Греция продлила временную защиту для украинцев до марта 2024 года
Правительство Греции сообщило о продолжении действия статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмана, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство миграции и убежища Греции официально сообщило, что действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Также как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые", - говорится в сообщении.
В Офисе Омбудсмана объяснили, что те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также будут иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.
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Самий правий Укр
показать весь комментарий25.09.2023 10:03 Ответить Мне нравится 0
Алекс S. Pоман
показать весь комментарий25.09.2023 13:26 Ответить Мне нравится 0
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