Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции, - Умеров провел беседу с польским коллегой Блащаком

Министр обороны Украины Рустем Умеров 26 сентября провел беседу со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в соцсети Х (бывшем твиттере).

Он отметил: "У него был телефонный разговор с Мариушем Блащаком – министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!"

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