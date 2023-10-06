Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WP

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Она может состояться в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Американские и китайские лидеры могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Этот форум экономик Тихоокеанского побережья состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября, в нём примут участие представители 21 страны.

Источники издания говорят, что Байден "с нетерпением" ждет встречи с Си. Впрочем, Китай пока еще не подтвердил участие своего лидера в саммите.

Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.

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Отношения между США и Китаем остаются напряженными с начала года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар.

Также страны ведут очень разную внешнюю политику, в том числе в отношении войны РФ против Украины. США активно поддерживают Киев и оказывают ему военную помощь. Китай отказывается осуждать российское вторжение и продолжает сотрудничать с агрессором.

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