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Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WP

байден,сі

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Она может состояться в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Американские и китайские лидеры могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Этот форум экономик Тихоокеанского побережья состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября, в нём примут участие представители 21 страны.

Источники издания говорят, что Байден "с нетерпением" ждет встречи с Си. Впрочем, Китай пока еще не подтвердил участие своего лидера в саммите.

Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США топ-дипломата Китая Ван И, который должен прибыть в Вашингтон в ближайшие недели.

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Отношения между США и Китаем остаются напряженными с начала года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар.

Также страны ведут очень разную внешнюю политику, в том числе в отношении войны РФ против Украины. США активно поддерживают Киев и оказывают ему военную помощь. Китай отказывается осуждать российское вторжение и продолжает сотрудничать с агрессором.

Также читайте: Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, - Зеленский

Автор: 

Байден Джо (2790) Китай (2971) США (26652) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+3
навряд чи домовляться про щось суттєве. війна в Україні для них - другорядна проблема. вони роками можуть їздити одне до одного, малюючи карти поділу світу. а ми продовжуватимем гинути під пильним оком західних політиків
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06.10.2023 11:11
+2
Напевно це і стане поворотною точкою в кривавій війні, що занадто затягнулася.
Але, як я розумію, ціною будь-яких змін позиції Китаю по відношенню до Росії буде зміна позиції США по відношенню до Тайвню.
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06.10.2023 11:03
+1
Эх, такой сейчас есть шанс совместно нахлобучить рашку!
Неужели хитрожопые китайцы и прагматичные американцы упустят такую возможность?
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06.10.2023 10:52
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Правила форума Совет форумчан
Эх, такой сейчас есть шанс совместно нахлобучить рашку!
Неужели хитрожопые китайцы и прагматичные американцы упустят такую возможность?
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06.10.2023 10:52 Ответить
Якщо пан Сі дійсно приїде у гості до Пана Президента США Дж.Байдена, то це дуже добре.
Значить пан Сі поважає США, буде дослухатися до американських пропозицій, а у кацапів дупи порозриваються навіть без ядерних випробувань на раші
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06.10.2023 11:00 Ответить
Спишуть путєна?
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06.10.2023 11:03 Ответить
Це навряд. Для Китаю ***** дуже вигідний. Продає ресурси за безцінь.
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06.10.2023 11:05 Ответить
Але з іншого боку саме через @уйла та почату ним повномасштабну війну фактично проти Західного світу Китай та його партнери серйозно потерпають від Західних санкцій та обмежень. КНР зважив усі "pro" та "contra", вичікав та подивився на хід війни, дочекався послаблення рфії та прийняв для себе рішення. А рішення КНР вже видно за поведінкою пана Ван І - на сближення та перемовини із Заходом.
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06.10.2023 11:09 Ответить
Ван Ї (Wang Yi)

І він не пан -- у комуністичному Китаї панів немає, тільки таваріщі.
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06.10.2023 12:22 Ответить
Був у КНР особисто, кілька разів. Компартія та капіталізм у КНР так злилися в бурному , що мама дарагая. Усі посадовці КНР дуже ******* звернення "пан" та по кацапські "гаспадин", англійською "містер", а китайською - "Xiānshēng". Кацапську китайські товариші добре знають. Переконався у цьому особисто. На слово "товаріщч" реагують мляво та невиразно, мовчки ображаються, а от на "гаспадин" добре та щиро посміхаються
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06.10.2023 12:29 Ответить
А хіба одне іншому заважатиме? Спочатку спишуть, а згодом поділять що їм треба.
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06.10.2023 11:10 Ответить
Це можливо і без нього, на расеи завжди і всім керівникам було насрати на ресурси
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06.10.2023 11:35 Ответить
Як то кажуть, дай боже що б списали, адже він небезпечний для всієї цивілізації
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06.10.2023 11:30 Ответить
Напевно це і стане поворотною точкою в кривавій війні, що занадто затягнулася.
Але, як я розумію, ціною будь-яких змін позиції Китаю по відношенню до Росії буде зміна позиції США по відношенню до Тайвню.
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06.10.2023 11:03 Ответить
У будь-якому випадку така зустріч для світу є життєво необхідною.
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06.10.2023 11:05 Ответить
100%...
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06.10.2023 11:08 Ответить
Дозвольте з Вами не погодитись. Ніяких глобальних змін після цієї зустрічі не буде. Кожен продовжуватиме готуватися до війни за Тайвань.
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06.10.2023 12:26 Ответить
навряд чи домовляться про щось суттєве. війна в Україні для них - другорядна проблема. вони роками можуть їздити одне до одного, малюючи карти поділу світу. а ми продовжуватимем гинути під пильним оком західних політиків
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06.10.2023 11:11 Ответить
після того, як Байден зустрічався з ****** та намагався його задобрити, почалася повномасштабне вторгнення паРаші в Україну. тепер цей "миротворець" намагається прогнутися перед сініпухом, замість того, щоби якомога жорсткіше почати затягувати гайки. вочевидь війна з Китаєм почнеться навіть раніше за ті терміни (2027-й рік), що припускали аналітики Пентагону, бо слимаче плазування перед диктаторами, такими як ***** та сініпух, тільки розпалює їх апетит та впевнює в слабкості супротивника.
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06.10.2023 12:40 Ответить
 
 