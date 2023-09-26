Украинские беженцы в Японии смогут получить статус резидента
С 1 декабря иностранцы, прибывшие из зон конфликта, в том числе из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.
Отмечается, что новые изменения закона об иммиграции были разработаны для получения разрешения на проживание лицам из зон конфликта, чьи обстоятельства не подпадают под требования к статусу беженцев.
Япония является подписантом Конвенции ООН о беженцах 1951 года, которая обязывает страны-членов предоставлять им защиту, однако эвакуированные из Украины и других стран с подобными обстоятельствами не соответствуют описанию беженцев, указанному в Конвенции.
По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в стране находился 2091 украинский беженец, включая 1931 человека, проживающего по годовой визе "для определенной деятельности". Разрешение на их пребывание в Японии предоставлялось по усмотрению министра юстиции.
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Збираю валізу.
А японські корейці ще довго залишалися на цьому острові.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86 А от про ліс самогубців можна подивитись і про японське життя, яке доводить до самогубства.
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Наприклад: японці працюють до непритомності, отакі вони трудоголіки. А факт полягає в тому, що в японії за кожен час переробки оплата праці йде в потрійному розмірі. І якщо років шість добряче попрацювати до «бульбашок в очах», то можна виплатити кредит на житло не за 15, а за 5-8 років. А потім жити в своє задоволення. Бо там вже світить і обовязкове підвищення. Прагматизм та нічого більше.
За суїциди в лісі, або в жерлах вулканів можу сказати, що є таке визначення в японії, як мейваку. Це коли людина завдає оточуючим незручності. Так от: японці виховані так, щоб завдавати оточуючим мейваку якомога менше. Якщо він здійснить самогубство вдома чи в готелі, це буде велике мейваку для сімї або адміністрації готелю. Так, є випадки, коли японці на все це забивають болта та кидаються під потяги, або вішаються на дверних ручках. Але загальна природа в них трішки інша. Ім простіше по-тихому втопитися в морі або прийняти пігулки десь у лісі. Не обов'язково в Аокігахарі.
Але за те більшості нецікаво читати чи дивитися, чи не так? Що цікавого в тому, як люди живуть так само як і ми? Але ж можна представити їх ледь не інопланетянами, в яких все шкереберть. От тоді й заробляти копійочку буде не так вже і складно. І за їх крихітні квартири (а те, що в них немає гуртожитків та комуналок і в кожного є окрема житлова площа, бо японець не розуміє як то можна жити зі сторонньою людиною - то таке), і за торговий автомат із трусами (які насправді нові і стоїть такий апарат в туристично-розважальному районі один-єдиний на всю Японію, здебільшого в якості диковини для туристів), і за надмірну суворість соціальних правил (а те, що зовсім немає кумовства - то таке) то за те ж цікавіше дивитися? Тобто, ми беремо якийсь факт, не пояснюємо причин та рівень поширення в суспільстві - і вуаля. Вірусний контент про «********************************» готовий
А з приводу «долучати», ну ламати через коліно теж не слід, кожен з нас вже далеко не підліток, та й міра повинна бути в усьому. Тут залежить від кожної конкретної сімї. В нас, наприклад, теж в сімї ніхто голяка при сторонніх людях не ходив. Так, чоловікам із голим торсом в селі - то норма. То в них таке саме.
Тайхо́ Ко́кі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 яп. 大鵬幸喜, たいほう こうき, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [taihoː koːkʲi] ; https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 29 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F японський спортсмен https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96#cite_note-3 [3] , професійний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE сумоїст , 48-й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B0 йокодзуна . Справжнє японське ім'я - На́я Ко́кіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96#cite_note-4 [4] , українське - Іва́н Маркіянович Бори́шкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96#cite_note-umoloda.kiev.ua-5 [5] . Прозваний «великим йокодзуною https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 20 століття» . До січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок 32 рази.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Тайхо_Кокі
Резиденти там працюють, як прокляті, за нашими мірками. 😁