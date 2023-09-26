Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, если США продадут Анкаре F-16, - Эрдоган
Парламент Турции сможет ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена разрешит продажу истребителей F-16 Анкаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.
По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификации Анкарой шведской заявки.
"Если они (США, - ред.) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.
Отметим, что Анкара пригласила истребители F-16 и комплекты по их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.
Напомним, в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.
Кроме Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицировала также Венгрия.
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Це ж не подарувати, а продати зброю не найостанніших розробок.
"Администрация президента США Дональда Трампа официально отказалась от своего предложения Турции о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причина - https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D1%80%D0%BA-%D1%81-400-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5/a-49475123 закупка Анкарой у России ЗРК С-400 , сообщила в среду, 22 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте США."
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- Сходи, курочко, до річки, попроси води напитись.
Побігла курочка швиденько до річки та просить:
- Річко, річко, дай мені води, мій півник удавився бобовим зернятком!
Річка говорить:
- Добре, курочко, дам. Тільки сходи до липки, попроси листок, тоді дам води для півника.
Побігла курочка швиденько до липки та й благає:
- Липко, липко, дай мені свій листок! Віднесу його річці, річка дасть води півнику напитись, півник удавився бобовим зернятком!
Липка говорить:
- Добре, курочко, дам. Тільки сходи до дівчини, попроси нитку, віти підв'язати.
Побігла курочка до дівчини...
...
И кроме всего, никто не знает, какие у этого чорта планы на Крым
А до того часу американці можуть і передумати. А от схвалення заявки, уже не відкличеш.
І ми прагнемо в НАТО!!!
Що ми від цього отримаємо, якщо припустити неможливе - Україну прийняли?
Наскільки я бачу це не військовий і не військово-політичний блок. Це доїльний зал, де кожен "член" за допомогою шантажу прагне урвати собі якийсь профіт.
Мадярам потрібні дотації і нафта з газом майже задарма, Туреччина хоче всидіти на двох стільцях одночасно...
А якщо реально війна? Ті ж мадяри вже заявили, що вони воювати і не збираються...!
Питання, а нахіба їх озброюють, дають доступи до планів і т.д.?
І таких "членів" у НАТО хоч греблю гати. По 1.5- 2 тис. армія, десяток літаків, два десятки танків... МОЩЩА! Але у кожної воші є такий же голос як у США і Британії.
и это го*но называется европейскими ценностями