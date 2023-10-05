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США (24820) Евросоюз (16684) Боррель (784)

Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины, - Боррель

боррель

В ЕС надеются, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение о помощи Украине и продолжат ее поддерживать.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он назвал решение США не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании плохой новостью и выразил надежду, что это не окончательная позиция Соединенных Штатов.

"Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также (Украина нуждается. - Ред.) и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину", - объяснил Боррель.

В то же время, он отметил, что "Европа не может заменить США" в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь.

"Европа увеличивает свою поддержку. На столе – предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро – с военной стороны", - сказал глава дипломатии ЕС.

Также читайте: ЕС готов выделить €5 миллиардов на потребности по безопасности Украины в течение следующих пяти лет, - Боррель
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Топ комментарии
+9
Тут справа навіть не у навіжених конгресменах трампістах-під×уйловниках, що дестабілізують Конгрес США.
Якщо би Держдепартамент визнав рашистську пітьму спонсором тероризму та заборонив банкам Америки обмінбвати долар на криптовалюту, то б у пітьми гроші на війну закінчились би через півроку, максисум рік.
А так, через дурнуватий мандраж перед ×уйлом навіть ракети для викурення авіації рашистів з кримських аеродромів той Байден не дає.
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05.10.2023 13:29
+6
Це зрозуміло і без Борреля, бо Європа роками так само клала болт на свою обороноздатність, як і Україна та не має серйозних запасів зброї, вважаючи, що її безпекою має опікуватися США. Ще й кацапські посіпаки в ЄС старанно відпрацьовують рашистське бабло, яке привело їх до влади.
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05.10.2023 13:31
+4
Борель правий. Як самостійна військова сила Європа востаннє виступала під час Першої Світової. Вже під час Другої Світової вона була або разом із Совєтами, або разом із США, але не сама по собі
А після війни Європа свій військовий потенціал втратила остаточно і в результаті в 21 століття ввійшла по суті беззбройна, повністю покладаючись на Америку
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05.10.2023 13:36
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05.10.2023 13:26 Ответить
Тут справа навіть не у навіжених конгресменах трампістах-під×уйловниках, що дестабілізують Конгрес США.
Якщо би Держдепартамент визнав рашистську пітьму спонсором тероризму та заборонив банкам Америки обмінбвати долар на криптовалюту, то б у пітьми гроші на війну закінчились би через півроку, максисум рік.
А так, через дурнуватий мандраж перед ×уйлом навіть ракети для викурення авіації рашистів з кримських аеродромів той Байден не дає.
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05.10.2023 13:29 Ответить
а чого це для України мав робити ракети Байден та США ??? чому цим 2.5 роки не займався "нейвеличніший" зеянелох, геройбоневтік ??? чому не зайлається зараз ??? тільки надіється що все дадуть США, В.Британіія, Німетчина інші партнери України по Раймштайн, зе зе і своєю бандаю будуть і далі безбожно красти !!!

НАБУ й далі втрачає професійних і, головне, принципових працівників:

Керівник детективів НАБУ Андрій Калужинський мобілізувався в ЗСУ. Він не коментував причини для цього рішення. Проте, у нього раніше були непорозуміння з новим директором НАБУ Семеном Кривоносом. Калужинський мав репутацію принципового керівника.

Це не перший випадок, коли з НАБУ йшли детективи, які мали добру репутацію. Після призначення Кривоноса директором НАБУ, з Бюро звільнилися детективи Олена Кроловецька та Руслан Габрієлян. Вони розслідували справи заступника керівника ОП Татарова і судді ОАСК Вовка. Також з ними пішли ще 9 детективів.

Сам Кривонос мав певні звʼязки з іншим заступником керівника офісу президента Олексієм Кулебою. Також, у 2018-19 роках він проявляв політичну заангажованість і навіть бажав смерті представникам політичної сили, яка йому не подобалась. На фоні цього, тенденція втрати НАБУ професійних і чесних кадрів стає проблемою для Бюро. Особливо в плані довіри. (zakrytazina)



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05.10.2023 13:44 Ответить
А тому що янелох (за Вашим формулюванням) - подався у президенти України мирного часу. І на велику війну з пітьмою він аж ніяк не підписувався.
Більше того, намагаючись уникнути цієї війни, усіма наявними повноваженнями і владою примусив всю державну і військову вертикаль виконувати вимоги ×уйла, наївно сподіваючись, що на роззброєну і беззахисну Україну пітьма вже трчно не нападе.
Тож, наразі Україні потрібен тимчасовий Президент - Веховний головнокомандувач на час війни, авторитетна людина, яка б створила в Державі всі умови для виробництва озброєння та формування 500 тисячної резервної армії.
А для цього Зеленський після завершення своєї каденції має піти у відставку.
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05.10.2023 14:06 Ответить
і при цьому був готовий здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, лиш би )(уйло залишив його гауляйтером окупованої частини України на кшталт чіпсового недобульбофюрюрера луки ...



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05.10.2023 14:31 Ответить
Україна воюює з недоімперією шизофреніка, педофіла )(уйла як мінімум з 26.02.2014 року ...



