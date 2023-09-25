Зеленский наградил орденами и медалями 132 украинских воинов
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 132 украинских военнослужащих, среди которых 92 – посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №588/2023 опубликован на сайте главы государства.
Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
Президент отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".
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асфальт це швидко та багато а тут, меньше, довше але гарантовано не візьмуть за сраку.
в Ладижині, наприклад, все літо пилесос-маз куярив кожен день
що він сосав, на знає ніхто
але він їздив і сосав
мабудь по 15к в зміну...
опозиція пише кругом...
на на мера, сепара, який втік по власному 12 кримінальних справ, ні олного вироку, всіх **** купив
люди в основному ********.
багато хороших але...
маємо що маємо...
Тоді я розумію, з ким маю справу. Шизофренія, нажаль, невиліковна, тим більше ускладнена манією величі.
В спам. І бігай по палаті, бийся головою (чи як там у тебе зветься орган, яким ти їси та пи@диш) об м'які стіни.
Прощавай, лікуйся добре.
Як кажуть у вас на Московії - "скорейшего выздоровления"!
зазисникам, живим, вони не винуваті що не загинули, медаль за службу, медаль захиснику,
а кошовому, лисому з кварталу, орден за заслуги....
от як ***** так????
не загиблий, не поранений, не воював, і навіть не служив...
повозив автомат на задньому сидінні по Кмєву, на орден
заслужив за заслуги у слуги народу...
До автомату їм торкатися зась - убєждєнія нє пазваляют!