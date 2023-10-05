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Германия (6727) обыск (1882) олигарх (1012) Усманов (9)

Дома российского олигарха Усманова в Баварии обыскала полиция

усманов

Полиция Германии вместе с таможенниками обыскала несколько домов в Баварии, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Знакомый с делом источник подтвердил Reuters, что целью операции был именно Усманов. Представители российского олигарха отказались от комментариев.

Специальная комиссия, получившая название "Матрешка", созданная санкционным управлением германской таможни, сообщила в своем заявлении, что офицеры обыскивали недвижимость в Большом Мюнхене и Тегернзее в Баварии.

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Она заявила, что действовала на основании ордера на обыск, выданного судом. В ведомстве заявили, что не могут предоставить дополнительную информацию об операции по тактическим причинам.

Это уже не первый обыск имущества Усманова в Германии. В сентябре 2022 года полиция обыскала его виллу в престижном курортном городке Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее. Впоследствии суд признал рейды незаконными.

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По данным Spiegel, следователи обвиняют Усманова в неуплате 555 млн евро налогов в казну Германии в период с 2014 по 2022 год.

Усманов поддерживает тесные отношения с президентом Владимиром Путиным. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он был внесен в санкционный список ЕС.
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Тебе забули спитати, кацапе
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05.10.2023 14:03 Ответить
Хто з тобою таке робив?
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05.10.2023 14:22 Ответить
Матюки роблять з тебе москаля. Скільки грошей пиня за коментарі на цензорі дає? А ну кажи свиня кацапська
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05.10.2023 14:35 Ответить
Коли почнуть заселяти беженців в будинки украінських хабарників за кордоном ?
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05.10.2023 14:05 Ответить
беженцы за границей не бедные люди, туда едут те кто имеет сбережения.
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05.10.2023 14:56 Ответить
N
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05.10.2023 16:13 Ответить
 
 