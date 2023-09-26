РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости
5 998 61

Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, если США продадут Анкаре F-16, - Эрдоган

ердоган

Парламент Турции сможет ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена разрешит продажу истребителей F-16 Анкаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификации Анкарой шведской заявки.

"Если они (США, - ред.) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.

Читайте также: Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО. И будем продолжать эту работу, - Зеленский

Отметим, что Анкара пригласила истребители F-16 и комплекты по их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.

Напомним, в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.

Кроме Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицировала также Венгрия.

Автор: 

НАТО (9975) Турция (3379) Швеция (1001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Троянский конь НАТО
показать весь комментарий
26.09.2023 16:12
+11
Я в аху... !!!
І ми прагнемо в НАТО!!!
Що ми від цього отримаємо, якщо припустити неможливе - Україну прийняли?
Наскільки я бачу це не військовий і не військово-політичний блок. Це доїльний зал, де кожен "член" за допомогою шантажу прагне урвати собі якийсь профіт.
Мадярам потрібні дотації і нафта з газом майже задарма, Туреччина хоче всидіти на двох стільцях одночасно...
А якщо реально війна? Ті ж мадяри вже заявили, що вони воювати і не збираються...!
Питання, а нахіба їх озброюють, дають доступи до планів і т.д.?
І таких "членів" у НАТО хоч греблю гати. По 1.5- 2 тис. армія, десяток літаків, два десятки танків... МОЩЩА! Але у кожної воші є такий же голос як у США і Британії.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:32
+10
Це шантаж, а не вимога.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Троянский конь НАТО
показать весь комментарий
26.09.2023 16:12 Ответить
Із Угорщиною не йде ні у яке порівняння, та й вимога здійсненна і навіть вигідна американським виробникам зброї, тож не бачу у цьому чогось особливого, а якщо згадати про те що F-16 вже є на озброєні Туреччини то взагалі не бачу проблем!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:21 Ответить
Це шантаж, а не вимога.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:35 Ответить
на шантаж не дотягує. Шантаж був би, якби одна з сторін постраждала від угоди. Фінансово ніхто не втрачає, моральну шкоду не наносить. Так, можливо геополітично не підходить баченню США. Але може комусь Швеція з країн НАТО також не підходить по якійсь причині.

Це ж не подарувати, а продати зброю не найостанніших розробок.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:46 Ответить
А те що полунігери союзники ***** - це так , дрібниці?
показать весь комментарий
26.09.2023 17:47 Ответить
"Туреччина схвалить заявку Швеції до НАТО, якщо США продадуть Анкарі F-16" - що це як не шантаж? Тобто, Швеція ніяк не постраждає, якщо не виконають хотілки турків?
показать весь комментарий
26.09.2023 21:17 Ответить
дуже дуже слизький тип...
показать весь комментарий
26.09.2023 16:14 Ответить
Самого чорта люцифер....тобі продадуть, якщо ти схвалиш
показать весь комментарий
26.09.2023 16:14 Ответить
Куй тобі а не літаки
показать весь комментарий
26.09.2023 16:15 Ответить
якби у тому коні була Україна, рускій ванья пив би далі водку у себе, а не тут шастав
показать весь комментарий
26.09.2023 16:15 Ответить
тільки після того, як Туреччина передасть США русняві С-400
показать весь комментарий
26.09.2023 16:15 Ответить
Вже турецькі опозиціонери не заважають з Швеції,Ф-16 важливіші.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:17 Ответить
Так в неї ж вже є F-16 і саме з літака цієї моделі було збито рашистський літак над сирійсько-турецьким кордоном?! Тому мені дещо незрозуміла ця інформація! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83-24_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 Збиття російського Су-24 в Туреччині
показать весь комментарий
26.09.2023 16:17 Ответить
вони хочуть купити найновішу модіфікацію БЛОК-70...бо Ф-35 Штати категорично відмовились продати коли турки С-400 у кацапів купили
показать весь комментарий
26.09.2023 16:22 Ответить
Ну так чому б ні, бо і авто з однаковою назвою змінює, модернізує моделі а старі..... може навіть нададуть Україні як вже надавали іншу свою зброю!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:26 Ответить
в Туреччині не просто є F-16, в неї є виробництво літаків F-16 а ось комплектуючі вона закуповує в США
показать весь комментарий
26.09.2023 16:26 Ответить
А Індії США так само чи не надають умови локалізації виробництва?! Надають, хоча та не є країною НАТО, то чого ж і тут не погодитись?!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:27 Ответить
Заблокувати вступ Швеції до НАТО разому з х#йлом не вийшло, так вони вирішили хоча б зробити жалюгідну спробу нагадити Україні, користуючисть можливістю, наївно думаючи, що після продажу F-16 може менше їх дістанеться Україні. Просто більше вони вже ні на що не здатні
показать весь комментарий
26.09.2023 16:18 Ответить
Це навіть не може мати ніякого відношення до України котрій пообіцяли передати зовсім не нові літаки а ті що були у використанні в обмін донорам України пропонуючи, як правило, вже F-22 та F-35. До того ж це дає можливість і Туреччині у цьому прийняти участь змінивши старі машини на нові!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:24 Ответить
Раптори нікому не передають.
показать весь комментарий
26.09.2023 19:44 Ответить
Вільного йому Курдистану!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:21 Ответить
Браво.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:23 Ответить
а шо не так супер аналоГовнетным СУ-57, партнёра пуйла? зачем ф16?
показать весь комментарий
26.09.2023 16:22 Ответить
А может им вернуть назад Венгрию?
показать весь комментарий
26.09.2023 16:22 Ответить
А могли б і f35 придбати, але вирішили зв'язатись з кацапськими с-400.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:22 Ответить
Они решили купить С-400 после того, как США отказались им продать Пэтриот.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:38 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-patriot/a-50133806 США официально отказали Турции в продаже комплексов Patriot
"Администрация президента США Дональда Трампа официально отказалась от своего предложения Турции о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot. Причина - https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D1%80%D0%BA-%D1%81-400-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5/a-49475123 закупка Анкарой у России ЗРК С-400 , сообщила в среду, 22 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте США."

