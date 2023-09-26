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Новости Помощь Украине
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Поставки F-16 зависят от того, как быстро коалиция истребителей получит F-35, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

f-16,бельгія

Украина получит первые F-16 в течение следующих 6-8 месяцев. Это стало возможным благодаря тому, что Дания и Нидерланды заменяют свои F-16 более современными F-35.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, сколько времени продлится это обучение, мы оцениваем от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами", - говорится в заявлении.

Она также отметила, что это зависит от множества факторов. Также Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируют запустить как можно скорее.

"Фактическая поставка самолетов начнется где-то в следующем году", - добавила Оллонгрен.

Она пояснила, что сроки поставки F-16 зависят от перехода стран коалиции истребителей на F-35.

Читайте также: Поступившие в Украину самолеты F-16 должны быть определенной модификации, чтобы завоевать преимущество над российскими истребителями, - Воздушные силы

"Мы совершаем переход на F-35, и именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы совершим переход, то же касается Норвегии, то же касается Дании, поэтому это требует времени", - отметила Оллонгрен.

Она добавила, что самое главное – это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве.

"Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько будет нужно, и мы будем снабжать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как будет мир, Россия никуда не денется", - добавила Оллонгрен.

Читайте также: Канада присоединится к обучению украинских пилотов на F-16, - Трюдо

Автор: 

Нидерланды (1579) помощь и поддержка (868) F-16 (553)


