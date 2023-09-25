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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне продолжают строить укрепления рядом с оккупированным Мариуполем, - Андрющенко

сооружения,фортификационные

Рядом с временно оккупированным Мариуполем россияне продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Советник рассказал, что оккупанты продолжают строительство укреплений по треугольнику село Никольское – село Стародубовка – Розовка.

"Кроме древесины и "зубов дракона" начали загонять бетоновозы для усиления фортификации", - пишет Андрющенко.

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Автор: 

Мариуполь (5708) оккупация (10132) Андрющенко Петр (580)


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Ідіоти, треба асфальт в три слої на дороги класти. Спитали б у Зєлупи, він би навчив, як не як, верховних говнокомандуючий
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25.09.2023 13:08 Ответить
ЩО ТИ ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ 🔱💙💛 ТРЕБА ОБІСРАТИ ВСІХ А ТИ КРАСАВЧИК, РАЗОМ ДО ❤️ ПЕРЕМОГИ 🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦✌️ СЕРУНАМ АХМАТ САЛО ГОЙДА 💤💨
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25.09.2023 13:38 Ответить
 
 