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Зеленский назначил четырех новых председателей РГА в Ивано-Франковской, Харьковской и Житомирской областях

указ,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей Купянской и Харьковской районных государственных администраций в Харьковской области, Коростенской РГА на Житомирщине и Надвирнянской РГА в Ивано-Франковской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Распоряжением №167/2023-рп Зеленский уволил Валерия Люботу с должности председателя Купянской РГА Харьковской области "в соответствии с пунктом 83 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины". В то же время распоряжением №170 /2023-рп на эту должность назначен Андрей Канашевич.

Кроме того, Зеленский назначил Олега Рябого председателем Коростенской РГА Житомирской области (распоряжение №168/2023-рп), Петра Хмелевского – председателем Надворнянской РГА Ивано-Франковской области (распоряжение №169/2023-рп) и Владимира Усова – председателем Харьковской РГА администрации Харьковской области (распоряжение №171/2023-рп).

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Автор: 

Харьковщина (5577) РГА (251) Ивано-Франковская область (916) Житомирская область (1390)


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Ці вже для внуків прибарахлілісь, тепер потрібно замінити поки не почали розслідувати журналісти їх корупцію? Щоб жоповтік у твоїх дітей були такі ж чоловіки і жінки як оці мерзоти яких ти призначаєш.
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25.09.2023 18:48 Ответить
Єрмак очолив президію Конгресу місцевих та регіональних влад липень 2021 року ...
Чувак готувався до входження військ рашки на парад в Україну не тільки дорогами...

То й ці призначення зробив під себе не Зеленський а Єрмак.
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25.09.2023 18:49 Ответить
и снова в Харьковской обл. Усов.
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25.09.2023 19:53 Ответить
чекаємо на зашквар нової зеленоопої єліти
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25.09.2023 20:55 Ответить
 
 