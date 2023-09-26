Поставки F-16 зависят от того, как быстро коалиция истребителей получит F-35, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен
Украина получит первые F-16 в течение следующих 6-8 месяцев. Это стало возможным благодаря тому, что Дания и Нидерланды заменяют свои F-16 более современными F-35.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, сколько времени продлится это обучение, мы оцениваем от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами", - говорится в заявлении.
Она также отметила, что это зависит от множества факторов. Также Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируют запустить как можно скорее.
"Фактическая поставка самолетов начнется где-то в следующем году", - добавила Оллонгрен.
Она пояснила, что сроки поставки F-16 зависят от перехода стран коалиции истребителей на F-35.
"Мы совершаем переход на F-35, и именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы совершим переход, то же касается Норвегии, то же касается Дании, поэтому это требует времени", - отметила Оллонгрен.
Она добавила, что самое главное – это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве.
"Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько будет нужно, и мы будем снабжать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как будет мир, Россия никуда не денется", - добавила Оллонгрен.
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Власти более выгодно получать деньгами, а не вооружением.
давнини.
Как все за НАТО очень переживают и их деньги считают.
добре що ядерну зброю було кому забирати
Це означає, що цим F-16 не менше 30-35 років, тобто вони не відповідають вимогам для боротьби з кацапськими СУ35. Ігнат давно натякає на це, на те, що Україні потрібні ******* модифікації F-16, а не старий мотлох.
Аварії, з виходом з ладу -670 шт.
Тобто вона вважає що сигнал про майбутнє постачання зараз якось вплине на москву і кацапи такі перелякані побігли білий прапор на кремлем вішати чи *****?
Ну так, а війну на паузу,поки F-35 виготовлять на заміну.
Вона додала, що найголовніше - це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й Москві.
"Ми так і будемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, і ми будемо забезпечувати їх зброєю і ************, і ми також працюватимемо над посиленням їхніх Збройних сил, НАЙКРАЩИЙ СИГНАЛ і Києву і Москві - Ми Києву надаємо F-35. оскільки він веде війну з рашистом окупантом .а F-16 залишається до перемоги України на озброєнні в нас.
Наверное это другие самолёты от Зе.
Флот ВПС Румунії поповниться ********* багатоцільовими винищувачами останньої модифікації F-35. Міністерство оборони Румунії направило запит до парламенту про схвалення закупівлі загалом 48 літаків у США. Перша партія - 32 бойових машини - обійдеться бюджету країни в 6,14 млрд євро, ще 16 літаків будуть закуплені пізніше, повідомляє агентство dpa. За даними румунських ЗМІ, це найбільша закупівля зброї в історії країни.
Керівництво НАТО планує підготувати пілотів країн-членів альянсу та ВПС України для роботи з винищувачами F-16 на румунській авіабазі Фетешті. В даний час Румунія має 17 винищувачів F-16, придбаних у Португалії.