В Лубенском районе взрыв. Предварительно, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. ФОТО
В Лубенском районе Полтавщины раздался взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.
На месте работает ГСЧС. Подробности со временем.
Затем Лунин добавил, что на месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируется.
Топ комментарии
+5 Andry Moon
показать весь комментарий26.09.2023 14:04
+5 Ivan Ivan #403337
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+3 Pan Kotskyi
показать весь комментарий26.09.2023 14:03
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Газопровід тошнить від нього...
Напір такий, що труба Нафтогазу..
Щось стравлює... десь під ногу...
В росії не ма іншого шляху,
Як через нашу трубу... в саксонію
На шляху цієї труби- мир!
Нема війни... газ їбе мир...(ой, іде в мир)
Якщо ні , то інколи корисно промовчати ...
Газ властного видобутку не має нічого спільного з газом магістральним ...
Властний газ нема жодного сенсу качати під таким тиском .
Магістраль ця транзинтна й виключно -- там московитський газ високого тиску з Ямалу в основному ...
А український газ -- це велика купа дрібних свердлових , які по трубах діаметром в 10 разів меньшим й тиском в раза 3 низчим збігаються до ПСГ й вже там аккумулюються в великі об"єми ...
Вже після Підземного Сховища Газу з"являєтся який сенс закачувати цей газ через великі компресорні станції в діючі магістралі ... Ці сховища вони західнійше полтавщини десь так 600-700 км ближче к Прикарпаттю ... Є дрібні сховища й на Київщині й на Полтавщині -- але воні дуже дрібні й існують лише для балансування ГСУ ...
В одному з таких я працював й причому в технологічному відділі . А йще в Київі був окремий інститут , яких проектував локальні газові мережі й там мама мого приятеля працювала .
Так ось термін "розлуга" він дуже об"ємний й абсолютно не несе ніякої технічно-технологічної інфи за собою . Якщо різні інженери розробляли різні газові мережі , то мабуть є різниця між газом , який качають з високим тиском до 8.5 ПМа (80 атм.) й газом у місті в 1.5 атм. (1.5 бара або кгс\см2) ?
Я вже не кажу про проектування газодобуту , де вгагалом знов таки інша спеціфіка .
Ось як Ви собі уявляєте "об"єднання" газу в Ду1400 й тиском в 80 атм. з газом в 20 атм. й трубою в 4 інча (тобто Ду100) ?! Ви собі уявляєте , що "газ" це взагалом абстракція , бо на виході з зі свердловини може в тому газі бути й етан , й пропан з бутаном , а не тільки метан . Тим більше що по магістальних трубах тече одарізованний газ . Пункти заміру газу є на кожній КС .
Й проблема різниці тиску це головна й якщо ви будете "нагнітати" газ до тиску 80 атм. без на то будь якої потреби , то це й є головний "виток".
ГТС в Україні розрахованна по самій економічній схемі на 120-140 млд. кубів газа в рік , До 2014 було десь 90 . Зараз 60 максимум . Свого газу в Україні десь так 14-16 млд. Потреба населення приблизно стільки же .
Ось й поясніть мене будь ласочка , якого хера газ 20 атм. додавлювати 80 атм. за для чого ?!
Високий тиск це виключно потреби переганяти газ на 4000 - 6 тисяч км . Одна свердловина на Ямалі має такий же об"єм , як 15 дрібних в Україні .
Півторюю жодна падла ніколи й не де не може користувати голубе як паливо під тиском більше 2 атм. Тобто спочатку ми нагнітаємо з 20 атм. до 80 , а потім через кілька сот км - редуцируємо з 70 атм. до 5 на ГРС -- так головна технологічна функція ГРС не росподільча , а редукція тиску .
В міста завжди було забороненно подавати не тільки високий тиск , але й середній .
А шоб ГТС України працювала стабільно то з 14-16 млрд. кубів свого газу в систему високого тиску потрібно додавати не більше 1 млрд. кубуів . Усе інше -- це від луковаго .
Ви більше розробляли обладнення й були більш конструкторським розробником .
А ці три інститута були НДПІ (НИПИ) а в одного навіть науки не було -- чисто проектування .
Увесь КИП (КВП) був з Харкова ...
гтс україни то єдина система і для транзиту і для розподілу газу...
може, окрім трубопроводу на тирасполь, який суто транзитний без відбору,
більш нема окремого транзитного трубопроводу і якогось окремого українського внутрішнього трубопроводу із якого відбувається відбір газу на території україни...
ось про таке мова...
колись, якщо в києві, то союзгазпроект, так здається...десь на артема на якомусь повороті... приїжджав за узгодженнями для пуску грс в далекому якутському поселенні...запамятався футбольний тоталізатор, яким забавлялись працівники...керівник, здається, домошенко і світлана рудольфовна, безпосередній виконавець...тянучка страшенна
Так що , природній газ це побутова назва , а технічна : метан . Ніхто по магістральних трубах не качає інший газ . А ось свердловини українські можуть мати різний склад й відностно від цього складу й вірішується -- що з ним робити . Коли будувалися магістральні газогони , то Українського газу тоді добували від 3 д 6 млрд. кубів на рік й розумово він тоді був виключно місцевого значення й його могли додавати в систему по-трохи . Але ж не було такої потреби . Спочатку був Сургут , а вже потім Ямал . Це ж дурниця повна коли один софок був на усіх й рахунок йшов на сотню міліардів кубів будувати магістраль тільки для транзиту . В світі не існує виключно транзитних магістральних газогонів . Газогони для того й існують , що по дорозі до останнього пункту призначення його користували по дорозі . Для того й будуються ГРС . Так що газ місцевого здобутку спочатку й не шов в розрахунок . Родовищ в Україні багато , але вони дрібні були й ти часи меньш рентабельні ніж величезні в Сургуті й на Ямалі . Й саме через те , той газ якщо це метан як раз й шов на місцеві побутові потреби . Для радянської гігантоманівської системи ці родовища були дрібницями ...
