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В России сообщили об атаке морских дронов на Севастополь

севастополь,бухта

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море происходит атака двух морских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "губернатора".

"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ПВДО Черноморского флота. По предварительной информации, отбивают атаку двух безэкипажных морских катеров", - говорится в сообщении.

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Автор: 

город Севастополь (1760) морской дрон (46)


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06.10.2023 07:12 Ответить
чого смішного....повинно бути атака 202 дронів
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06.10.2023 09:16 Ответить
А те що дамбят Крим
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06.10.2023 09:57 Ответить
Если винт - в насадке или трубе, а днище - ровное и без выступов, сетевые заграждения не помеха - перепрыгнут наши дроны и ладный шорох наведут в Севасе. Чекаемо результативних новин.
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06.10.2023 07:23 Ответить
Ракет би так тисячу-другу підкинути їм,щоб не сумно було!!!
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06.10.2023 08:19 Ответить
Щоб вас підорів камінням засипало, як ви і бажали ....
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06.10.2023 09:19 Ответить
 
 