Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке на Донетчине: разрушена пятиэтажка
В Донецкой области российские войска вечером нанесли авиаракетный удар по Авдеевке, попали в пятиэтажное здание. Без пострадавших.
Об этом в фейсбуке сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером они нанесли по городу авиаракетный удар — попали в 5-этажку. По предварительной информации, никто не пострадал. Дом теперь фактически непригоден для жизни, как и вся Авдеевка", - написал Мороз.
Отмечается, что последствия этой атаки тщательно задокументированы – эти доказательства рано или поздно используем против России в международном трибунале.
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