарифи для населення.
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16.09.2023 21:30 Ответить
І для підприємців. (Довідково. З 1.07 - тариф 7грн.11коп, з 1.08.- 7грн.90 коп) ...Ну а тепер і графіки падаспєлі
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16.09.2023 21:39 Ответить
Відключення вже почались, зараз сижу в темряві три години, на горизонті дом голови & друзі -> світла там багато...
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16.09.2023 22:12 Ответить
Пора б уже знати, що всі елітні будинки чиновників та "царські села" підключені до критичної інфраструктури і не можуть вимикатися, а решта мають мовчки терпіти бо в країні війна.
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16.09.2023 23:05 Ответить
Не обов'язково багато.Головне,щоб була причина,і як наслідок,підвищення тарифів.
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17.09.2023 05:02 Ответить
А постріляти по кацапській енергосистемі ніхто не планує?
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16.09.2023 21:40 Ответить
А як можна графіки підготувати, якщо не відомо куди и скільки попаде?
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16.09.2023 21:42 Ответить
Все в них домовлено,не переймаються.Перейматись будемо ми,бо в них знову дороги в голові.
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16.09.2023 21:53 Ответить
А може для них графік попадання вже рашка відправила, то вони "стараютса" для нарІда.
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16.09.2023 22:17 Ответить
сцуки... Нет чтобы приготовить график понижения тарифов...
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16.09.2023 21:44 Ответить
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16.09.2023 21:44 Ответить
До задницы эти их графики. Не выполнялись на 99%
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16.09.2023 21:45 Ответить
Ага, у відповідь на обстріли енергосистеми ми будемо відключати собі світло. Класно підготовлюються. Буде темно не бачитимуть куди шмаляти
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16.09.2023 21:51 Ответить
Шапіто...
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16.09.2023 21:53 Ответить
Готові? Наші енергетики попередили про можливі 10-годинні відключення через попередні пошкодження і неможливість їх поновлення за браком фахівців. Питання до булавоносця і ОВА: то на)(уй ви нам потрібні?! Мародерити і локшину на єдиному лохотроні вішати?! Дякуємо, дуже дякуємо!
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16.09.2023 22:05 Ответить
І вони почались....! Літом брали єнергію у сусідніх стран! ...шо, всі конденціонери вкл???? або майстер єнергетики трохи більше вкрав? Байки про вугілля, нови закладки в АЄС, що щє розкажуть зелені хвойди? А поки почалось відключення людей від ... життя!
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16.09.2023 22:33 Ответить
Витримали попередню зиму, витримаємо й цю. Вже підготовлені ! А от у х-йла майбутнє ...?
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16.09.2023 23:23 Ответить
Та ви суки Зелені зі світлом будете...Срати ви хотіли на звичайний народ...
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17.09.2023 02:01 Ответить
Треба сховища для трансформаторів було рити і бетоном заливати. Літо пройшло і ніхто нічого. Боляче дивитись, що багатьох місцях користуються ще радянським майном яке не вічне, за 30 років майже нічого не зроблено.
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17.09.2023 05:10 Ответить
Міненерго вже знає куди попадуть ракети (шахеди)?
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17.09.2023 06:29 Ответить
и опять на весну тарифы поднимут- ведь стреляли, боже как надоело все это
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17.09.2023 07:18 Ответить
 
 