Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины, - Боррель
В ЕС надеются, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение о помощи Украине и продолжат ее поддерживать.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.
"Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается. - Ред.) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", - объяснил Боррель.
В то же время, он отметил, что "Европа не может заменить США" в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.
"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны", - сказал глава дипломатии ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Якщо би Держдепартамент визнав рашистську пітьму спонсором тероризму та заборонив банкам Америки обмінбвати долар на криптовалюту, то б у пітьми гроші на війну закінчились би через півроку, максисум рік.
А так, через дурнуватий мандраж перед ×уйлом навіть ракети для викурення авіації рашистів з кримських аеродромів той Байден не дає.
НАБУ й далі втрачає професійних і, головне, принципових працівників:
Керівник детективів НАБУ Андрій Калужинський мобілізувався в ЗСУ. Він не коментував причини для цього рішення. Проте, у нього раніше були непорозуміння з новим директором НАБУ Семеном Кривоносом. Калужинський мав репутацію принципового керівника.
Це не перший випадок, коли з НАБУ йшли детективи, які мали добру репутацію. Після призначення Кривоноса директором НАБУ, з Бюро звільнилися детективи Олена Кроловецька та Руслан Габрієлян. Вони розслідували справи заступника керівника ОП Татарова і судді ОАСК Вовка. Також з ними пішли ще 9 детективів.
Сам Кривонос мав певні звʼязки з іншим заступником керівника офісу президента Олексієм Кулебою. Також, у 2018-19 роках він проявляв політичну заангажованість і навіть бажав смерті представникам політичної сили, яка йому не подобалась. На фоні цього, тенденція втрати НАБУ професійних і чесних кадрів стає проблемою для Бюро. Особливо в плані довіри. (zakrytazina)
Більше того, намагаючись уникнути цієї війни, усіма наявними повноваженнями і владою примусив всю державну і військову вертикаль виконувати вимоги ×уйла, наївно сподіваючись, що на роззброєну і беззахисну Україну пітьма вже трчно не нападе.
Тож, наразі Україні потрібен тимчасовий Президент - Веховний головнокомандувач на час війни, авторитетна людина, яка б створила в Державі всі умови для виробництва озброєння та формування 500 тисячної резервної армії.
А для цього Зеленський після завершення своєї каденції має піти у відставку.
А після війни Європа свій військовий потенціал втратила остаточно і в результаті в 21 століття ввійшла по суті беззбройна, повністю покладаючись на Америку
Ты лично где воюешь или где ты и твои родственники оружие производят??? или тоже Европа с сосисками мешает???? Сначала каждый должен сделать свой максимум а потом что-то требовать...
Спеціально для України, президент мав право надавати лендліз, якщо Україна попросить, на наступних умовах
- термін дії закона -1 жовтня 2023 року (дякуючи демократам, тому що республіканці встановили дату до закінчення конфлікту 2014 року)
- зброя надається на необмежений термін (всі інші країни отримують не більше ніж на 5 років)
- за знищену, втрачену, та пошкоджену техніку платити не потрібно (всі інші країни, підписують договір що оплатять ці витрати)
Ось надана довідка перед підписанням лендлізу 9 травня 2022 року
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Видатки - оцінити немає можливості, тому що не відомо що та скільки буде передано Україні
Доходи = 0 - тобто США від України отримають 0 доларів за лендліз. Якщо б було інакше - то була би буква (B) - з поясненнями, що оцінити не можуть
Є новий закон про військовий бюджет, і там один з пунктів подовження лендлізу ще на 1 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Автор подовження лендлізу республіканець
Автор лендліза для України республіканець
Наразі демократична адміністрація не подала жодного закону у Конгрес, щоб фінансувати Україну з 1 жовтня 2023
Те що просили 24млрд, Конгрес відхилив - тому що в тому пакеті, на військову підтримку України зовсім мало було грошей
А звідкіля взялась інформація - що за лендліз потрібно платити?
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
що США очікують доходи Revenues = 0 від надання зброї України, проте всі кажуть що потрібно буде платити.
1) Чому в довідці не вказано що очікують дохід, або що його не можливо порахувати?
2) В чому проблема отримати зброю за лендлізом, а потім по закінченю війни повернути вцілілу зброю?
Це буде безкоштовно
також для України знятий термін повернення, то повернути можна через 50 років
3) Чому за лендлізом не можна отримати, **********, снаряди, ракети та інше - те що апріорі повертати не потрібно, та безкоштовно для України
По PDA отримано зброї десь на 20млрд за17 місяців
З яких техніка коштую десь 3-4 млрд, тобто 16-17млрд це **********, те що апріорі було би безкоштовно за лендлізом, та не треба повертати - тому що вистрілив, то вже використав.
4) USAI - фонд на 20 млрд.
Виготовлено та отримано техніки десь на 2млрд за 17 місяців
В якому році заключать контракти на виготовлення зброї, на 18млрд?
Через скільки років зброю виготовлять та поставлять до України?
Може краще було брати лендліз, який би вже повернули
А потім чекали наступні 10 років, поки виготовлять зброю по програмі USAI
5) 50 країн - це багато
По факту за 17 місяців
Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$
Я не слышал ни единого заявления от европейских высокопоставленных политиков/военных о реальном и честном состоянии обороноспособности Европы и состоянии ВПК Европы. Т.е. все всё знают, все всё понимают ... но молчат в тряпочку. И такая позиция не только у тех, кто непосредственно должен отвечать за эту самую оборонспособность и ВПК. Европейские СМИ молчат точно так же. Замалчиваемая проблема - это проблема, которую никто не собирается/не хочет/не может решать. И это видно по процессам в ВПК Европы за 19 мес. крупнейшей войны в Европе со времен Второй Мировой. И объяснение этому только одно - никто в Европе не верит в то, что путлер собирается нападать на европейские страны. Тогда зачем тратить сотни млрд. евро на оборонку и ВПК?. Путлер всё это прекрасно понимает и старательно поддерживает это мнение (его реакция на вступление в НАТО Финляндии и Швеции - ярчайшее подтверждение).
паціента в лікарні, який має тяжку хворобу, консиліум з 50 докторів,
котрі щомісяця звіряють терапію
при цьому голова комісії каже паціенту,
можеш отримати ударну дозу ліків, та вилікуватись за півроку, тобі це буде безкоштовно, проте залишок невикористаних ліків прийдется повернути
або можеш лікуватись роками, ми будемо збирати консиліум, лікувати потроху, результат не гарантований, проте у випадку успіху лікування, надані та не використані ліки, зможеш залишити собі, на випадок рецедива - хоча їх може бути в цьому випадку не достатньо
Бо ЄС не тільки те що мало мають чи мало дають але й блокують допомогу
Наприклад Угорщина
Україна зможе бути в ЄС коли Україна постійно очікує допомогу а ЄС шукає вигоду