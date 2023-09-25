Россияне продолжают строить укрепления рядом с оккупированным Мариуполем, - Андрющенко

Рядом с временно оккупированным Мариуполем россияне продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

Советник рассказал, что оккупанты продолжают строительство укреплений по треугольнику село Никольское – село Стародубовка – Розовка.

"Кроме древесины и "зубов дракона" начали загонять бетоновозы для усиления фортификации", - пишет Андрющенко.

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