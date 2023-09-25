Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ еще на четыре года

Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии утвердила назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соответствующая резолюция была принята единогласно на 67-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая началась в понедельник в Вене.

Таким образом, генконференция поддержала решение другого руководящего органа МАГАТЭ – Совета управляющих, который в марте поддержал переназначение Рафаэля Гросси на должность генерального директора агентства. После одобрения резолюции делегатами генконференции Гросси принял служебную присягу, заверив, что будет работать исключительно в интересах МАГАТЭ.

Новый срок для Рафаэля Мариано Гросси в должности гендиректора Международного агентства по ядерной энергии начнется 1 декабря 2023 года и продлится до 2 декабря 2027 года.

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