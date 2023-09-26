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Украинские беженцы в Японии смогут получить статус резидента

японія

С 1 декабря иностранцы, прибывшие из зон конфликта, в том числе из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что новые изменения закона об иммиграции были разработаны для получения разрешения на проживание лицам из зон конфликта, чьи обстоятельства не подпадают под требования к статусу беженцев.

Япония является подписантом Конвенции ООН о беженцах 1951 года, которая обязывает страны-членов предоставлять им защиту, однако эвакуированные из Украины и других стран с подобными обстоятельствами не соответствуют описанию беженцев, указанному в Конвенции.

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в стране находился 2091 украинский беженец, включая 1931 человека, проживающего по годовой визе "для определенной деятельности". Разрешение на их пребывание в Японии предоставлялось по усмотрению министра юстиции.

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Автор: 

беженцы (1639) виза (1238) Япония (1308)


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Топ комментарии
+6
Хай йому щастить
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26.09.2023 21:11
+6
Яка шкода, що видалили ютуб-канал Vovan Japan - я б кинув посилання на ролики. Страшне скільки бруду вилив на японців цей Вован цікаво послухати треш про японців і з інших джерел. Мова йшла, схоже про кацапів, але вони імігрують за його словами куди завгодно на Далекому сході навіть у Китай, тільки не у Японію, хоча там найбільші у світі зарплати і навів досить вагомі аргументи чому. Тому що там так треба вкалувати та ще й стільки, що японців вмирають від перевтоми та недосипання, що будь-яким грошам будеш не ради. Каросі - така смерть вже стала притчею воязці і мабуть всім відома. Хоча корейці ще більше годин на тиждень працюють. По-друге, це житло - навіть корінні японці ютяться у старшне тісних квартирах, живуть у срачу, хоча і вважаються чистоплотною нацією і ціна на житло там така, що за все життя з найбільшими у світі зарплатами не накоплять на власне житло і всі типа вимушені арендувати. І типа лише 2000(!) кацапів офіційно живе у Японії, за виключенням нелегалів, із-за нелюдських умов існування. Може це і кацапська, пропаганда, але пофіг на Японію, хоч і дружня країна, треба рот на японців не розкривати, але і не треба там жити українцям там, де стільки вкалують, бо це ******* азіатське рабство.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86 А от про ліс самогубців можна подивитись і про японське життя, яке доводить до самогубства.
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26.09.2023 21:15
+5
Ставлення Японії до України, неймовірне.
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26.09.2023 20:57
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везуха!
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26.09.2023 20:55 Ответить
Ставлення Японії до України, неймовірне.
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26.09.2023 20:57 Ответить
що саме?
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27.09.2023 02:14 Ответить
резиденство предоставили
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27.09.2023 08:49 Ответить
У 2021-му Японія прийняла менш як 100 біженців зі всього світу. А у 2022-му - понад 2 тисячі українців.
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27.09.2023 09:07 Ответить
Кожен з нас - резидент.
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26.09.2023 20:59 Ответить
Щоб попасти в Японію і получити там дозвіл на роботу ну дуже важко, хоча японці люди спецефічні, і їх вподобання і смаки можуть іноді викликати шок мягко говорячи
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26.09.2023 21:01 Ответить
Знайомий моєї доньки вже декілька років живе в Японії. Поїхав на короткий термін до мами, яка в Японії заміжня за місцевим, та й застряг вже років 7-8. Вже повертатися не збирається, як я знаю від доньки.
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26.09.2023 21:05 Ответить
Хай йому щастить
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26.09.2023 21:11 Ответить
Та хіба я проти.
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26.09.2023 21:14 Ответить
Ага - але там принаймі не почали як дехто на Заході кричати що в фільмах іграх занадто красиві жінки і їх тре заборонити ( таким чином як поступають на Заході - символом краси там стане боброїдка хех).
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26.09.2023 21:42 Ответить
В Японії дають «сертифікат про статус проживання» в якому вказано, хто ви й що ви, скільки годин на тиждень маєте право працювати і хто є вашим гарантом (навчальний заклад, супруг, роботодавець). Всім дають такий дозвіл на рік. Потім його тре продляти. В нас іноземцям довідку на тимчасове проживання також дають на рік і також тре кожен рік продляти. Тут справа в тому, що в японців існують тільки 4 типи віз без всілякого поділу на додаткові категорії, як, наприклад, в США. Це туристична (гостьова), учбова, шлюбна та робоча. Право на пошук роботи дають три з них - учбова, шлюбна та робоча. При чому, на повний робочий день можливість працюівти є лише у власників шлюбної та робочої візи. Тому біженці попадали тільки під гостьову візу, формально не маючи права на пошук роботи. Зараз змінять сам процес зміни типу візи за умови, що подавача беруть на роботу. Раніше для цього треба було виїжджати з країни. Тепер не треба буде.
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26.09.2023 23:14 Ответить
Чудово.
Збираю валізу.
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26.09.2023 21:02 Ответить
"Ви, кацапи, ще за острів Карафуто (Сахалін) отвєтітє!" )))

