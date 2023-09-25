ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны в течение 25 сентября 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

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