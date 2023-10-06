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10% НДФЛ останутся в в/ч, остальные пойдут на дроны и оружие, - "слуга народа" Пидласа

обеспечение,выплаты,денежное,боевые

Бюджетный комитет Рады изменил редакцию законопроекта №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава.

Об этом сообщила председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ будет идти на дроны (13 млрд грн), половина - на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

Также читайте: Изъятие у громад военного НДФЛ приведет к уменьшению помощи ВСУ на миллиарды гривен, - Черненко

С 1 января 2024 года и до конца военного положения пропорция изменится следующим образом:

  • 45% – на дроны (приблизительно 43 млрд грн в 2024 году);
  • 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);
  • 10% - военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

В такой версии депутаты в пятницу начнут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении.

По словам депутата Ярослава Железняка, в законопроект подано более 900 поправок, рассмотрение которых, скорее всего, затянется до следующей пленарной недели.

Также читайте: Минфин хочет сократить доходы местных бюджетов на четверть, - Козицкий

Ранее законопроект предусматривал, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться для закупки специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и для производства вооружения Минстратегпромом (50%).

В правительстве считают, что это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.

Автор: 

законопроект (3221) налоги (3238) местные бюджеты (38) Пидласа Роксолана (34)


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Топ комментарии
+20
простыми стовами 10 проциков вам ,а все остальное нам на дерибан,ах да и насчет 10 проциков еще не все ясно))
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06.10.2023 11:46
+20
Яйця по 17 гривень треба забути, як страшний сон.

На черзі дрони і **********, а це секретна частина витрат. Шах і мат Вам, розслідувачі!
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06.10.2023 11:57
+14
Слугам ніякої довіри
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06.10.2023 11:51
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простыми стовами 10 проциков вам ,а все остальное нам на дерибан,ах да и насчет 10 проциков еще не все ясно))
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06.10.2023 11:46 Ответить
Шо тобі "не ясно", ведмедчуківський?
Тобі не на Цензорі ошиватися потрібно, а чергу за млинцями з лопати займати, ведмедук останні роздає .
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06.10.2023 21:10 Ответить
подивися на себе в дзеркало,про таких в народі кажуть ,,яке кончене,,!!
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06.10.2023 22:42 Ответить
Бігом за млинцями, троляка .
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06.10.2023 23:24 Ответить
анегдот:
поїм дома, пам"ятаю цілий день що поїв
поїм в столові, через годину нікуя не пам"ятаю що їв...
дрони тепловізори приціли від волонтерів бачимо і знаємо по якій ціні
те ж саме від влади, не бачимо не все і не знаємо нікуя.
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06.10.2023 11:47 Ответить
Слугам ніякої довіри
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06.10.2023 11:51 Ответить
у в.ч. це як? Тоб то із місцевих бюджетів заберуть все, а 10 % залишать військовим частинам? яким чином вони там залишаться?
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06.10.2023 11:52 Ответить
Запитай у свого бухгалтера, вона все тобі розкаже.
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06.10.2023 21:08 Ответить
через держ бюджет, почитай
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07.10.2023 14:58 Ответить
у тебе один комп на двох на зеботофермі з
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07.10.2023 15:10 Ответить
Яйця по 17 гривень треба забути, як страшний сон.

На черзі дрони і **********, а це секретна частина витрат. Шах і мат Вам, розслідувачі!
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06.10.2023 11:57 Ответить
Простими словами:
у 2024-му з місцевих бюджетів забирають усе ПДФО
90% йде на дерибан через МО
10% розкрадаються центральною владою
до кінця цього року ПДФО буде дерибанити тільки МО
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06.10.2023 11:58 Ответить
повірити зеленим підарам - себе обманути
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06.10.2023 12:03 Ответить
Цікаво, а куди поділися оті "смєтуни", які горлали перед виборами в 19-му про "А давайте зеленського виберемо- він же ж "свій парєнь", а якщо ШО- смєтьом!"? ДЕ ВИ? І де тутешні, цензірівські, що горлали "барига-барига-барига у 82 рази збагатився"?
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06.10.2023 12:09 Ответить
Красавчики!
Уже не стесняются говорить - сколько стырят
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06.10.2023 12:10 Ответить
Місцеве самоврядування невтішно плаче. Нічого на перекладанні плитки не розпилиш.
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06.10.2023 12:34 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/4VazsrbgKVw https://www.youtube.com/shorts/4VazsrbgKVw


Забрати гроші у громад до столиці - щоб вони зникали централізовано?

