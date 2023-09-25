Россияне нанесли авиаракетный удар по Авдеевке на Донетчине: разрушена пятиэтажка

В Донецкой области российские войска вечером нанесли авиаракетный удар по Авдеевке, попали в пятиэтажное здание. Без пострадавших.

Об этом в фейсбуке сообщил и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером они нанесли по городу авиаракетный удар — попали в 5-этажку. По предварительной информации, никто не пострадал. Дом теперь фактически непригоден для жизни, как и вся Авдеевка", - написал Мороз.

Отмечается, что последствия этой атаки тщательно задокументированы – эти доказательства рано или поздно используем против России в международном трибунале.

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