Британия выделит 500 миллионов долларов для поддержки Украины зимой, - Сунак
Риши Сунак сообщил, что Великобритания выделит гуманитарную помощь для поддержки Украины зимой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак 5 октября выступил на саммите Европейского политического сообщества. В ходе речи политик анонсировал выделение гуманитарной помощи Украине.
Как отмечается, помощь включает:
- 34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду;
- 10 миллионов фунтов стерлингов на электроэнергию для домохозяйств после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины;
- Четвертую кредитную гарантию в размере 500 миллионов долларов, выделенную через Всемирный банк, чтобы гарантировать, что правительство Украины сможет предоставить жизненно важные выплаты помощи зимой трем миллионам домохозяйств.
Также Сунак призвал партнеров и союзников работать вместе, чтобы поставлять Украине новые оборонные вооружения.
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34 мільйони фунтів стерлінгів для ООН і благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг;
10 мільйонів фунтів стерлінгів на електроенергію для домогосподарств після атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України;
Четверту кредитну гарантію у розмірі 500 мільйонів доларів, яка була виділена через Світовий банк, щоб гарантувати, що уряд України зможе надати життєво важливі виплати допомоги взимку трьом мільйонам домогосподарств. Джерело: https://censor.net/ua/n3447753
Чи як воно праює?