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Греция продлила временную защиту для украинцев до марта 2024 года

беженцы

Правительство Греции сообщило о продолжении действия статуса временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмана, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство миграции и убежища Греции официально сообщило, что действие вида на жительство по временной защите продолжается автоматически. Также как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые", - говорится в сообщении.

В Офисе Омбудсмана объяснили, что те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также будут иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Автор: 

беженцы (1639) Греция (723) омбудсмен (597)


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Афон слабо у касапоти віджати, як Ми це чудово з Лаврою зробили??
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25.09.2023 10:03 Ответить
Моживо березня 25 року?!
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25.09.2023 13:26 Ответить
 
 