https://www.youtube.com/shorts/4VazsrbgKVw
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07.10.2023 00:09 Ответить
Так президент же сказав, що гроші з допомоги партнерів не крадуть. А українські - то таке...
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06.10.2023 12:34 Ответить
Щось не вірю я зеленим Пділасам Підласам...
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06.10.2023 12:52 Ответить
Там нема чого вірити, чи невірити. Бюджет- це формальний бухгалтерський баланс. І баланс у будь- якому випадку зійдеться. Все, що депутатка, чи хто вона там казала про статті видатків- так і буде( можуть офіційно, через закон розподілити).
Питання у іншому.
Коли почнуться витрати із тих видаткових статей- от там і будуть з'являтися посередники від ЕрЗя, керовані Арахімією, чи ще якимось "бізьнєсьмєном" від зелених артистів- жонглерів.
Надія на Пані Пріцкер, що їй і апарату що вона задіє вдасться якось то контролювати.
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06.10.2023 21:17 Ответить
10% в оманські опшори
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06.10.2023 12:57 Ответить
Підласа - це прізвище, чи характеристка? 🤔 Слуги - вони такі.... слуги! 😊
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06.10.2023 13:22 Ответить
Зброя потрібна? Потрібна. Дрони? Теж .
Якщо замість барабанів та тротуарної плитки гроші підуть на зброю , я тільки за.
Потрібно тільки не зупинятись. Зараз йде багато судових рішень с заставами. Є такі застави , що прям о-го-го. Чому б ці гроши теж на зброю не відправити?
А конфісковане майно? А таможня? Приватизація?І так далі. Якщо пошукати , можем щє багато чого знайти.
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06.10.2023 13:32 Ответить
Ви справді думаєте, що гроші з ПДФО військових йшли лише на плитку і барабани? А нічого, що жінки і діти військових в Старокостянтинові чи Шепетівці тепер будуть сидіти без тепла, бо у місцевої влади тепер не буде грошей на дотацію тепломереж? Іксперди, прости Господи...
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06.10.2023 14:35 Ответить
Згоден з такою "екзпердкою" як ви.
То ви горлали "де зброя?" , "де дрони?"
Находять гроши на зброю , починаєте горлати "де тепло?".
Доповідаю. Тепло буде . Сам працюю у тепломережах у Харкові , знаю що кажу. Учора провели тренування по запуску та роботу генераторів. Все працює. Топливо є. Це у автономних котельнях. На трсках теж все гаразд. Теплоносій у тепломережі є. З 15-го будем запускати опалення. Якщо погода свої корективи не внесе.
Ну як то так. Якщо по фактам. Без різної маячні типу "усе пропало.пропало все".
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06.10.2023 15:37 Ответить
Тепло це добре,а хто платити за нього буде і за те що, коли військові поранені,контужені ітд ,коли їх повертають з 0 в місця дислокації бригади лікуватись і*відлежуватись*в місцевих лікарнях і казармах,які ще й можуть бути холодними і без води, світла,так як за це все МО ніфіга не оплачує,а в громадах на це все не буде коштів,це називається диверсія в тилу.
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06.10.2023 16:21 Ответить
Відповідаю.
Платять всі , у тому числі і я кожного місяця по квитанції за комунальні послуги. Платять громадяни , а не громади.
Тепер про фінансування лікарень та госпіталів.

"Бюджет-2023: На фінансування охорони здоров'я передбачено 207 млрд гривень."

https://www.kmu.gov.ua/

Доречі, мій онук на тепер проходить практику у Харківській лікарні(не буду казати якій . Небезпечно. Сьогодні у нас два прильоти по місту). Окрім цивільних там лікується багато поранених військових. Як фінансуються медзаклади я вже скинув у ссилці вищє. Наскільки я знаю , є бюджетні лікарні , є відомчі (як у залізничників ) , є часні. У кожній з них є своє фінансування. Лікарень , які належать городу , та городом фінансуються не бачив . ******* медицина справа дуже затратна , та потребує великих грошей , та лікарів , та медсестер або як їх тепер звуть?(медбрат). Може великі міста таке і можуть себе дозволити , але особисто я у своєму Харкові таке не бачив і не знаю .
Може я помиляюсь? Поправ. Тільки прошу. Факти.
Наприклад. Є місто , чи громада. У якій на балансі такий медзаклад. Зі своїм приміщенням , лікарями , тощо.
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06.10.2023 18:32 Ответить
З Ваших дописів зрозуміло що Ви не в темі,не розумієте як працює(вав) цей податок в невеликих громадах (в великому Харкові він може не значний),де його частка 50-70% бюджету громади де розквартирована ціла бригада,весь лікбез вести не маю часу,і по по поводу цього допису районні лікарні може чули(комунальне підприємство,частка держави згідно реєстра Фонда держмайна 0!!!
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06.10.2023 22:39 Ответить
Шапіто триває і нескінченний треш не має меж
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06.10.2023 13:55 Ответить
Тобто, 10% військовим і 90% на дерибан Слугам народу під вивіскою "дрони та зброя".

