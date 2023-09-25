МВД РФ объявило в розыск главу Международного уголовного суда Гофманского

МВД Российской Федерации объявило в розыск главу Международного уголовного суда (МКС) Пйотра Гофманского, а также его заместителя Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

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После этого, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина.