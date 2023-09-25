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Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ еще на четыре года

гроссі

Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии утвердила назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соответствующая резолюция была принята единогласно на 67-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая началась в понедельник в Вене.

Таким образом, генконференция поддержала решение другого руководящего органа МАГАТЭ – Совета управляющих, который в марте поддержал переназначение Рафаэля Гросси на должность генерального директора агентства. После одобрения резолюции делегатами генконференции Гросси принял служебную присягу, заверив, что будет работать исключительно в интересах МАГАТЭ.

Новый срок для Рафаэля Мариано Гросси в должности гендиректора Международного агентства по ядерной энергии начнется 1 декабря 2023 года и продлится до 2 декабря 2027 года.

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Автор: 

МАГАТЭ (389) Рафаэль Гросси (173)


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Пересування ліжок у борделі триває...
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25.09.2023 21:05 Ответить
безпорадні призначили безпорадного бути безпорадним ще 4 роки...
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25.09.2023 21:05 Ответить
буде де столоватися гросі повний пансіон в Асторії, ескорт елітка, автопарк, сніданок в номера....
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25.09.2023 21:07 Ответить
рашисти перепризначили Гросі .ще на чотири роки,купивши Раду керуючих МАГАТЕ
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25.09.2023 21:08 Ответить
МАГАТЕ завжди була підгебенна структура . Воно разом з комуністами закликали йти на першотравневий парад після Чернибильського вибуху. А ще , цей аргентинець Гроссі (як папа римський) паралельно був дипломатом у Австрії, займав якусь посаду при ООН - ще продовжувати наскільки вні прорашистський?
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25.09.2023 22:04 Ответить
Єтого підора відірвати від корита можна тільки методом "уперед ногами"
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25.09.2023 23:04 Ответить
...абсолютно бесполезная контора...
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26.09.2023 08:24 Ответить
 
 