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26.09.2023 21:06 Ответить
Так це ж корейською стаття.
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26.09.2023 23:24 Ответить
Так. Японців після війни депортували з Сахаліну.
А японські корейці ще довго залишалися на цьому острові.
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26.09.2023 23:32 Ответить
Ну, в них і досі взаємна відраза.
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26.09.2023 23:40 Ответить
Яка шкода, що видалили ютуб-канал Vovan Japan - я б кинув посилання на ролики. Страшне скільки бруду вилив на японців цей Вован цікаво послухати треш про японців і з інших джерел. Мова йшла, схоже про кацапів, але вони імігрують за його словами куди завгодно на Далекому сході навіть у Китай, тільки не у Японію, хоча там найбільші у світі зарплати і навів досить вагомі аргументи чому. Тому що там так треба вкалувати та ще й стільки, що японців вмирають від перевтоми та недосипання, що будь-яким грошам будеш не ради. Каросі - така смерть вже стала притчею воязці і мабуть всім відома. Хоча корейці ще більше годин на тиждень працюють. По-друге, це житло - навіть корінні японці ютяться у старшне тісних квартирах, живуть у срачу, хоча і вважаються чистоплотною нацією і ціна на житло там така, що за все життя з найбільшими у світі зарплатами не накоплять на власне житло і всі типа вимушені арендувати. І типа лише 2000(!) кацапів офіційно живе у Японії, за виключенням нелегалів, із-за нелюдських умов існування. Може це і кацапська, пропаганда, але пофіг на Японію, хоч і дружня країна, треба рот на японців не розкривати, але і не треба там жити українцям там, де стільки вкалують, бо це ******* азіатське рабство.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D1%81+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86 А от про ліс самогубців можна подивитись і про японське життя, яке доводить до самогубства.
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26.09.2023 21:15 Ответить
Дякую Вам за корисну iнфоромацiю
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26.09.2023 21:19 Ответить
є ютубканал мішка-япончик здається. російськомовний працює там на траку. знає японську. Цікаво подивитися. мене вразив розмірами медичний університет. А японки є досить гарненькі. От і клюють на них всякі...
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26.09.2023 21:48 Ответить
А японки є досить гарненькі.
***********
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26.09.2023 21:52 Ответить
Ну так ну так - зате в Україні всі такі ельфійки.
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26.09.2023 22:37 Ответить
Дивіться скрін уважніше. Китайська ***** же.
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26.09.2023 22:42 Ответить
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26.09.2023 23:05 Ответить
Зліва зхожа на жінку і сексі. Реально у моєму смаку. А справа - фу. Наче нежива кукла
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27.09.2023 01:22 Ответить
Там є на будь-який смак. Як і в нас.
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27.09.2023 10:24 Ответить
Що значить всякі? В мене дружина японка, наприклад.
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26.09.2023 22:44 Ответить
Я за Вас радий
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28.09.2023 12:21 Ответить
Вовану у візі відмовили після розлучення. Там з цим просто. Після розлучення тобі дають місяць-два аби забратися з країни. Тоді він і почав лайно лити вже з рашки. Коли він там ще мешкав, нормальні були відоси. Без рожевих окулярів, але лайно не лив.
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26.09.2023 22:48 Ответить
Мало прожив з жінкою. Українець "Пан Гайджин" не погодився на розлучення доки не отримав дозволу на постійне проживання, хоча дружина знайшла собі іншого.
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27.09.2023 07:48 Ответить
