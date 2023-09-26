Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, если США продадут Анкаре F-16, - Эрдоган

Парламент Турции сможет ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена разрешит продажу истребителей F-16 Анкаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификации Анкарой шведской заявки.

"Если они (США, - ред.) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.

Читайте также: Украина призвала Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО. И будем продолжать эту работу, - Зеленский

Отметим, что Анкара пригласила истребители F-16 и комплекты по их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать в себя продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально уведомил Конгресс о потенциальной продаже.

Напомним, в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.

Кроме Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицировала также Венгрия.