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05.10.2023 14:36 Ответить
А то что Трамп был против северного потока, начал выводить высотехнологичное производство из Китая, пинал Германию и другие страны, чтобы тратили 2% ВВП, развалил вагнер в Сирии - вами уже быстро забывается?!?!?!?! Себя только позорите такими словами.
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05.10.2023 14:25 Ответить
Це зрозуміло і без Борреля, бо Європа роками так само клала болт на свою обороноздатність, як і Україна та не має серйозних запасів зброї, вважаючи, що її безпекою має опікуватися США. Ще й кацапські посіпаки в ЄС старанно відпрацьовують рашистське бабло, яке привело їх до влади.
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05.10.2023 13:31 Ответить
Усі ви молоді..головне щоб нікого не "попустило" через півроку..
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05.10.2023 13:34 Ответить
Борель правий. Як самостійна військова сила Європа востаннє виступала під час Першої Світової. Вже під час Другої Світової вона була або разом із Совєтами, або разом із США, але не сама по собі
А після війни Європа свій військовий потенціал втратила остаточно і в результаті в 21 століття ввійшла по суті беззбройна, повністю покладаючись на Америку
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05.10.2023 13:36 Ответить
Європа вже себе показала...без США всралась би давно... і таки так,рашисти б вже були в Берліні...для Європи важливіше ґєшефт...сидіти пити пиво з сосисками.
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05.10.2023 13:39 Ответить
А ничего что огромная Германия за несколько месяцев перестроилась и практически отказалась от российских энергоресурсов....??! В Европу сейчас идёт максимум 1/10 того что было раньше...

Ты лично где воюешь или где ты и твои родственники оружие производят??? или тоже Европа с сосисками мешает???? Сначала каждый должен сделать свой максимум а потом что-то требовать...
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05.10.2023 14:15 Ответить
я не розумію одного: про яку допомогу з США йдеться? Мабуть йдеться лише про безкоштовну допомогу і безповоротне фінансування, бо лендліз вже проголосований давно і Україна може користуватись з лендлізу (але це не безкоштовно, бо потім треба віддати) і Україна також може взяти в США позику на зброю, щоб купити зброю у цієї ж США і мабуть США цю позику охоче дадуть (але позику також треба буде повернути). Тобто уся проблема в "безкоштовному" фінансуванні України? Як не буде безкоштовного фінансування, то Україна і так зможе отримати зброю..але просто треба буде платити? Хтось може пояснити як насправді є?
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05.10.2023 13:50 Ответить
"але це не безкоштовно, бо потім треба віддати" - шо ***** віддавати? тільки вцілілу техніку треба буде повернути - І ВСЕ! харе піздєть!
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05.10.2023 14:04 Ответить
то чому Україна не користається з лендлізу, блін?
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05.10.2023 14:10 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n5p6pgengo.amp Тому що "З жовтня американський закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Влада США мала б його продовжити на наступний рік, але цього так і не зробила."
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05.10.2023 14:16 Ответить
Лендліз безкоштовний
Спеціально для України, президент мав право надавати лендліз, якщо Україна попросить, на наступних умовах
- термін дії закона -1 жовтня 2023 року (дякуючи демократам, тому що республіканці встановили дату до закінчення конфлікту 2014 року)
- зброя надається на необмежений термін (всі інші країни отримують не більше ніж на 5 років)
- за знищену, втрачену, та пошкоджену техніку платити не потрібно (всі інші країни, підписують договір що оплатять ці витрати)

Ось надана довідка перед підписанням лендлізу 9 травня 2022 року
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Видатки - оцінити немає можливості, тому що не відомо що та скільки буде передано Україні
Доходи = 0 - тобто США від України отримають 0 доларів за лендліз. Якщо б було інакше - то була би буква (B) - з поясненнями, що оцінити не можуть

Є новий закон про військовий бюджет, і там один з пунктів подовження лендлізу ще на 1 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Автор подовження лендлізу республіканець
Автор лендліза для України республіканець

Наразі демократична адміністрація не подала жодного закону у Конгрес, щоб фінансувати Україну з 1 жовтня 2023
Те що просили 24млрд, Конгрес відхилив - тому що в тому пакеті, на військову підтримку України зовсім мало було грошей

А звідкіля взялась інформація - що за лендліз потрібно платити?
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05.10.2023 14:44 Ответить
ленд-ліз - це не зовсім безоплатна допомога. Його механізм полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи на умовах лізингу. Іншими словами, надане озброєння після перемоги над росією доведеться або повертати (вціліле), або оплачувати. Тобто обсяги постачань американської зброї в рамках ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України, які через війну наразі обмежені. І хоча повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевняє, що ленд-ліз не призведе до появи якогось шаленого боргу після війни, на цьому етапі США віддають перевагу постачанню Україні матеріально-технічної допомоги, озброєнь і *********** до них за рахунок коштів власного федерального бюджету. Так, у рамках відповідного закону США Україна наразі отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), «Зовнішнє військове фінансування» (Foreign Military Financing, FMF) та «Поповнення запасів зброї США» (Replenishment of U.S. weapons stocks). Взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки і ***********. Також американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.
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05.10.2023 17:20 Ответить
Тобто тут сказано
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
що США очікують доходи Revenues = 0 від надання зброї України, проте всі кажуть що потрібно буде платити.

