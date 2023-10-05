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Зеленский посетит Португалию

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Португалии посетить пиренейскую страну.

Об этом сообщила пресс-служба португальского президента Марсела Ребелу де Соузы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

"Сегодня украинские власти объявили, что решение президента Зеленского поехать в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сегодня судьба мира решается в Украине, – президент Португалии Ребелу де Соуза

В пресс-службе президента Португалии добавили, что визит Зеленского, по данным украинской стороны, будет очень коротким.

Отмечается, что соответствующие группы работают над датой проведения такого визита.

Напомним, 23 августа президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза посетил Украину.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Португалия (197)


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Топ комментарии
+11
Це він так сказав? Бо інші говорять про нього як про головного корупціонера. Про прикриття Неба України це ідея Німеччини і ППО ніякого відношення до зе не має. До речі, а де своє? Коштів багато з руських збережень забрали
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06.10.2023 00:00
+10
поїхав би краще на офшори й зняв усе намародерене своїм ***************** на користь Україні
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06.10.2023 00:00
+7
Коли в Оман полетиш, Ґундосік?
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05.10.2023 23:51
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Коли в Оман полетиш, Ґундосік?
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05.10.2023 23:51 Ответить
Яблуко від яблуні. Експерт-свідок Коломойського у Високому суді Лондона виявився замішаний у фінансових скандалах
5 жовтня, 18:19

Ігор Коломойський - відповідач у справі, яку розглядає Високий суд Лондона за позовом ПриватБанку (Фото:NV)У Високому суді Лондона після літньої перерви поновилися слухання у справі державного ПриватБанку проти колишніх власників - https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/u-chomu-obvinuvachuyut-kolomoyskogo-yakiy-sidit-v-sizo-novini-ukrajini-50356878.html Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Уже під час перехресного допиту експертів із судово-бухгалтерської експертизи з'ясувалося, що Джеффрі Девідсон, ключовий свідок-експерт із боку Ігоря Коломойського, виявився фігурантом низки розслідувань британських регулювальних органів. Про це йдеться https://www.youtube.com/watch?v=ST-PTaJJnfY в сюжеті телеканалу Прямий .
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06.10.2023 00:07 Ответить
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06.10.2023 08:02 Ответить
Щось воно розїздилось, аби біди не накликало...
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05.10.2023 23:52 Ответить
...піздєц Португалії зараз ще дивимося який катаклізм буде в Іспанії після відвідань Віслюка апокаліпсісу крємляді його як апокаліптичну зброю всюди відправляють!
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05.10.2023 23:53 Ответить
Португалія знаходиться на узбережжі Атлантичного океану. Сезонні шторми (осінь, весна) якраз десь повинні бути. Зважаючи на послаблення Гольфстріму, можуть бути надвисокі хвилі через різницю температур. Але то я фантазую, краще в океанологів спитати - може і є десь у моїх фантазіях зерно правди
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06.10.2023 00:14 Ответить
Запитайте мене,бо я португалка, Порто. Наразі з 2012 живу в Німеччині
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06.10.2023 00:17 Ответить
Ой, дякую, пані.
Коли починаються сезонні шторми і яка висота хвиль, за звичай, на атлантичному узбережжі? Бо бачив інформацію, що хвилі досягають 30м заввишки. Для мене це якось занадто і віри тому мало... Найвищу (для себе) хвилю я бачив на Чорному морі. Вона була рази в 2 чи 3 вища за мене. Але було мені тоді 14 років і зросту я був метри 1,5
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06.10.2023 00:41 Ответить
