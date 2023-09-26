Украинские беженцы в Японии смогут получить статус резидента

С 1 декабря иностранцы, прибывшие из зон конфликта, в том числе из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что новые изменения закона об иммиграции были разработаны для получения разрешения на проживание лицам из зон конфликта, чьи обстоятельства не подпадают под требования к статусу беженцев.

Япония является подписантом Конвенции ООН о беженцах 1951 года, которая обязывает страны-членов предоставлять им защиту, однако эвакуированные из Украины и других стран с подобными обстоятельствами не соответствуют описанию беженцев, указанному в Конвенции.

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в стране находился 2091 украинский беженец, включая 1931 человека, проживающего по годовой визе "для определенной деятельности". Разрешение на их пребывание в Японии предоставлялось по усмотрению министра юстиции.

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