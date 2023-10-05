Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины, - Боррель

В ЕС надеются, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение о помощи Украине и продолжат ее поддерживать.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.

"Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается. - Ред.) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", - объяснил Боррель.

В то же время, он отметил, что "Европа не может заменить США" в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.

"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны", - сказал глава дипломатии ЕС.

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