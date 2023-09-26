Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции, - Умеров провел беседу с польским коллегой Блащаком
Министр обороны Украины Рустем Умеров 26 сентября провел беседу со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в соцсети Х (бывшем твиттере).
Он отметил: "У него был телефонный разговор с Мариушем Блащаком – министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции и значительную помощь с начала полномасштабного вторжения. Вместе к победе!"
Топ комментарии
+7 Nataliia Mykhailova #463829
показать весь комментарий26.09.2023 22:56
+5 kelt kant
показать весь комментарий26.09.2023 23:38
+4 vismavista
показать весь комментарий27.09.2023 00:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але, Рустем-ага, пообережніше із ЗЄ-психом - може звільнити Вас як Пристайка за подяку Бену Волесу
"З огляду на скандальні події в канадському парламенті, пов'язані з вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування СС "Галичина", я вжив заходів щодо можливої екстрадиції цієї людини до Польщі", - оголосив міністр.
Він опублікував текст свого листа до президента Комісії з розслідування злочинів проти польського народу Кароля Навроцького з вимогою перевірити, чи є причини звертатися до Канади з вимогою про екстрадицію.
Живіть нинішнім,
Дивіться у майбутнє
Слава Україні!
Слава Польщі!
Слава Речі Посполитій новій -
конфедеративній Державі поляків, українців та литовців
До речі, ти у литовців питала, чи хочуть вони бути рабами у шовіністичній польщі замість благополучного Євросоюзу?!
До речі, як там справи по могилах українців які воювали з нквс на території нинішньої польщі - вони ж досі зруйновані?! Це ж так по християнські - воювати з мертвими.
А ти розказуєш про якусь ненависть...