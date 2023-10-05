Зеленский посетит Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Португалии посетить пиренейскую страну.

Об этом сообщила пресс-служба португальского президента Марсела Ребелу де Соузы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Сегодня украинские власти объявили, что решение президента Зеленского поехать в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе президента Португалии добавили, что визит Зеленского, по данным украинской стороны, будет очень коротким.

Отмечается, что соответствующие группы работают над датой проведения такого визита.

Напомним, 23 августа президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза посетил Украину.