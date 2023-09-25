Зеленский назначил четырех новых председателей РГА в Ивано-Франковской, Харьковской и Житомирской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей Купянской и Харьковской районных государственных администраций в Харьковской области, Коростенской РГА на Житомирщине и Надвирнянской РГА в Ивано-Франковской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Распоряжением №167/2023-рп Зеленский уволил Валерия Люботу с должности председателя Купянской РГА Харьковской области "в соответствии с пунктом 83 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины". В то же время распоряжением №170 /2023-рп на эту должность назначен Андрей Канашевич.

Кроме того, Зеленский назначил Олега Рябого председателем Коростенской РГА Житомирской области (распоряжение №168/2023-рп), Петра Хмелевского – председателем Надворнянской РГА Ивано-Франковской области (распоряжение №169/2023-рп) и Владимира Усова – председателем Харьковской РГА администрации Харьковской области (распоряжение №171/2023-рп).

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