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Топ комментарии
+7
Чому від Сталіна, надаючи Ленд-ліз в 41-45-му, ніхто не вимагав ніяких реформ, ніхто не висував ніяких обмежень щодо застосування озброєння? Чому не вимагали від радянських льотчиків знання англійської мови?
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26.09.2023 23:32
+6
Дають застарілі Ф-16 котрі можуть тільки шахеди збивати. Захід знову розстягує війну спеціально.
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26.09.2023 23:34
+5
шо не новость то "празник".
добре що ядерну зброю було кому забирати
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26.09.2023 23:44
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Не буде реформ і реальної боротьби з корупцією не буде нічого. А при зеленому шуті не буде ні реформ, ні посадки корупціонерів
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26.09.2023 23:17 Ответить
Чому від Сталіна, надаючи Ленд-ліз в 41-45-му, ніхто не вимагав ніяких реформ, ніхто не висував ніяких обмежень щодо застосування озброєння? Чому не вимагали від радянських льотчиків знання англійської мови?
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26.09.2023 23:32 Ответить
Лінд ліз ще і не починався, це все за підтримки преза США, є в нього така можливість!!!
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26.09.2023 23:38 Ответить
А скоро почнеться, якщо не секрет? Бо в наступному місяці, наскільки зрозуміло, спливає термін.
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26.09.2023 23:42 Ответить
Ленд-лиз не связан с реформами, ты слышал от властей Украины слово Ленд-лиз??
Власти более выгодно получать деньгами, а не вооружением.
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27.09.2023 01:46 Ответить
З"являлися відомості, що Ленд-ліз гальмує саме адміністрація Байдена.
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27.09.2023 08:14 Ответить
Тому,що поставляли *******, на той час зброю, а не 40-ка річної
давнини.
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27.09.2023 01:55 Ответить
Розкажіть мені як боряться с корупцією на Заході, коли з бюджетом НАТО 1,3 трильйона долларів, у них страшенний дифіцит зброї всіх номенклатур.
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26.09.2023 23:32 Ответить
Так то у НАТО 100 000 км оттяпали?
Как все за НАТО очень переживают и их деньги считают.
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27.09.2023 01:18 Ответить
ось і "американські рекомендації" котрі потрібно виконати "ззрадникам" для того,щоб Україні отримувати в дальнішому війскову допомогу і яких вони не будуть виконувати позаяк виконують в Україні "оманський контракт"
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26.09.2023 23:21 Ответить
І що написано в тому "оманському контракті", якщо не секрет? Де можна ознайомитись з його умовами?
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26.09.2023 23:28 Ответить
Якщо не бачиш,якими чорнилами і що пишеться з початку рашистського нападу на Україну,та те ,що робилося перед повномасштабним нападом,навіть при попередженнях "великих д'ядьків" із США, про необхідність копати траншеї,бо через пів-року рашист буде нападати на Україну ,то ти ніколи не побачиш ніяких "умов"
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26.09.2023 23:36 Ответить
Ще раз: де можна прочитати текст "оманського контракту"? Не виляй і не ліпи відмазки, дай пряме посилання на сайт, де він розміщений. Я багато тут чув про нього, але цікаво було б самому прочитати. Ти, наскільки я розумію, його читав.
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26.09.2023 23:40 Ответить
Ти все правильно розумієш, про те,що чув не тільки Ти ,але просиш дати прочитати в тих,хто його не писав.Якщо його не можна прочитати,то це мабуть не означає,що його немає,або не було від слова "взагалі".
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26.09.2023 23:51 Ответить
Означає. Так впевнено стверджувати про "оманський контракт" може тільки той, хто його читав. Або був особисто присутнім при обговоренні його умов. Все інше - лиш власні хворобливі фантазії. І про які траншеї ти пишеш? В нас на кордоні побудована потужна "стіна", в яку в свій час вгатили 2,5 мільярди бюджетних коштів. Прем"єр, який займався цим питанням, особисто перевіряв її міцність і запевняв, що ніякому кацапу подолати її не під силу.
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27.09.2023 00:01 Ответить
Ось про траншеї.Не фантазуй і не хворій.https://censor.net/ua/news/3360990/u_veresni_2021_roku_u_derjdepartamenti_ssha_nam_z_yermakom_skazaly_hloptsi_kopayite_transheyi_glava
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27.09.2023 00:58 Ответить
А дійсно, чому за 5 років президенства Порошенка не були викопані ці самі траншеї?Він що теж був таким самим наївним як Зеля?Для прикладу чому не був закопаний чи забетонований той самий кримський канал?
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27.09.2023 01:15 Ответить
За Порошенка були викопані і траншеї і вибудувана на Сході і на Півдні України лінія оборони ,котра хоча якось давала можливість стримувати ворога,котра була знищена "зеленими агентами кремля", котрі прийшли до влади ,Припинено ракетобудування,розкомплектовано аерозвідку і т.д і т.п.За "ззедента" було окуповано набагато більше української території,і що головне вбито набагато більше українського народу,та поруйновано української інфраструктури ,житла,гідроспорудмостів і т.д.Хто і для чого,для прикладу розмінував Чонгар,і прибрав лінію оборони ,та війска з Південного напрямку,на Запоріжському напрямку. і це все робилося далеко не наївним Порошенком.Як і після цього прийшов до влади не наївний "зелений антиукраїнський асвальтоукладчик" ,котрий прибирав те.що робив не наївний Петро ,
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27.09.2023 12:27 Ответить
А скільки сотен кілометрів траншей,дзотів ітд на Півдні і Сході закопав Зеля після Порошенка?Є конкретика?
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28.09.2023 01:15 Ответить
не правильно питання ставиться, правильно не під Порошенка,а під Україну і її народ.На Півдні не викопали , але Чонгар,для здачі Півдня -розмінували розмінували
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28.09.2023 09:03 Ответить
Питання в тому, навіщо траншеї, якщо вже є така потужна стіна?
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27.09.2023 07:52 Ответить
якщо б була "потужна стіна" і її бачили американці,для чого б тоді американці вказували рити окопи???
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27.09.2023 12:31 Ответить
Мабуть чекають, що ***** здохне до того часу.
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26.09.2023 23:24 Ответить
В Білому домі вирішили, що F-16 нагальніше потрібні В'єтнаму ніж Україні. Цікаво це результат вояжу в США зєльоних чи випадковість?
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26.09.2023 23:30 Ответить
Це результат того, що на землі В"єтнаму куйло не претендує і з ним не воює. І "ескалацією" та застосуванням ЯЗ за передачу Ф-16 В"єтнаму нікому не погрожує.
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26.09.2023 23:36 Ответить
Тобто всі точно знають, що через вісім місяців, ***** вже не буде погрожувати застосуванням ЯЗ за передачу F-16 Україні? По такій логіці Україна отримає F-16 коли війна скінчиться і ***** відмовиться від претензій на наші землі.
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27.09.2023 00:12 Ответить
Дають застарілі Ф-16 котрі можуть тільки шахеди збивати. Захід знову розстягує війну спеціально.
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26.09.2023 23:34 Ответить
Чтобы не терять время, нужно уже параллельно начинать обучение на F-35.
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26.09.2023 23:43 Ответить
шо не новость то "празник".
добре що ядерну зброю було кому забирати
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26.09.2023 23:44 Ответить
"Данія та Нідерланди замінюють свої F-16 більш ********* F-35. "

