Зеленский наградил орденами и медалями 132 украинских воинов

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 132 украинских военнослужащих, среди которых 92 – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №588/2023 опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Президент отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".

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