В России сообщили об атаке морских дронов на Севастополь

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море происходит атака двух морских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "губернатора".

"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ПВДО Черноморского флота. По предварительной информации, отбивают атаку двух безэкипажных морских катеров", - говорится в сообщении.

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