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-patriot/a-50133806
показать весь комментарий
26.09.2023 16:52 Ответить
Дзьобнув півник зернятко та й удавився. Кличе курочку:
- Сходи, курочко, до річки, попроси води напитись.
Побігла курочка швиденько до річки та просить:
- Річко, річко, дай мені води, мій півник удавився бобовим зернятком!
Річка говорить:
- Добре, курочко, дам. Тільки сходи до липки, попроси листок, тоді дам води для півника.
Побігла курочка швиденько до липки та й благає:
- Липко, липко, дай мені свій листок! Віднесу його річці, річка дасть води півнику напитись, півник удавився бобовим зернятком!
Липка говорить:
- Добре, курочко, дам. Тільки сходи до дівчини, попроси нитку, віти підв'язати.
Побігла курочка до дівчини...
...
показать весь комментарий
26.09.2023 16:23 Ответить
Дивна казочка бо тільки у казках той хто вдавився може ще й розмовляти!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:28 Ответить
Дрочило старе цей Реджеп. Спочатку було - видайте нам опозиціонерів, а тепер вже "дайте F-16". Ну дайте ж хоч шось! А на фуа вони тобі, якщо ти з пуйлом лижишся в засос, а ще й С - 400(самий-самий невєбєнний!!) від того ж пуйла отримав?
показать весь комментарий
26.09.2023 16:23 Ответить
З тим що він не набагато кращій за )(уйло (він же путін) і встановив у Туреччині авторитарний режим я згоден, але поки користі від його правління Україні більше ніж рашистам і це мене особисто влаштовує. Якщо щось зміниться у негативному для нас напрямку то доведеться змінити точку зору але ПОКИ все так як воно є!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:32 Ответить
Потому, что кроме х.йла вокруг Турции есть мракобесы из Ирана и Сирии, у неё вечные проблемы с Грецией, да и никто не знает что придёт в голову армяней через год-два.
И кроме всего, никто не знает, какие у этого чорта планы на Крым
показать весь комментарий
26.09.2023 20:50 Ответить
Що і треба було довести. Рідкісний торгаш
показать весь комментарий
26.09.2023 16:25 Ответить
А Ви бачили інших турків. В них торгуватися будь за що насолода. Якщо у Вас міцні нерви то рекомендую на турецьких ринках обов'язково торгуватися, навіть у магазинах де маєте справу із власником - будете задоволені і Ви по цині товару і він від процесу торгівлі!
показать весь комментарий
26.09.2023 16:34 Ответить
Як то кажуть- шкурный интерес. А шо ж тоді мадьяри забажають?
показать весь комментарий
26.09.2023 16:29 Ответить
Долари. Бажано готівкою, не міченими купюрами.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:32 Ответить
турецкий базар: "Кому НАТО, меняю на F-16"
показать весь комментарий
26.09.2023 16:31 Ответить
Дозволити, потім нехай стануть в чергу за ними. Коли там очікуються літаки для покупців F-16? В 2027? 2028?
А до того часу американці можуть і передумати. А от схвалення заявки, уже не відкличеш.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:31 Ответить
Я в аху... !!!
І ми прагнемо в НАТО!!!
Що ми від цього отримаємо, якщо припустити неможливе - Україну прийняли?
Наскільки я бачу це не військовий і не військово-політичний блок. Це доїльний зал, де кожен "член" за допомогою шантажу прагне урвати собі якийсь профіт.
