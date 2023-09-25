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МВД РФ объявило в розыск главу Международного уголовного суда Гофманского

гофманский

МВД Российской Федерации объявило в розыск главу Международного уголовного суда (МКС) Пйотра Гофманского, а также его заместителя Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

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После этого, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Автор: 

розыск (840) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+19
Поиски нужно начать с Бирюлёво западного. Если там нет, то поискать в наливайках на Арбате
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25.09.2023 14:27
+14
оголосили на території московії? аа бояться, що вони особисто приїдуть на путіна кайданки одягати))
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25.09.2023 14:31
+7
Непереможний ідіотизм
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25.09.2023 14:36
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Поиски нужно начать с Бирюлёво западного. Если там нет, то поискать в наливайках на Арбате
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25.09.2023 14:27 Ответить
🖕
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25.09.2023 14:28 Ответить
оголосили на території московії? аа бояться, що вони особисто приїдуть на путіна кайданки одягати))
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25.09.2023 14:31 Ответить
іщут пажарниє, іщєт міліция, іщут фатографи в іхнєй сталіцє, іщут давно но нє могут найті парня какогата лєт шестідєсяті...
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25.09.2023 14:31 Ответить
ВЫ ЧЕ СЕРЬЁЗНО через 3 ,ПИ-здеж.
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25.09.2023 14:32 Ответить
Точно десь сидять в ******...
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25.09.2023 14:34 Ответить
Непереможний ідіотизм
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25.09.2023 14:36 Ответить
Ідеотизм буде, коли росія подасть на розшук до інтерполу, а той прийме до виконання (і я не здивуюсь, коли так і буде).
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25.09.2023 14:47 Ответить
Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає! (с)
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25.09.2023 14:38 Ответить
Ну так путлер пусть приедет и арестует. Адрес МКС известен. Если только не перепутает, со своим маразмом, с МКС на орбите Земли. Хотя и туда будет неплохо отправится бункерному плешивому старикану.
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25.09.2023 14:39 Ответить
Ага, особливо, якщо врахувати, що вже ходять розмови, що ту МКС топити пора))
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25.09.2023 14:42 Ответить
Тихо! Не шуми! Вони вже кілька років збираються від"єднать від себе американців та розвернуть ВЗМКС "ВсеМирную Рассийскую Касмическую станцию"
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25.09.2023 15:25 Ответить
Вже була така, Мір називалася, потопили...
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25.09.2023 15:34 Ответить
"Мир" не російська була а радянська А це - "дві великі різниці"!
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25.09.2023 15:59 Ответить
ну дебилы ! давайте сразу лидеров всех стран оглашайте в розыск
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25.09.2023 14:47 Ответить
Чому ж всіх? "путінферштейнів" не треба.
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25.09.2023 14:48 Ответить
А що так можна? 🤣🤣🤣
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25.09.2023 14:52 Ответить
Огласили в розыск и направили ордер на арест в "Спортлото"....
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25.09.2023 15:02 Ответить
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25.09.2023 15:07 Ответить
Jeeeeba56 kon4ennyee!
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25.09.2023 15:43 Ответить
так краще дойде до тих, хто хоть ще вирів у гарних расіян
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25.09.2023 15:53 Ответить
новий анекдот про касапів.
Хоча, анекдот не дуже й то смішний. Так, лише хмикнути. І пригадати очевидну істину, що касапів потрібно дерашизувати, щоб в світ настав споків, хоча би від них.
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25.09.2023 16:40 Ответить
🤣🤣🤣
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25.09.2023 17:27 Ответить
В рамках розшуку перевірятимуть паспорти у всіх жителів Якутії, Бурятії та Туви.
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25.09.2023 17:40 Ответить
выслужиться перед хозяином на россии переходит уже все границы маразма...
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25.09.2023 23:08 Ответить
 
 