Не розумію коментаторів, він зараз зі зрозумілою метою обліт усіх країн ЄС робить для передачі ППО на зиму
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05.10.2023 23:56 Ответить
Це він так сказав? Бо інші говорять про нього як про головного корупціонера. Про прикриття Неба України це ідея Німеччини і ППО ніякого відношення до зе не має. До речі, а де своє? Коштів багато з руських збережень забрали
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06.10.2023 00:00 Ответить
Зрозуміло, кацапський бот, пістуй на*ер звідси
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06.10.2023 00:11 Ответить
Подоляк? І ти тут
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06.10.2023 00:14 Ответить
Ні, я тільки з 00.00 до 03.45 його підміняю. Далі інший заступає по зміні
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06.10.2023 00:18 Ответить
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06.10.2023 01:03 Ответить
Дивно міркуєш якось по-дитячому, ось робити йому більше нічого як спілкуватися з нікому невідомими людьми, типу тих хто тут є учасниками форуму, це далеко не його рівень, тим більше він може безперешкодно брати участь у телевізійних програмах і виступати перед широкою аудиторією, давати інтерв'ю просунутим і відомим блогерам, які мають велику кількість передплатників, крім того у нього є сторінка в Facebook
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06.10.2023 01:21 Ответить
Аналізуючи її пости можна дійти невтішного висновку, що вона кацапський бот , яка успішно користується перекладачем і програмою перевірки орфографічних помилок + VPN і тут вона така далеко не одна, з так званих зарубіжних учасників форуму
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06.10.2023 01:01 Ответить
За тиждень уже четвертий бот мене в симпатіях до Подоляки звинувачував, коли я йому писав у відповідь.
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06.10.2023 01:10 Ответить
Ти отей Фейс зе читав? Тільки одні оди. У мене питання-за що? Напиши хоть одне потужне рішення свойого візаві. Відносно аналізу,вибач,у зелених одна методичка-якщо ти проти політики зе,то ти кацап. Мимо,бо ви кацапів за руку в Україну привели.
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06.10.2023 07:51 Ответить
Я ставлюся до шанувальників покійного Чорновола ,а не до зелених, у мене є і були претензії як до пороха так і до зе, тому принципово не голосував за них , також вважаю винними і всіх попередніх, які зокрема тупо вбили і обнулили нашу армію
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06.10.2023 10:59 Ответить
А яким би був Чорновол? Це минуле, сьогодення це сьогодення
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06.10.2023 11:44 Ответить
Так був інший час він дисидент і не був олігархом одним словом патріот України, до речі, тому і вбили, зараз такі в дефіциті їх просто на пальцях можна перерахувати але не в минулій і не в нинішній владі таких не спостерігалося і не спостерігається
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06.10.2023 11:55 Ответить
Та це давно відома ПортуГалька
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06.10.2023 08:35 Ответить
поїхав би краще на офшори й зняв усе намародерене своїм ***************** на користь Україні
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06.10.2023 00:00 Ответить
Офшори на те й офшори, що там навіть від податкової служби США (а ті як глист в задни** пролiзуть ) відмивають. Ок, приїжджає Зеленський на Кайманові острови і каже голосно - віддайте наші гроші. Що далі?
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06.10.2023 00:16 Ответить
не хвилюйтеся- руки ФБР вже опікуються цими теплими містечками
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06.10.2023 00:18 Ответить
Мені з чого хвилюватися, я там грошей не тримаю і з виручених звідти грошей теж ні хріна не отримаю. Я відповідаю на ваш коментар
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06.10.2023 00:20 Ответить
Саме смішне, що для збереження репутації офіційні оффшори охоче співпрацюють у питаннях боротьби з відмиванням грошей. Інакше чорнмй список мііввну США і привіт Куба.