1) Чому в довідці не вказано що очікують дохід, або що його не можливо порахувати?

2) В чому проблема отримати зброю за лендлізом, а потім по закінченю війни повернути вцілілу зброю?
Це буде безкоштовно
також для України знятий термін повернення, то повернути можна через 50 років

3) Чому за лендлізом не можна отримати, **********, снаряди, ракети та інше - те що апріорі повертати не потрібно, та безкоштовно для України
По PDA отримано зброї десь на 20млрд за17 місяців
З яких техніка коштую десь 3-4 млрд, тобто 16-17млрд це **********, те що апріорі було би безкоштовно за лендлізом, та не треба повертати - тому що вистрілив, то вже використав.

4) USAI - фонд на 20 млрд.
Виготовлено та отримано техніки десь на 2млрд за 17 місяців

В якому році заключать контракти на виготовлення зброї, на 18млрд?
Через скільки років зброю виготовлять та поставлять до України?

Може краще було брати лендліз, який би вже повернули
А потім чекали наступні 10 років, поки виготовлять зброю по програмі USAI

5) 50 країн - це багато
По факту за 17 місяців
Скільки техніки надано.......................від США........................Інші країни
Towed Artillery..................................1,230млн$.......252шт.........167шт
Self-Propelled Artillery.........................135млн$........18шт..........311шт
Multiple Launch Rocket System............86млн$.........20шт.........108шт
Air Defense System............................622млн$.........40шт.........131шт
Warplane.................................................0млн$...........0шт...........49шт
Helicopter............................................284млн$.........20шт...........63шт
Tank.....................................................129млн$........10шт..........561шт
Infantry Fighting Vehicle..................1,251млн$.......379шт.........474шт
Grand Total.......................................3,737млн$
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05.10.2023 18:37 Ответить
С "обороноспособностью" Европы уже всем всё давно понятно. (а самое плохое, что это прекрасно видит и понимает путлер). Но удивляет/напрягает/возмущает другое.
Я не слышал ни единого заявления от европейских высокопоставленных политиков/военных о реальном и честном состоянии обороноспособности Европы и состоянии ВПК Европы. Т.е. все всё знают, все всё понимают ... но молчат в тряпочку. И такая позиция не только у тех, кто непосредственно должен отвечать за эту самую оборонспособность и ВПК. Европейские СМИ молчат точно так же. Замалчиваемая проблема - это проблема, которую никто не собирается/не хочет/не может решать. И это видно по процессам в ВПК Европы за 19 мес. крупнейшей войны в Европе со времен Второй Мировой. И объяснение этому только одно - никто в Европе не верит в то, что путлер собирается нападать на европейские страны. Тогда зачем тратить сотни млрд. евро на оборонку и ВПК?. Путлер всё это прекрасно понимает и старательно поддерживает это мнение (его реакция на вступление в НАТО Финляндии и Швеции - ярчайшее подтверждение).
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05.10.2023 14:24 Ответить
а друге пришестя трампа вже не за горами...
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05.10.2023 14:50 Ответить
ленд-ліз - це не зовсім безоплатна допомога. Його механізм полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи на умовах лізингу. Іншими словами, надане озброєння після перемоги над росією доведеться або повертати (вціліле), або оплачувати. Тобто обсяги постачань американської зброї в рамках ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України, які через війну наразі обмежені. І хоча повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевняє, що ленд-ліз не призведе до появи якогось шаленого боргу після війни, на цьому етапі США віддають перевагу постачанню Україні матеріально-технічної допомоги, озброєнь і *********** до них за рахунок коштів власного федерального бюджету. Так, у рамках відповідного закону США Україна наразі отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), «Зовнішнє військове фінансування» (Foreign Military Financing, FMF) та «Поповнення запасів зброї США» (Replenishment of U.S. weapons stocks). Взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки і ***********. Також американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.
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05.10.2023 17:19 Ответить
це як порівняти
паціента в лікарні, який має тяжку хворобу, консиліум з 50 докторів,
котрі щомісяця звіряють терапію

при цьому голова комісії каже паціенту,
можеш отримати ударну дозу ліків, та вилікуватись за півроку, тобі це буде безкоштовно, проте залишок невикористаних ліків прийдется повернути

або можеш лікуватись роками, ми будемо збирати консиліум, лікувати потроху, результат не гарантований, проте у випадку успіху лікування, надані та не використані ліки, зможеш залишити собі, на випадок рецедива - хоча їх може бути в цьому випадку не достатньо
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05.10.2023 18:54 Ответить
Тобто Україні треба мати гарні відносини зі США
Бо ЄС не тільки те що мало мають чи мало дають але й блокують допомогу
Наприклад Угорщина
Україна зможе бути в ЄС коли Україна постійно очікує допомогу а ЄС шукає вигоду
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05.10.2023 20:19 Ответить
 
 