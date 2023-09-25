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Зеленский наградил орденами и медалями 132 украинских воинов

орден,нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 132 украинских военнослужащих, среди которых 92 – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №588/2023 опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Президент отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".

Смотрите также: Зеленский вручил награды разведчикам. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) награда (1797)


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Топ комментарии
+2
Слава загиблим героям! І смерть ворогам!
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25.09.2023 21:05
+1
А може ти хочеш таку нагороду? Посмертно? Курва кацапська!
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25.09.2023 20:48
+1
Про шашлики я вже чув у лютому 2022-го, не повторюйся, ze-саамый правый у...к! А асфальт твої роботодавці і зараз катають, в одній лише Дніпропетровській області на шість мільярдів. І тебе з нього підкормлюють.
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25.09.2023 20:58
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А чого тут не скиглять що це за асфальт...??
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25.09.2023 19:28 Ответить
А може ти хочеш таку нагороду? Посмертно? Курва кацапська!
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25.09.2023 20:48 Ответить
Шашлик ти не дуже розумний, це ти від слова асфальт так збудився??
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25.09.2023 20:51 Ответить
Про шашлики я вже чув у лютому 2022-го, не повторюйся, ze-саамый правый у...к! А асфальт твої роботодавці і зараз катають, в одній лише Дніпропетровській області на шість мільярдів. І тебе з нього підкормлюють.
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25.09.2023 20:58 Ответить
Скажу тобі більше, у мене на Богатирській ще й естакаду нову будують, мабуть це також злочин проти держави. А ще й квіти їздять поливають, газони косять - мабуть на касапів працюють..
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25.09.2023 21:22 Ответить
як що до останнього речення добавити, прибирають дороги, то це сама класна стаття міського бюджету де можна скисдити гроші і за це нічого не буде бо нема як провірити.
асфальт це швидко та багато а тут, меньше, довше але гарантовано не візьмуть за сраку.
в Ладижині, наприклад, все літо пилесос-маз куярив кожен день
що він сосав, на знає ніхто
але він їздив і сосав
мабудь по 15к в зміну...
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25.09.2023 21:46 Ответить
Це проблеми твоєї громади, що ви не можете контролювати свого "избранного".. секта Віталькой у нас таких проблем немає, а як стануть - швиденько на дупу посадимо..
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25.09.2023 21:58 Ответить
так, згоден.
опозиція пише кругом...
на на мера, сепара, який втік по власному 12 кримінальних справ, ні олного вироку, всіх **** купив
люди в основному ********.
багато хороших але...
маємо що маємо...
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25.09.2023 22:06 Ответить
ЗеВиб'лядок,це за те,що люди своїми життями розплачуються за зраду твоїх хозяїв,які розброїли країну,та відкрили ворота ворогові.Нічого,зекурви ******,всіх вас будуть судити.
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25.09.2023 21:21 Ответить
Роззброїли країну, за два роки?? За два роки ковіду, коли життя зупинилося?? Курка, де тебе таку дурну відкопали??
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25.09.2023 21:26 Ответить
ЗеВибл'ядок,скільки снарядів було куплено для армії з 2019 по 2022 рік?І не пи зди про ковід.Він чомусь не заважав твоїм хозяям,псина смердюча,розміновувати Чонгар.
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25.09.2023 21:30 Ответить
Погано що ковід не зміг зупинити твого хазяїна і разом із Зе продати нашу святу Українську землю... і ти скромнішим будь у своїх бестолкових висерах.. набагато скромнішим..
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25.09.2023 21:39 Ответить
ПНХ,смердюче зелене лайно )
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25.09.2023 22:28 Ответить
Знайшов ти тему, де своїм вихованням й чемністю "зарисоваться"..
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25.09.2023 22:50 Ответить
І скажу тобі не так скромно - чепушіло, я буду судити і зелених, і шоколадних, і різнокольорових - кожен отримає на те що заслужив... Я - народ України, Я - горда нація Українців, а хто ти - однотурове непорозуміння, якому Народ сказав - 20%..?? Чудовисько, Народ готовий поділити цю цифру ще на два, бо правда була завжди за Ним...
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25.09.2023 21:35 Ответить
Ти - народ України???
Тоді я розумію, з ким маю справу. Шизофренія, нажаль, невиліковна, тим більше ускладнена манією величі.
В спам. І бігай по палаті, бийся головою (чи як там у тебе зветься орган, яким ти їси та пи@диш) об м'які стіни.
Прощавай, лікуйся добре.
Як кажуть у вас на Московії - "скорейшего выздоровления"!
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25.09.2023 22:30 Ответить
Менше ото скигли, розумнішим будеш виглядати... мабуть..
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25.09.2023 22:47 Ответить
Царство небесне загиблим
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25.09.2023 21:00 Ответить
Слава загиблим героям! І смерть ворогам!
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25.09.2023 21:05 Ответить
але як цинічно звучить...
зазисникам, живим, вони не винуваті що не загинули, медаль за службу, медаль захиснику,
а кошовому, лисому з кварталу, орден за заслуги....
от як ***** так????
не загиблий, не поранений, не воював, і навіть не служив...
повозив автомат на задньому сидінні по Кмєву, на орден
заслужив за заслуги у слуги народу...
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25.09.2023 21:59 Ответить
Вибачте, але якщо цей колективний кошевой, він же колективний zеленський , він же квартал 95 , щось і возив на задньому сидінні, то це був ніяк не автомат, а дупи бл@дей, бухло і "кокс".
До автомату їм торкатися зась - убєждєнія нє пазваляют!
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25.09.2023 22:43 Ответить
 
 