Зеленский посетит Португалию
Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Португалии посетить пиренейскую страну.
Об этом сообщила пресс-служба португальского президента Марсела Ребелу де Соузы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.
"Сегодня украинские власти объявили, что решение президента Зеленского поехать в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент", - говорится в сообщении.
В пресс-службе президента Португалии добавили, что визит Зеленского, по данным украинской стороны, будет очень коротким.
Отмечается, что соответствующие группы работают над датой проведения такого визита.
Напомним, 23 августа президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза посетил Украину.
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5 жовтня, 18:19
Ігор Коломойський - відповідач у справі, яку розглядає Високий суд Лондона за позовом ПриватБанку (Фото:NV)У Високому суді Лондона після літньої перерви поновилися слухання у справі державного ПриватБанку проти колишніх власників - https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/u-chomu-obvinuvachuyut-kolomoyskogo-yakiy-sidit-v-sizo-novini-ukrajini-50356878.html Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Уже під час перехресного допиту експертів із судово-бухгалтерської експертизи з'ясувалося, що Джеффрі Девідсон, ключовий свідок-експерт із боку Ігоря Коломойського, виявився фігурантом низки розслідувань британських регулювальних органів. Про це йдеться https://www.youtube.com/watch?v=ST-PTaJJnfY в сюжеті телеканалу Прямий .
Коли починаються сезонні шторми і яка висота хвиль, за звичай, на атлантичному узбережжі? Бо бачив інформацію, що хвилі досягають 30м заввишки. Для мене це якось занадто і віри тому мало... Найвищу (для себе) хвилю я бачив на Чорному морі. Вона була рази в 2 чи 3 вища за мене. Але було мені тоді 14 років і зросту я був метри 1,5
Те, що до оффшорів не підступитися - це думка невігласів.
Саме тому ЗЄ з фінансовими питаннями Коломоя мотався в Оман, а не на Кіпр, або Вірджинські острови.
Оце так поворот...
Розмова саме про ці європейські поїздки зараз іде і про ППО
Саме вони формують вимоги щодо зброї, яка необхідна Україні і надають своїм колегам на Заході.
На сьогодні ЗЄ - рекламщик-комівояжер, з рекламою, яка більше не робе.
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Неделя моды в Париже омрачилась в этом году нашествием клопов, город буквально кишит ими, https://www.nytimes.com/2023/10/02/style/bedbugs-paris-fashion-week.html пишет The New York Times.
На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как клопы ползают по сиденьям парижского метрополитена, которое перевозит более пяти миллионов пассажиров в день. Некоторые парижане сообщали об укусах в различных крупных сетевых кинотеатрах.
Во Францию вернулись клопы. Правительство запустило кампанию по борьбе с насекомыми
"Вы должны понимать, что на самом деле никто не застрахован, очевидно, что существуют факторы риска, но на самом деле вы можете поймать клопов где угодно и принести их домой", - заявил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.
Все як у Дюма (окрім метро)... Може саме це мав на увазі кремлівський недомірок, коли казав про "істарічєскую справєдлівасть"?
Мені якось навіть боязко уявити: яка ж "істарічєская справєдлівасть" накриє московію?
Невже вирішували: "турист" він чи ні? Чи може вирішували: а яким чином "найголовніший турист Всесвіту" дєрьмак може пересуватися за кордоном за державний кошт?
До речі: а як в подвтковій проходять візити цього "найвеличнішого туриста"? Якесь чмо, яке не є державним службовцем, очолює неконституційну установу, а їздить за гроші держави...
Зєлєбобіки, ви ж за це голосували, так?
побухати портвейну, поплавати в океані, пожерти смачної португальської кухні... багато часу і не треба
З.І. Хоча до Хруща Зєльцу як до Марса рачки...
11 дронів силами протиповітряної оборони знищено на півдні: 3 - Одещина, 8 - Миколаївщина.