Ну афігенно придумано!!!
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06.10.2023 13:59 Ответить
Шапіто...
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06.10.2023 14:20 Ответить
і хфамілія підходяща - Підла са
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06.10.2023 14:24 Ответить
"Подвійний заробіток"

Наприкінці жовтня 2019 року депутат Верховної Ради VIII скликання https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/borislav-bereza-11042021-421780 Борислав Береза із посиланням на свої джерела https://t.me/BerezaJuice/430 оприлюднив інформацію про те, що Роксолана Підласа, працюючи радником міністра економіки, отримала понад 540 тис. грн від ГО "Фонд підтримки реформ в Україні". Гроші вона отримала на свій рахунок ФОП 3-ої групи. Інформація про це зазначена в її https://declarations.com.ua/declaration/nacp_92793e28-2732-419b-8084-65385b8e5394 декларації за 2018 рік.

Сама нардепка заявила, що подібна практика "існує в багатьох міністерствах". "Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів, а також є Офіс підтримки реформ при Кабміні. Там працюють десятки людей насправді, і всі вони отримують зарплату через громадську спілку "Фонд підтримки реформ в Україні" […] Вони платять з мультидонорського аккаунту, на який потрапляють кошти ****, Євросоюзу та окремих країн ЄС".

Разом з тим вона заперечила, що отримувала фактичну зарплату на рахунок ФОП: "У мене були й інші замовники. Це не були трудові відносини. Це була оплата за консультаційні послуги. Це - не зарплата".

Ситуацію також прокоментувала народний депутат фракції "Європейська солідарність", член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. В https://www.radiosvoboda.org/a/30240889.html коментарі Радіо Свобода 22 жовтня 2019 року вона звернула увагу на "моральний бік цієї справи".

Ніна Южаніна
народний депутат Верховної Ради IX скликання

Отримувати на 3-ій групі (платників єдиного податку) понад 500 тисяч гривень на рік - це виглядає як оплата, яка дозволила оптимізувати нарахування на фонд заробітної плати, яку їй (Роксолані Підласій) виплачували як такий дохід. Коли говорять, що через "третю групу" оптимізуються витрати на зарплатні нарахування, то ось вам приклад, що цим користувалися навіть ті люди, які зараз нібито борються з такими явищами.

Втім, основна порція критики на адресу Роксолани Підласої повʼязана з іншою обставиною, а саме з тим, хто є власником громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні".

"Власниками цієї ГО є дві структури: юридична фірма "Саєнко Харенко" та "Науково-виробниче та комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВО"". Те, що в "Саєнко Харенко" за сумісництвом працював https://www.dsnews.ua/ukr/politics/nabu-ogolosilo-v-rozshuk-eksgolovu-dps-verlanov-vidpoviv-27012021-413717 Сергій Верланов , який обіймає посаду голови Державної податкової служби України, це, звичайно, збіг. А ось те, що саме ТОВ "ЕКВО" є розробником пакета програмного забезпечення для касових апаратів - на збіг не тягне", - прокоментував Борислав Береза, нагадавши, що Підласа є автором законопроєктів про тотальне введення касових апаратів та про кешбек.

Він зауважив, що подібні зв'язки між нардепами та потенційними вигодоотримувачами від їхніх законопроєктів означають, що в Україні на тлі зберігання минулих корупційних схем створюються нові.
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06.10.2023 20:09 Ответить
булоб добре відмінити корупційні закони прийнят бандою (радою) за роки незалежності , але щось не віриться що таке колись буде .
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08.10.2023 01:43 Ответить
не на часі е не скрізь місцеві бариги під час війни бруківку переклали і фонтани побудували.
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06.10.2023 14:33 Ответить
А що це за чмо в бюджетному комітеті на призвіще браун? Хтось знає таку депутану?
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06.10.2023 20:04 Ответить
10% ПДФО залишаться у в/ч, решта піде на дрони - (як Розенблату?) та зброю, - "слуга народу" Підла-сама.
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06.10.2023 20:05 Ответить
Шось сумнівно,щоб у бюджеті так і було написано "на дрони".Це вигадана зелена брехня,як завжди.Переклад для дурнів - виборців.
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06.10.2023 20:42 Ответить
Незрозумілий механізм фінансування 10% ПДФО військових частин. В такому випадку гроші покладе в кішені командування ціх частин , вони це добре вже навчилися робити. Бо зараз за відпустку треба заплатити, за відвід з нуля також і т.д. Корупція поглинає ЗСУ, але про це мовчать.
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07.10.2023 12:35 Ответить
Вже зробили петицію?
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07.10.2023 16:50 Ответить
 
 