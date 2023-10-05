Британия выделит 500 миллионов долларов для поддержки Украины зимой, - Сунак

Риши Сунак сообщил, что Великобритания выделит гуманитарную помощь для поддержки Украины зимой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 5 октября выступил на саммите Европейского политического сообщества. В ходе речи политик анонсировал выделение гуманитарной помощи Украине.

Как отмечается, помощь включает:

34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду;

10 миллионов фунтов стерлингов на электроэнергию для домохозяйств после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины;

Четвертую кредитную гарантию в размере 500 миллионов долларов, выделенную через Всемирный банк, чтобы гарантировать, что правительство Украины сможет предоставить жизненно важные выплаты помощи зимой трем миллионам домохозяйств.

Также Сунак призвал партнеров и союзников работать вместе, чтобы поставлять Украине новые оборонные вооружения.

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