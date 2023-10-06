Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WP
Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Она может состояться в ноябре в Сан-Франциско.
Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Американские и китайские лидеры могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Этот форум экономик Тихоокеанского побережья состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября, в нём примут участие представители 21 страны.
Источники издания говорят, что Байден "с нетерпением" ждет встречи с Си. Впрочем, Китай пока еще не подтвердил участие своего лидера в саммите.
Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.
Отношения между США и Китаем остаются напряженными с начала года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар.
Также страны ведут очень разную внешнюю политику, в том числе в отношении войны РФ против Украины. США активно поддерживают Киев и оказывают ему военную помощь. Китай отказывается осуждать российское вторжение и продолжает сотрудничать с агрессором.
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Неужели хитрожопые китайцы и прагматичные американцы упустят такую возможность?
Значить пан Сі поважає США, буде дослухатися до американських пропозицій, а у кацапів дупи порозриваються навіть без ядерних випробувань на раші
І він не пан -- у комуністичному Китаї панів немає, тільки таваріщі.
Але, як я розумію, ціною будь-яких змін позиції Китаю по відношенню до Росії буде зміна позиції США по відношенню до Тайвню.