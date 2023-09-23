Всемирное антидопинговое агентство продлило санкции в отношении России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило действующие санкции против России из-за несоблюдения антидопингового кодекса.

Решение принято по итогам заседания в Шанхае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не устранило несоответствия в национальном законодательстве, выявленные во время виртуального аудита WADA в сентябре 2022 года. Таким образом, РУСАДА все еще не отвечает критериям Всемирного антидопингового кодекса, и наложенные на него санкции остаются в силе.

"Пока все условия восстановления не будут выполнены, не может рассматриваться восстановление статуса РУСАДА. Кроме этого, РУСАДА не будет иметь права на восстановление по решению CAS, пока не будет устранено несоответствие национального законодательства", – говорится в заявлении.

РУСАДА может оспорить это решение в течение 21 дня после получения официального уведомления.

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Как сообщалось, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. Согласно решению CAS, российские спортсмены до декабря 2022 были лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на международных соревнованиях. России было запрещено в течение двух лет претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.

Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре 2016 года был опубликован доклад эксперта WADA Ричарда Макларена о массовых употреблениях допинга российскими спортсменами.

Санкции против РУСАДА, введенные в ноябре 2015 года, были сняты в сентябре 2018 года с условием, что WADA будет предоставлен полный доступ к данным российской лаборатории до конца декабря.

В декабре 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применил ряд санкций в отношении российского спорта: на 4 года лишил российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретил проводить крупные турниры на территории РФ, исключил российских чиновников из состава представителей интернациональных федераций и запретил им посещать соревнования.