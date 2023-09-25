Греция продлила временную защиту для украинцев до марта 2024 года

Правительство Греции сообщило о продолжении действия статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмана, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство миграции и убежища Греции официально сообщило, что действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Также как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые", - говорится в сообщении.

В Офисе Омбудсмана объяснили, что те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также будут иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.

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