Россияне продолжают строить укрепления рядом с оккупированным Мариуполем, - Андрющенко
Рядом с временно оккупированным Мариуполем россияне продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
Советник рассказал, что оккупанты продолжают строительство укреплений по треугольнику село Никольское – село Стародубовка – Розовка.
"Кроме древесины и "зубов дракона" начали загонять бетоновозы для усиления фортификации", - пишет Андрющенко.
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Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий25.09.2023 13:08 Ответить Мне нравится 4
Влад Галецкий
показать весь комментарий25.09.2023 13:38 Ответить Мне нравится 0
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