Те, що до оффшорів не підступитися - це думка невігласів.

Саме тому ЗЄ з фінансовими питаннями Коломоя мотався в Оман, а не на Кіпр, або Вірджинські острови.
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06.10.2023 00:29 Ответить
чорний список мінфіну США
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06.10.2023 00:30 Ответить
Тобто ЗЄ не може забрати з банку свої гроші, які йому відвалив Коломой за відмивання грошей, вкрадених з Привата? 😁
Оце так поворот...
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06.10.2023 00:24 Ответить
Блін, ще припишіть мене до фанатів зелі. Я кацапні відповідаю, яка намагається на тлі всього цього путч зробити

Розмова саме про ці європейські поїздки зараз іде і про ППО
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06.10.2023 00:30 Ответить
Ні в якому разі. Просто кажу, що досить дивне ствердження про те, що власник рахунку або юридичної особи в оффшорі не може користуватися своїми активами, якщо вони не арештовані.
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06.10.2023 00:34 Ответить
А де я цей факт стверджував?
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06.10.2023 00:49 Ответить
Про ППО домовляються Залужний та міністр оборони.

Саме вони формують вимоги щодо зброї, яка необхідна Україні і надають своїм колегам на Заході.

На сьогодні ЗЄ - рекламщик-комівояжер, з рекламою, яка більше не робе.
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06.10.2023 00:39 Ответить
Е... Добре. Все ясно
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06.10.2023 00:50 Ответить
Ніякого путчу не бде, не хвилюйся! Просто будеш висіти на стовбі разом з зєльоной шоблой, як її перший захисник!
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06.10.2023 00:45 Ответить
Особисто будеш вішати? ) Досвід є? )
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06.10.2023 00:53 Ответить
Це що, клоунське турне по Європі?
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06.10.2023 00:02 Ответить
Сподіваюсь, що до Парижу він не поїде - там ще не відновили Нотр-Дам-де-Парі
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06.10.2023 00:04 Ответить
У Парижі зараз засилля клопів - нехай їде , може заразить усю Банкову

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Неделя моды в Париже омрачилась в этом году нашествием клопов, город буквально кишит ими, https://www.nytimes.com/2023/10/02/style/bedbugs-paris-fashion-week.html пишет The New York Times.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как клопы ползают по сиденьям парижского метрополитена, которое перевозит более пяти миллионов пассажиров в день. Некоторые парижане сообщали об укусах в различных крупных сетевых кинотеатрах.

Во Францию вернулись клопы. Правительство запустило кампанию по борьбе с насекомыми

"Вы должны понимать, что на самом деле никто не застрахован, очевидно, что существуют факторы риска, но на самом деле вы можете поймать клопов где угодно и принести их домой", - заявил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар.
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06.10.2023 00:08 Ответить

Все як у Дюма (окрім метро)... Може саме це мав на увазі кремлівський недомірок, коли казав про "істарічєскую справєдлівасть"?
Мені якось навіть боязко уявити: яка ж "істарічєская справєдлівасть" накриє московію?
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06.10.2023 00:19 Ответить
"В останній момент"???
Невже вирішували: "турист" він чи ні? Чи може вирішували: а яким чином "найголовніший турист Всесвіту" дєрьмак може пересуватися за кордоном за державний кошт?
До речі: а як в подвтковій проходять візити цього "найвеличнішого туриста"? Якесь чмо, яке не є державним службовцем, очолює неконституційну установу, а їздить за гроші держави...

Зєлєбобіки, ви ж за це голосували, так?
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06.10.2023 00:03 Ответить
У пресслужбі президента Португалії додали, що візит Зеленського, за даними української сторони, буде дуже коротким. Джерело:

побухати портвейну, поплавати в океані, пожерти смачної португальської кухні... багато часу і не треба
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06.10.2023 00:06 Ответить
Він наїздив більше чим усі президенти разом до нього.
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06.10.2023 00:09 Ответить
Був колись такий чувак - Хрущов. Той теж любив кататися по світу і нести хєрню з трибуни ООН. І не вір після цього в реінкарнацію .
З.І. Хоча до Хруща Зєльцу як до Марса рачки...
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06.10.2023 00:15 Ответить
А що таке З.І. Просвітіть, будь ласка
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06.10.2023 04:49 Ответить
Галичани, гали, Галісія, Португалія, Бенгалія...з бенгалами ще треба попрацювати...
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06.10.2023 00:10 Ответить
треба їхати. Може Соуза нагородить Орденом Заслуг.
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06.10.2023 00:11 Ответить
Хоча в Україні вже чотири роки як "всі ми президенти" (С), але чомусь не всі "президенти" можуть скататися в Португалію на портвєшок... І як так виходить?
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06.10.2023 00:13 Ответить
Туристи ОП з ним?
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06.10.2023 00:16 Ответить
Пан робить вояжи,поки бидло у стойлі.
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06.10.2023 06:08 Ответить
Насколько помню Португалия нам ничем не помогала в отличие от Испании.
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06.10.2023 06:52 Ответить
Противно заходить в комментарии - сплошь кремлевские воши / зрадоботы куражатся...
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06.10.2023 07:43 Ответить
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06.10.2023 07:46 Ответить
Заседілося у бункері? Треба і відпочити, бо взляла мавпа. Непотріб
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06.10.2023 07:49 Ответить
взляла ?
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06.10.2023 07:53 Ответить
Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" ворог спрямував з Криму по різних регіонах України
11 дронів силами протиповітряної оборони знищено на півдні: 3 - Одещина, 8 - Миколаївщина.
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06.10.2023 07:57 Ответить
шо незя отследить в Крыму откуда они запускают мопеды и шарахнуть туды
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06.10.2023 08:05 Ответить
А чо, самолет с новой игровой системой есть, можно и полетать.
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06.10.2023 08:11 Ответить
Чому він не об'явив траур по всій Україні за вбитими російською ракетою мирних громадян в Харсківській області, не обявив траур по всій Україні, не зняв свій відос не прокрутив його його по міжнародним каналам, а подорожує по цивилізованних країнах, збираючи авації за мужність не його, а наших воїнів? В нього і його родини все добре, мама в Ізраїлі, батяня з довічною стипендією від податків народу України, він і дружина в укриттях і під охороною..., так можна жити, ні 73%?
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06.10.2023 09:13 Ответить
 
 