Та тут не в цьому справа. Робити не хотів він. Мати здавала квартиру в пітері, а гроші відсилала йому. То він вважав, що так буде завжди. А потім ціни на житло зненацька впали. На роботу западло йти. Не та людина Вован. А японки, треба вам сказати, дуже цінують в чоловіках сумління. Якщо ти йдеш на важку роботу заради сім'ї, то ти справжній чоловік. А якщо працює лише дружина, а чоловік сидить в інеті або за приставкою, ну тут до розлучення недалеко. Тут ще такий момент: наші хлопці дуже часто потрапляють в пастку. Саме через надмірну галантність на початку відносин із японками. Бо в Японії немає «букетно-канхветного» періоду. І японки приймають таку поведінку за чисту монету. В нас дівчата звикили, що це проста формальність. Так, приємна, але це must have. А японки такого не бачать у себе. Тому коли «букетно-цукерковий» період закінчується, японки не розуміють що стає із партнером. Який раптом перестає приділяти увагу, купувати приємні дрібнички та галантно поводити. Їх починають гризти різноманітні думки, від «він мене, мабуть, розлюбив» до «в нього є інша, якій він дарує квіти, та увагу». І починаються скандали, нерви, закручування гайок, зради. Варто сказати, що японки на зраду йдуть в крайньому випадку, здебільшого в якості зворотньої помсти за зраду. Вони дуже орієнтовані на сім'ю та відносини. Тому порада хлопцям, які хотіли б зустрічатися з японками: будьте собою. Не треба дешевих понтів, або поводьте себе галантно та уважно завжди.
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27.09.2023 09:59 Ответить
Дивлюсь блогера Пан Гайджин. Чоловік з Миколаєва з 24 02 2022 веде блог українською, послав підписників з рашки за кораблем. Художник. Викладає дітям малювання. Купив будинок в Йокагамі. Сам його оформив в римському стилі. Зараз отримав замовлення і оформляє будинок японцю. Любить добре відпочити. Показує Японію з різних боків. Одружений з японкою, уже другий раз.
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27.09.2023 07:44 Ответить
Так, це Андрій Міщак. До того як почав зустрічатися з Канамі (його теперешня дружина) теж доволі часто лив бруд на Японію та на японок. Мовляв, шльондри всі і сама Японія теж тхне лайном. Бо робив в барі в Роппонгі (район Токіо, де зосереджено багато розважальних закладів, куди пускають іноземців) і понадивився там саме на таку категорію дівчат. Після зустрічи з майбутньою дружиною попустило.
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27.09.2023 09:42 Ответить
То все його власний досвід.
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27.09.2023 09:56 Ответить
Так, але він сам впевнився, що буває по-іншому. А не так, як він звик бачити до того. І це дуже здорово. Бо якщо навкруги тхне лайном, то треба, насамперед, подивитися до себе у штані - може то сам обісрався
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27.09.2023 11:26 Ответить
Признаюсь, надивився ще на відеокасетах "Шокуючої Азії", "Легенди про Нараяму", де японці виносять стариків вмирати від голоду на гору завалену кістками, "Людину поза сонцем", де весь фільм японці шинкують цивільних китаців та палять бензином, відтепер душа прагне тільки трешу з Японі, тобто хочеться бачити Японію лише з одного боку. Просто вже не хочеться вірити, що японці займаються чимось іншим, ніж тільки і нюхають весь час консервовані труси школярок, падають посеред вулиць у ділових костюмах і сплять після 20-годинного робочого дня, тільки і вмирають на роботі від зупинки серця, а на уікенд ідуть у містичний ліс з привидами, щоби романтичної скоїти суїцид. Бо все інше викликає тільки якийсь хейт. Терпіти не можу аніме, японську архітектуру, ******* японські тачки (про прулі 90-х не чіпаю, бо дзеркала зпереду на крилах виглядають круто, подобається така фішка)
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27.09.2023 09:45 Ответить
Ті фільми знімають, щоб їх дивились. Авторам потрібен треш.
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27.09.2023 09:59 Ответить
Так само як і ******** блогерам.
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27.09.2023 10:02 Ответить
Кожен з цих фільмів це просто шедевр кінематографії. Навіть якщо це лапша. Бездоганна режисерська робота, трешова атмосфера 80-х, а саундтрек із "Шокуючої Азії" Mondo cane Oggi це для мене взагалі одна із найкращих композицій електронної музики. Задумано і виконано просто геніально і естетично
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27.09.2023 10:05 Ответить
Вам показують найбільш шокуючі випадки, приправлені добрячою часткою брехні.