Мадярам потрібні дотації і нафта з газом майже задарма, Туреччина хоче всидіти на двох стільцях одночасно...
А якщо реально війна? Ті ж мадяри вже заявили, що вони воювати і не збираються...!
Питання, а нахіба їх озброюють, дають доступи до планів і т.д.?
І таких "членів" у НАТО хоч греблю гати. По 1.5- 2 тис. армія, десяток літаків, два десятки танків... МОЩЩА! Але у кожної воші є такий же голос як у США і Британії.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:32 Ответить
с добрым утром! дошло
и это го*но называется европейскими ценностями
показать весь комментарий
27.09.2023 02:45 Ответить
І навіщо Ердогану стільки зброї? Не інакше, як "ісконно турєцкій Кіпр" у греків відвойовувати буде.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:32 Ответить
Головне щоб він український Крим не почав "звільняти"
показать весь комментарий
26.09.2023 17:52 Ответить
Це точно. Крим ще "ісконнєє". Але якби почав от прямо зараз, була б цікава "правова колізія"...
показать весь комментарий
26.09.2023 17:58 Ответить
Ердоган, як у фільмі "брильянтова рука", помилився кому треба діаманти гіпсувати
показать весь комментарий
26.09.2023 16:35 Ответить
Накуй цих підерів з НАТО, це ж прямі союзники рашистів🤬
показать весь комментарий
26.09.2023 16:49 Ответить
Треба для турції з угорщиною окремий блок утворити, нехай одне одного там шантажують. Срані виродки.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:55 Ответить
Колись США продавали літаки Ірану, зараз вони вороги. Тому Туреччина не виглядає дуже надійним союзником.
показать весь комментарий
26.09.2023 17:34 Ответить
Так США колись і талібів створили...
показать весь комментарий
26.09.2023 17:59 Ответить
І Алькаіду.
показать весь комментарий
26.09.2023 18:53 Ответить
мабуть простіше виключити туреччину
показать весь комментарий
26.09.2023 18:02 Ответить
Восточный базар...
показать весь комментарий
26.09.2023 18:14 Ответить
США продадуть Анкарі F-16, якщо ці F-16 допоможуть Україні повернути Крим.
показать весь комментарий
26.09.2023 18:23 Ответить
шось турки ******, ***** то нато коли в ньому такі уйобки як турція чи угорщина, ці ушльопки все рівно воювати з рашкою не будуть в разі чого
показать весь комментарий
26.09.2023 18:34 Ответить
Та нах ту Туреччину із НАТО. Виключити, прийняти Швецію, Україну (Угорщина після такого не рипнеться) нам F-16. Усюди - профіт!
показать весь комментарий
26.09.2023 18:48 Ответить
Вообще то скромное требование, все страны НАТО перевооружаются на F-35, а старичёк F-16 там уже никого не интересует
показать весь комментарий
26.09.2023 19:17 Ответить
Хитрозроблений
показать весь комментарий
26.09.2023 21:02 Ответить
каждый день новые требования. Шантажисты никогда не останавливаются.
показать весь комментарий
27.09.2023 00:37 Ответить
кстати.... я вот подумал о Севастополе. Почему например Киеву - а базы нато один фиг против реванша москалей ставить надо - не предложить лет на 50 аренду его под флот? В обмен на допустим участие турецких добрабатов спецназа в освобождении Крыма? Спец операция, ничего личного, типа наведение порядка и принуждение России к миру?
показать весь комментарий
27.09.2023 07:02 Ответить
нехай відмовиться від кацапської ППО
показать весь комментарий
27.09.2023 08:41 Ответить
 
 