А вже потім , коли з"явилися перші огігархи й для їх й "зайвий мілійон" не був зайвим . Ось вони й вигадали , що це такий же газ й його можливо закачувати в газогін високого тиску й гнати розом з московитським туди , де його можливо продати "задорого" . Ось тоді й намалювавалися навколо Кучмо й Фірташ , й інші які вигадав схему за якої борги - державному "Нафтогазу" , а прибутки газовим олігархам ... Й тому спростує брехню :
1. Це абсолютна брехня , що метан українського здобутку він увесь потрібен системі -- його майже не було в перші часи ГТС . Єдине пояснення -- це бабоси а ніяка не технологічна особистість .
2. Тако ж брехня , що існують якійсь "ринкові" або єдині світові ціни на метан . Є спотова ціна - вона ринкова й вона може бути в 1.5 - 2 раза більшої ніж будь яка "договірна ціна" .
За спотовий договір прийнято звільнати менеджерів , бо це ознака великого прорахунку й товар на спотовому ринку купляють лише як додаток до існуючого договору ... Газ як й уся добича працює не о законах масового виробництва -- спочатку виробив мілійони , потім продав . Це серійний вироб -- ринок реалізується через тендер й особисті договори й тому на ціну впливає "попит" через покупацьку спроможність тієї чи іншої країни ... Бо зворотня сторона такого товару -- його назад не повернеш в свердловину ... Тоиу спот дає більшу ціну , а контракт гарантує нехай меньшу ціну , але гарантованну (зафрактованну) кількість .
3. Третя брехня , нібито реверс газу Яценюка-Коболєва-Порошенко це "перемога", а контракт Тимошенко в 2009 році це зрада-зрадна . Але контракт Тимошенко був ризиковим , але збитків Україні він приніс меньше в рази , ніж реверс . Якщо , розумово Україною рахувати не тілкки й не стільки "Нафтогаз" а усе українське суспільство ...
Так , в обо випадках не було вибору по тим оставинам , що були , але не требо брехати про "перемогу" . Бо реверс він по сутто технологічним причинам не може бути не дорожчим так в півтора рази . Якщо він технологічним був , а не сутто юридичним , що теж шахрайство ! До речі , Коболєв й "Нафтогаз" виграли у Скокгольмі виключно через контрат Юлін й тільки завдяки його положенням ...
4. Це не брехня , це правда , що метан він й в Африці метан . Тобто не існує молекули "Гаспрома" й молекул українських родовищ . Але точно брехня те , що облікування тут дуже обмеженне . Аж ніяк ні . Лічильники газу стоять будь де . Як й на вході в ГТС України й на виході . Так вони є на кожій КС . Є окремі лінєйні пункти . Перед входом в ГРС стоять лічильники -- а як же без них ?!!!
Так й на виході з кожної свердловини . А є йще в кожної свердловини своя окрема еспертиза , розрахунки . Тому , може в атомарному сенсі газ метан він усюди один , але в економічному -- аж ніяк ні . В кожного газу є своя особиста маржова цінність , своя норма прибутку й своя собівартість . Й тому подавна більшість виробників саме газу прдає свої співгромадянам газ не по спотовій ціні десь там у Голандії , а нормі прибутку -- тобто 18-30% від собівартості . А газу з Ямалу й в газу з Полтави зовсім різна собівартість ...
А тепер уявіть собі , що максимальний діаметр труби 1420 мм . Ну з ізоляцією півтора метри .
Й ця труба не не поверні лежить , а верхінй торець її на метр закопаний .
Спитайте себе -- куди простійше влучити в компрессорну станцію , чи в трубу ?! Тим більше , що труби ці йщуть нитками й відстань між нимих може бути кілометри .
Одну трубу заварити це одна доба роботи включно зі усіма випробуваннями й підписами протоколів здачи .
А ремонтувати копресорну , якщо там взлетить в повітря "тільки" половина її (що дуже мало верогідно , бо влучання в машину залу це мегатони вибуху) це кілька років ...
Вже ж повірте - КС це бомба , там по СНІФу вибухово-пожезної небеспеки й найвища ступень . Й КС й без вибухівки , без снарядів й "калібрів" там може вибухнути , що в сусідніх областях почують й побачать !!!
А усе дуже просто - це їх газ качають транзитом через українські КС . А український газ це зовсім інше хоча й він зав"язанний до усієї системи . Й тому будь яке потрапляння в ГТС України орки потім усі суди програють й будуть винні йще гроші за їх же ж газ .
Просто від того , що вплив на комфорки громадян й навіть потреби промисловості України від такої діверсії може бути мінімальним й збитки від цього з верогідністтю в 99% спишуть знов таки на їх рахунок . Бо там у трубах до 90% газу неукраїнського а для угорців, словаків, австрійців , румун й французів .