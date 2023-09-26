РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости
2 100 23

Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции, - Умеров провел беседу с польским коллегой Блащаком

блащак,умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров 26 сентября провел беседу со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в соцсети Х (бывшем твиттере).

Он отметил: "У него был телефонный разговор с Мариушем Блащаком – министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!"

Читайте также: Умеров встретился с министром обороны Канады Блэром

Автор: 

Блащак Мариуш (79) Умеров Рустем (518)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Це правільно і красиво !
але, Рустем-ага, пообережніше із ЗЄ-психом - може звільнити Вас як Пристайка за подяку Бену Волесу
показать весь комментарий
26.09.2023 22:56
+5
І до чого тут твій пост? Яким чином він стосується до подяки Умєрова полякам за лідерство у танковій коаліції?? Чи ти просто розганяєш скандальну історію, висмоктану з пальця, яку так само, як і ти, розганяє грьобана кацапня та підкацапські тролі?
показать весь комментарий
26.09.2023 23:38
+4
Воно троль. Шукав тему зробити ьвкид і зайшов танкову коаліцію.
показать весь комментарий
27.09.2023 00:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це правільно і красиво !
але, Рустем-ага, пообережніше із ЗЄ-психом - може звільнити Вас як Пристайка за подяку Бену Волесу
показать весь комментарий
26.09.2023 22:56 Ответить
З цими подякуваннями якийсь прикол
показать весь комментарий
26.09.2023 22:56 Ответить
Полякам сподобався досвід чеченів, тільким цим треба щоб цілий світ їм дякував. White polish matter
показать весь комментарий
27.09.2023 00:02 Ответить
Подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення, і що на майбутнє обрізав для України і її народу "ззедент"
показать весь комментарий
26.09.2023 23:00 Ответить
Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек відреагував на скандал через вшанування українського ветерана в парламенті Канади. Він вимагає перевірити, чи є підстави для екстрадиції 98-річного Ярослава Гунька, який служив в дивізії Ваффен-СС "Галичина", передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

"З огляду на скандальні події в канадському парламенті, пов'язані з вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування СС "Галичина", я вжив заходів щодо можливої екстрадиції цієї людини до Польщі", - оголосив міністр.

Він опублікував текст свого листа до президента Комісії з розслідування злочинів проти польського народу Кароля Навроцького з вимогою перевірити, чи є причини звертатися до Канади з вимогою про екстрадицію.
показать весь комментарий
26.09.2023 23:01 Ответить
І до чого тут твій пост? Яким чином він стосується до подяки Умєрова полякам за лідерство у танковій коаліції?? Чи ти просто розганяєш скандальну історію, висмоктану з пальця, яку так само, як і ти, розганяє грьобана кацапня та підкацапські тролі?
показать весь комментарий
26.09.2023 23:38 Ответить
Воно троль. Шукав тему зробити ьвкид і зайшов танкову коаліцію.
показать весь комментарий
27.09.2023 00:02 Ответить
вкид?? це інформація з сайту підконтрольного А.Білецькому лідеру Нацкорпусу.може вони й роблять вкиди,а я вважаю що Польшу треба бачити з ксіх сторів,не милуватися й не проклинати. йди спати,диванний аналітик тролів.
показать весь комментарий
27.09.2023 00:36 Ответить
Троль, не паліруй, піди додому на страна, сру, там більше платять .
показать весь комментарий
27.09.2023 01:16 Ответить
на Польшу треба дивитися без рожевих окулярів,без чорних теж....
показать весь комментарий
27.09.2023 00:37 Ответить
на Польщу потрібно дивитися в першу чергу як на партнера по антипутінській коаліції. Це - пріоритет. Всі інші питання - другорядні, після війни вирішаться. Хто цього не розуміє - той працює на кацапів, по тупості, як корисний ідіот, чи свідомо - то вже неважливо. крапка.
показать весь комментарий
27.09.2023 01:58 Ответить
Звісно другорядні: тобі сруть на голову, а ти кайфуєш, бо це питання другорядне😸
показать весь комментарий
27.09.2023 06:56 Ответить
Польща не була зобов'язана приймати українських біженців і передавати Україні безкоштовно сотні танків та десятки літаків. про це варто спочатку думати перш ніж вживати стосовно поляків слово "сруть".
показать весь комментарий
27.09.2023 12:29 Ответить
Як поляк, я визнаю, що ви маєте рацію. Іноді ми так само заплутані в ідеології, як і ви, українці. Різниця лише в тому, що українці мовчать про складні питання, а ми їх обговорюємо до болю.
показать весь комментарий
27.09.2023 03:02 Ответить
Гаразд - тоді розкажіть чого Польща не відала Вільнюс литовцям період між двома світовими війнами ?
показать весь комментарий
27.09.2023 06:04 Ответить
І ще як ви відноситесь до того що підарас адік був на похоронах Пілсудського ?
показать весь комментарий
27.09.2023 06:09 Ответить
А як ви поляки відноситеся до того, що армія крайова, яка є національними героями польщі, брала участь у вбивстві понад 30+ тис цивільних українців у 1940-х роках? Трагедії у Сагрині, Горайці та ін. Дуже цікаво, як польська ідеологія виправдовує ці кошмарні злочини.
показать весь комментарий
27.09.2023 06:52 Ответить
Історія інколи є просто... історією.

Живіть нинішнім,
Дивіться у майбутнє

Слава Україні!
Слава Польщі!
Слава Речі Посполитій новій -
конфедеративній Державі поляків, українців та литовців
показать весь комментарий
27.09.2023 09:15 Ответить
***, ти така тупа, що я безсилий тобі щось тут пояснювати

До речі, ти у литовців питала, чи хочуть вони бути рабами у шовіністичній польщі замість благополучного Євросоюзу?!
показать весь комментарий
27.09.2023 10:43 Ответить
Я почуваюся так само, як українець, але в нашій книгарні ви можете придбати книгу на цю тему, чого це видання не приховує. На жаль, в Україні цього зробити неможливо. Також описана правда... що є близько 400 українців, убитих від рук українців, які хотіли захистити своїх сусідів поляків. Чому б вам не написати... Ви просто будуєте свою розповідь виключно на взаємній ненависті. ?
показать весь комментарий
27.09.2023 11:48 Ответить
Ти ще забув розказати, як армія крайова знищуючи українські села вбивала не тільки українців, але й етнічних поляків, які жили там. А потім у ці безлюдні селища заходили поляки із сусідніх сіл, і грабували будинки вбитих українців. Про це також не розказують у ваших книжках. Чому б тобі про це не згадати?
До речі, як там справи по могилах українців які воювали з нквс на території нинішньої польщі - вони ж досі зруйновані?! Це ж так по християнські - воювати з мертвими.
А ти розказуєш про якусь ненависть...
показать весь комментарий
27.09.2023 15:04 Ответить
https://infogram.com/1py2rgzq3z1rnqb39wmnvldr5puy9np076x
показать весь комментарий
27.09.2023 11:58 Ответить
 
 