Наприклад: японці працюють до непритомності, отакі вони трудоголіки. А факт полягає в тому, що в японії за кожен час переробки оплата праці йде в потрійному розмірі. І якщо років шість добряче попрацювати до «бульбашок в очах», то можна виплатити кредит на житло не за 15, а за 5-8 років. А потім жити в своє задоволення. Бо там вже світить і обовязкове підвищення. Прагматизм та нічого більше.
За суїциди в лісі, або в жерлах вулканів можу сказати, що є таке визначення в японії, як мейваку. Це коли людина завдає оточуючим незручності. Так от: японці виховані так, щоб завдавати оточуючим мейваку якомога менше. Якщо він здійснить самогубство вдома чи в готелі, це буде велике мейваку для сімї або адміністрації готелю. Так, є випадки, коли японці на все це забивають болта та кидаються під потяги, або вішаються на дверних ручках. Але загальна природа в них трішки інша. Ім простіше по-тихому втопитися в морі або прийняти пігулки десь у лісі. Не обов'язково в Аокігахарі.
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27.09.2023 10:19 Ответить
Кароси, кокодуші, убасутэ (і не японське слово геронтоцид) а відтепер і мейваку - скільки вже японських слів я відкрив для себе- так і всю мову вивчу, інтернет не дасть мені забувати японську культуру і тільки підігріває інтерес до неї. А то після ролика про Аокігахарі через пару десятків років після "Шокуючої Азії" думав, що вже знаю про Японію все. І відтепер мені здається, що в інтернеті мене ще чекають інші шокуючі відкриття)
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27.09.2023 12:01 Ответить
То інформацію за це краще буде брати на платформах, що не монетизуються. Наприклад в ЖЖ. Там є кілька людей, які живуть в Японії вже давно та ведуть блоги. Але там без шок-контенту та нісенітниць. Яких в Японії, насправді, дуже мало. Їх повсякденне життя від нашого мало відрізняється. Набагато менше, ніж від західного. Тому, наприклад, моя дружина майже не відчуває дискомфорту в побуті. Ментальність дуже і дуже схожа, за вийнятком нашої певної бесцеремонності. Наприклад, раптові візити родичів без попередження її дуже дратують. Та й взагалі, з кожного приводу ледь не за місяць тре попереджати, бажано, в письмовому вигляді, в трьох примірниках ))) Звісно, я перебільшую, але занудство по дрібницях в японців є. Саме на цьому тлі в нас виникають суперечки.