Це означає, що цим F-16 не менше 30-35 років, тобто вони не відповідають вимогам для боротьби з кацапськими СУ35. Ігнат давно натякає на це, на те, що Україні потрібні ******* модифікації F-16, а не старий мотлох.
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26.09.2023 23:56 Ответить
F-16 це перед усім платформа для запуску керованих бомб. а бій з винищувачами це вже другорядне. та й ціна іх меньше в тричі як мінімум. а втрати будуть.
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27.09.2023 00:05 Ответить
Першочергове завдання F-16 - не підпускати СУ35 з керованими бомбами до лінії фронту. Для цього потрібна ******* модифікація бортового радара тощо.
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27.09.2023 00:09 Ответить
F-16 пустили в 1975 році. Випущено біля 4500шт. Залишилось -2500шт.
Аварії, з виходом з ладу -670 шт.
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27.09.2023 01:58 Ответить
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26.09.2023 23:58 Ответить
"Вона додала, що найголовніше - це сигнал ..."
Тобто вона вважає що сигнал про майбутнє постачання зараз якось вплине на москву і кацапи такі перелякані побігли білий прапор на кремлем вішати чи *****?
Ну так, а війну на паузу,поки F-35 виготовлять на заміну.
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27.09.2023 00:08 Ответить
Мережевий маркетинг. Війна буде тривати доти, поки країни НАТО не передадуть все своє застаріле озброєння Україні. Поки не відбудеться оновлення озброєння країн НАТО існуватиме попит на нову зброю
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27.09.2023 00:15 Ответить
Ми здійснюємо перехід на F-35, і саме з цієї причини ми можемо поставити F-16, щойно ми здійснимо перехід, те ж саме стосується Норвегії, те ж саме стосується Данії, тож ці речі це потребує часу", - зазначила Оллонгрен.

Вона додала, що найголовніше - це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й Москві.

"Ми так і будемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, і ми будемо забезпечувати їх зброєю і ************, і ми також працюватимемо над посиленням їхніх Збройних сил, НАЙКРАЩИЙ СИГНАЛ і Києву і Москві - Ми Києву надаємо F-35. оскільки він веде війну з рашистом окупантом .а F-16 залишається до перемоги України на озброєнні в нас.
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27.09.2023 01:06 Ответить
Как через 6-8 месяцев? А Резников их обещал пол года назад.
Наверное это другие самолёты от Зе.
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27.09.2023 01:15 Ответить
В США стоят сотни законсервированных самолетов F-16, тысячи танков .... где Ленд-лиз??
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27.09.2023 01:42 Ответить
Румунія купить винищувачі F-35 у США
Флот ВПС Румунії поповниться ********* багатоцільовими винищувачами останньої модифікації F-35. Міністерство оборони Румунії направило запит до парламенту про схвалення закупівлі загалом 48 літаків у США. Перша партія - 32 бойових машини - обійдеться бюджету країни в 6,14 млрд євро, ще 16 літаків будуть закуплені пізніше, повідомляє агентство dpa. За даними румунських ЗМІ, це найбільша закупівля зброї в історії країни.

Керівництво НАТО планує підготувати пілотів країн-членів альянсу та ВПС України для роботи з винищувачами F-16 на румунській авіабазі Фетешті. В даний час Румунія має 17 винищувачів F-16, придбаних у Португалії.
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27.09.2023 02:58 Ответить
Так і треба ! Хтось виправдовує Зелю що він заохочує хабарництво. А хтось виправдовує Байдена що він не дає зброю.
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27.09.2023 07:59 Ответить
..выдам секрет,есть истребители,которые не используются,в рабочем состоянии,час обслуги,с обвеской и летай....
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27.09.2023 09:58 Ответить
 
 