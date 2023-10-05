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Британия выделит 500 миллионов долларов для поддержки Украины зимой, - Сунак

сунак

Риши Сунак сообщил, что Великобритания выделит гуманитарную помощь для поддержки Украины зимой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 5 октября выступил на саммите Европейского политического сообщества. В ходе речи политик анонсировал выделение гуманитарной помощи Украине.

Как отмечается, помощь включает:

  • 34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду;
  • 10 миллионов фунтов стерлингов на электроэнергию для домохозяйств после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины;
  • Четвертую кредитную гарантию в размере 500 миллионов долларов, выделенную через Всемирный банк, чтобы гарантировать, что правительство Украины сможет предоставить жизненно важные выплаты помощи зимой трем миллионам домохозяйств.

Также Сунак призвал партнеров и союзников работать вместе, чтобы поставлять Украине новые оборонные вооружения.

Читайте также: Если Украина получит от союзников необходимое оружие, то завершит дело относительно агрессии РФ, - Сунак

Автор: 

Великобритания (4956) помощь (7801) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+7
куди ця допомога піде - ***********.
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05.10.2023 21:52
+5
Щиро дякуємо, друзі.
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05.10.2023 22:21
+4
Если зе-ворье-команде, которая уверяет что коррупция уже закончилась, попадут в руки живые деньги, то рядовым гражданам вообще ничего не достанется.
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05.10.2023 21:54
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куди ця допомога піде - ***********.
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05.10.2023 21:52 Ответить
То розписано ж куди:
34 мільйони фунтів стерлінгів для ООН і благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг;

10 мільйонів фунтів стерлінгів на електроенергію для домогосподарств після атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України;

Четверту кредитну гарантію у розмірі 500 мільйонів доларів, яка була виділена через Світовий банк, щоб гарантувати, що уряд України зможе надати життєво важливі виплати допомоги взимку трьом мільйонам домогосподарств. Джерело: https://censor.net/ua/n3447753
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05.10.2023 21:58 Ответить
От і добре. Після зими не забудьте поцікавитись опитуванням домогосподарств - як ім допомогли життєво важливі виплати допомоги взимку.
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05.10.2023 22:08 Ответить
Если зе-ворье-команде, которая уверяет что коррупция уже закончилась, попадут в руки живые деньги, то рядовым гражданам вообще ничего не достанется.
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05.10.2023 21:54 Ответить
То що - при отриманні рахунку на електроенергію можно буде переадресовувати її в Британію?

Чи як воно праює?
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05.10.2023 22:13 Ответить
ну да, рахунки за ЦО у конверті авіапоштою посилаєте на Даунінг стріт 10, і Ріші Сунак через додаток їх сплачує.
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05.10.2023 22:35 Ответить
Цікаво: а що б він сказав, якщо б до цього спілкувався з "туристом" дєрьмаком, а не з "туристом" Порошенком? 🤔
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05.10.2023 22:13 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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05.10.2023 22:21 Ответить
Українці вдячні за ДОПОМОГУ Великої Британії під час московської війни *****!!
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06.10.2023 00:18 Ответить
Британия ведет себя как страна джентльменов: замечательный образец для будущей Украины.
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06.10.2023 09:52 Ответить
 
 