Але за те більшості нецікаво читати чи дивитися, чи не так? Що цікавого в тому, як люди живуть так само як і ми? Але ж можна представити їх ледь не інопланетянами, в яких все шкереберть. От тоді й заробляти копійочку буде не так вже і складно. І за їх крихітні квартири (а те, що в них немає гуртожитків та комуналок і в кожного є окрема житлова площа, бо японець не розуміє як то можна жити зі сторонньою людиною - то таке), і за торговий автомат із трусами (які насправді нові і стоїть такий апарат в туристично-розважальному районі один-єдиний на всю Японію, здебільшого в якості диковини для туристів), і за надмірну суворість соціальних правил (а те, що зовсім немає кумовства - то таке) то за те ж цікавіше дивитися? Тобто, ми беремо якийсь факт, не пояснюємо причин та рівень поширення в суспільстві - і вуаля. Вірусний контент про «********************************» готовий
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27.09.2023 12:31 Ответить
Я сам люблю ходити ходити в гості і до родичві без усякого попередженя - ну яка це дружба, чи рід, якщо треба попереджувати щоб прийти в гості? Таке попередження, якби мене попередили так - це прям образа, яка перекреслю міцні узи, які виникли між людми. Я що чужим став, щоб мене ще попереджувати? В нас це називається ходити по хаткам) В мене співмешканка мала моду як тільки раптово приходять гості - напялювати одежу і ще й при моїх батьках - ти ба яка, соромно їй в ліфіку та трусах ходити. І мене це настільки бісило, що я зрозумів, що не зможу жити з такою закомплексованю жінкою, це вже не нормальна родина - ну як це у хаті, де тіло повинно відпочивати, кожа дихати носити шмотки навіть при гостях. Мені самому соромно щоб мене побачили з такою жінкою - чому мої родичі ходять голі, сусід та сусідка заходять до мене у трусах, мої друзі теж так мене зустрічають, чому я з нею не буду жити як усі нормалні люди? Хоч співмешканка і перестала одягатися, але потім все одно її тягне щось на себе напялювати у хаті і я просто морально втомився з нею воювати. Тому такі на перший погляд не важливі у спільному житті речі можуть виявитися дуже неприємними у подальшому і сильно пригнічувати, хоча ти і начебто живеш для себе, для жінки, а не для гостей. Людина прагне до самовираження у суспільстві і якщо її та її родину бачать не так, як ти хочешь, то це може виявитися принциповим для тебе згодом. І щоб боротися з такими негативними явищами, які заважають нормально жити, треба культурно збагачуватия, духовно рости, з любов'ю долучати свою жінку до культури своїх предків, за можливістю прививати любов до неї, і можливо вона зміниться на найкраще чи здоровий глузд візьме гору над нею.
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27.09.2023 13:16 Ответить
В них взагалі не прийнято ходити в гості. Ніхто з них майже не бачить як живуть його друзі та знайомі. Це країна інтровертів. Якщо треба побачитися з друзями, або не близькими родичами - йдуть до кафешки або гейм-центру. Запрошують в гості лише неймовірно близьких людей. Ходити майже голяка вдома вони й самі можуть, але не при сторонніх. Так склалося, що чоловіки можуть ходити майже голяка, надягаючи лише фундосі (повязка, яка нагадує труси) навіть серед великого міста, особливо якщо справа стосується церемоній, що проходять влітку. А от жінки звикли надягати багато барахла. Надягти короткі шорти, з якої випадає срака, наприклад, японка не наважиться, щоб вийти так на вулиці міста. Або глибочезне декольте. Чи джинси з низькою талією, що видно труси. Дружина дуже дивувалася по приїзді до України, що наші дівчата ходять так, хоча назвати її якимось синьою панчохою не можна - велика модниця. Там таких називають гяру.
А з приводу «долучати», ну ламати через коліно теж не слід, кожен з нас вже далеко не підліток, та й міра повинна бути в усьому. Тут залежить від кожної конкретної сімї. В нас, наприклад, теж в сімї ніхто голяка при сторонніх людях не ходив. Так, чоловікам із голим торсом в селі - то норма. То в них таке саме.
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27.09.2023 14:10 Ответить
Гяру - це просто бомба, закохався у цей стиль і красунь-модниць, з першого погляду на картинки Google і відтепер вже від душі захоплююсь японцями та їх багатою культурою, а не як носіями трешу. Перш за все захоплює те, що хоча такий стиль одягу і живе серед народів світу серед прекрасної половини вже давно, тільки японці змогли дати йому назву, логічно відокремити у самостійний стиль і розвивати його як окремий напрямок у моді. Виглядає дуже еротично, сміливо, сексуально, *******, молодіжно, яскраво - стиль майбутнього, це революція у моді - чого так не вистачає ******** молодим дівчатам у всьому світі! Якби всі дівчата так одягалися, світ би став прекрасним, життя мало б більше сенсу, якби кожного дня насолоджуватися такою красою на вулицях, може і свідомість людства змінилася б на краще. Японці просто виросли у моїх очах, я побачив взірець бездоганного смаку, хоча і раніше мені не подобалось як одягаються японки з покон віків по сей день, подабались деякі косплеєрши, але і у косплеї я бачив більше несмаку, ніж краси і сексуальності - хоч я і не фанат косплею, але мене колись захоплював косплей персонажу Kizuna Ai. А під словом долучати я розумію саме протилежність тому, щоб ламати через коліно, хоча треба визнати, що щодо домашнього одягу саме переламав жінку через коліно. Тобто разому збагачуватись духовно без тиску друг на друга і можливо досягнувши разом духовних висот прийти до чогось прекрасного та більш раціонального, до чого прийшли і інші люди
