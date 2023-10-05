Дома российского олигарха Усманова в Баварии обыскала полиция
Полиция Германии вместе с таможенниками обыскала несколько домов в Баварии, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Знакомый с делом источник подтвердил Reuters, что целью операции был именно Усманов. Представители российского олигарха отказались от комментариев.
Специальная комиссия, получившая название "Матрешка", созданная санкционным управлением германской таможни, сообщила в своем заявлении, что офицеры обыскивали недвижимость в Большом Мюнхене и Тегернзее в Баварии.
Она заявила, что действовала на основании ордера на обыск, выданного судом. В ведомстве заявили, что не могут предоставить дополнительную информацию об операции по тактическим причинам.
Это уже не первый обыск имущества Усманова в Германии. В сентябре 2022 года полиция обыскала его виллу в престижном курортном городке Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее. Впоследствии суд признал рейды незаконными.
По данным Spiegel, следователи обвиняют Усманова в неуплате 555 млн евро налогов в казну Германии в период с 2014 по 2022 год.
Усманов поддерживает тесные отношения с президентом Владимиром Путиным. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он был внесен в санкционный список ЕС.
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