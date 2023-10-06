В России сообщили об атаке морских дронов на Севастополь
Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море происходит атака двух морских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "губернатора".
"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ПВДО Черноморского флота. По предварительной информации, отбивают атаку двух безэкипажных морских катеров", - говорится в сообщении.
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