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27.09.2023 14:47 Ответить
Ну, різновидів гяру багато й більше. В нас їх звуть неформалами. Тобто, гяру це дівчина-неформалка. Від металхедів до сексі-блонд в коротких спідничках. Мода серед гяру теж еволюціонує. Це ті, що не згодні бути сірою масою серед суспільства. Гяру 90-х були засмаглі та носили чоботи на платформі. Нинішні - білі, як папір та ********** дороге брендове вбрання. Взагалі, Японія дуже нагадує Радянскький союз, але в своєму найкращому прояві. Щось таке є спільне. Взагалі, дружина каже, що Україна нагадує Японію, але 35-річної давнини. Тобто, середина-кінець 80-х. Вона тоді дитиною була ще. Всі ті зміни відбувалися на її очах, тому якоїсь середньовічної дичини тут для неї немає. Каже, що очікувала набагато гіршого, накшталт Індіі.
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27.09.2023 15:04 Ответить
В західній культурі під неформалками розуміють все що завгодно, але тільки не стиль, схожий на гяру, хоча саме такий стиль прижився і існував багато років на Заході і існував без назви, без відокремлення у окремий стиль і здорово, що це вдалося зробити японця
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27.09.2023 15:35 Ответить
Справа в тому, що західна людина - індивідуаліст за визначенням. Я не напрасно казав, що ми за своєю ментальністю набагато до японців ближче, аніж захід. Згадайте Радянський Союз. Коли всі вдягалися майже однаково та неброско. В Японії те ж саме. Колектив. З давніх-давен повелося так, що прожити самому було нереально. Це повязане з технологією вирощування рису. В одне обличчя зробити та обслуговувати заливне поле нереально. Тому японці дуже неохоче наймають іноземців, особливо американців. саме за те, що американець не розуміє, що таке колектив та спільна відповідальність. А всі інші, хто поза цією системою - і є неформалами. Як в совку. Стиляги, металісти, хіппі, та «неадеквати» в стилі Агузарово.
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27.09.2023 15:45 Ответить
Ну я ж казав, що гяру це багато абсолютно різних напрямків. Не тільки те, що ви маєте на увазі. Це з подачі наших видань та блогерів ми бачимо найбільш епатажний та яскравий різновид. Саме тому, що для нас це дичина (знову-таки скрізь призму сприйняття блогерів) і саме тому, що саме цей різновид гяру справив найбільше враження на самих японців своєю крикливістю та барвистістю.
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27.09.2023 15:55 Ответить
«хоча і раніше мені не подобалось як одягаються японки з покон віків по сей день» - в них величезні комплекси з приводу фігури. Вони вимушені. Тому й одягаються як мішки. Західний стиль та мода розраховані на більш випуклі тіла та довші ноги. А японки, всього цього не маючи, прибирають власні вади з очей геть. Бо антропометрія дуже-дуже різна у азіаток та європейок. Наприклад, довгі стегна та дуже короткі гомілки. Або широкий таз та майже повна відсутність талії при дуже струнких стегнах. Розмір голови теж помітно більший. А на фоні мішковатого одягу вже наче й не такий великий, та й відсутності талії та кривих (здебільшого) гомілок не видно.
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27.09.2023 15:33 Ответить
Це скоріше комплекси, навіть не те, що нав'язані західною культурою, а перекрученим її розумінням. Скоріш за все японські дівчата надихаються лише західними моделями з ідеальними параметрами і саме по ним судять по світовій моді, а цим часом у всьому світі жінки спокійно-преспокійно світять такими телесами, що у порівнянні з ними перераховані тобою не те що вади, а особливості жіночого тіла це норма і сексі на всі сто і японські дівчата попросту не хочуть бачити мільярди неідеальних полуоголених модниць у міні, а бачать лише далекий від життя медійний продукт. Довгі стегна та дуже короткі гомілки, широкий таз та майже повна відсутність талії при дуже струнких стегнах на всюди кожному кроці, але лише японки комплексують. Якщо тобі подобається фігура японки, то не приховуй це в собі. Можливо твої компліменти колись змінять її життя і надихнуть показати своє тіло, надягнувши мінімум одягу і тоді її самооцінка зросте, вона відчує себе не гіршою за європейских моделей.
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27.09.2023 15:50 Ответить
Нє, мені якраз все окей. Але вона навіть переді мною іноді комплексує, бо перед очима наші «повні пазухи цицьок та оберемки срак». Тут вже нічого не поробиш. Природа. Я ж і кажу їй, шо мені начхати на ті форми, а подобається саме такий тип. Наче погоджується, але надягти шось більш відкрите не дозволить внутрішня установка. Та й мені самому якось випадаюча срака не дуже до вподоби. Тут ми з нею розуміємося. Все помірно. Я ж і кажу, що назвати її синім чулком не можу. Стильно. Модно. Але без крайнощів. Саме воно. Тому мене теж надихають японки. Те, що треба
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27.09.2023 16:06 Ответить
А ви знали, що найлегендарніший японський борець сумо, - українського походження?

