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Новости Война
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Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке на Донетчине: разрушена пятиэтажка

авдіївка

В Донецкой области российские войска вечером нанесли авиаракетный удар по Авдеевке, попали в пятиэтажное здание. Без пострадавших.

Об этом в фейсбуке сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером они нанесли по городу авиаракетный удар — попали в 5-этажку. По предварительной информации, никто не пострадал. Дом теперь фактически непригоден для жизни, как и вся Авдеевка", - написал Мороз.

Отмечается, что последствия этой атаки тщательно задокументированы – эти доказательства рано или поздно используем против России в международном трибунале.

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Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке на Донетчине: разрушена пятиэтажка 01
Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке на Донетчине: разрушена пятиэтажка 02
Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке на Донетчине: разрушена пятиэтажка 03

Автор: 

обстрел (27043) Донецкая область (9590) Авдеевка (2444)


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Развітаю расєя хоче, щоб і у денеері у кожного був свій басейн.
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25.09.2023 22:37 Ответить
побачте різницю - "дрyга армія світу" руйнує п'ятиповерхівкі в Авдіївці, a
ЗСУ зносить росіянські штаби разом їхніми адміралами - хто на шо вчився...
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25.09.2023 22:43 Ответить
 
 