Поставки F-16 зависят от того, как быстро коалиция истребителей получит F-35, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Украина получит первые F-16 в течение следующих 6-8 месяцев. Это стало возможным благодаря тому, что Дания и Нидерланды заменяют свои F-16 более современными F-35.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, сколько времени продлится это обучение, мы оцениваем от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами", - говорится в заявлении.

Она также отметила, что это зависит от множества факторов. Также Нидерланды работают над учебным центром в Румынии, который планируют запустить как можно скорее.

"Фактическая поставка самолетов начнется где-то в следующем году", - добавила Оллонгрен.

Она пояснила, что сроки поставки F-16 зависят от перехода стран коалиции истребителей на F-35.

Читайте также: Поступившие в Украину самолеты F-16 должны быть определенной модификации, чтобы завоевать преимущество над российскими истребителями, - Воздушные силы

"Мы совершаем переход на F-35, и именно по этой причине мы можем поставить F-16, как только мы совершим переход, то же касается Норвегии, то же касается Дании, поэтому это требует времени", - отметила Оллонгрен.

Она добавила, что самое главное – это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве.

"Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько будет нужно, и мы будем снабжать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как будет мир, Россия никуда не денется", - добавила Оллонгрен.

Читайте также: Канада присоединится к обучению украинских пилотов на F-16, - Трюдо