Тайхо́ Ко́кі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 яп. 大鵬幸喜, たいほう こうき, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [taihoː koːkʲi] ; https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 29 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940 - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F японський спортсмен https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96#cite_note-3 [3] , професійний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE сумоїст , 48-й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B0 йокодзуна . Справжнє японське ім'я - На́я Ко́кіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96#cite_note-4 [4] , українське - Іва́н Маркіянович Бори́шкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96#cite_note-umoloda.kiev.ua-5 [5] . Прозваний «великим йокодзуною https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 20 століття» . До січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок 32 рази.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Тайхо_Кокі

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26.09.2023 21:47 Ответить
Батько його - шахтар з донеччини. Приїхав на Сахалін працювати на шахті, де познайомився з японкою. В той час в тій місцевості такі відносини були не рідкістю. І ніхто нікому не заважав. Потім японців примусово виселили до Японії, розбиваючи сім'ї та ламаючи долі. Як бачимо, кацапня й досі цим ******** займатися.
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27.09.2023 10:33 Ответить
Бідолахи...
Резиденти там працюють, як прокляті, за нашими мірками. 😁
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26.09.2023 22:46 Ответить
Ага, хай спробують влаштуватися спочатку. Бо в оригіналі йдеться мова про «довгостроковий статус резидента з можливістю пошуку роботи», бо звичайні візи тимчасового відвідувача (за якими наші біженці туди потрапляли) такої можливості не давали. За правилами, для влаштування на роботу треба мати мовний рівень N3-N2 JLPT. Це середній, або бізнес рівень, відповідно. Тому, скоріш за все, part-time job світить тим, хто японську не вивчав до поїздки туди. Або тим, хто відвідував мовні школи тільки вдасться влаштуватися.
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26.09.2023 22:55 Ответить
 
 