10% НДФЛ останутся в в/ч, остальные пойдут на дроны и оружие, - "слуга народа" Пидласа
Бюджетный комитет Рады изменил редакцию законопроекта №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава.
Об этом сообщила председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.
С 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ будет идти на дроны (13 млрд грн), половина - на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).
С 1 января 2024 года и до конца военного положения пропорция изменится следующим образом:
- 45% – на дроны (приблизительно 43 млрд грн в 2024 году);
- 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);
- 10% - военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.
В такой версии депутаты в пятницу начнут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении.
По словам депутата Ярослава Железняка, в законопроект подано более 900 поправок, рассмотрение которых, скорее всего, затянется до следующей пленарной недели.
Ранее законопроект предусматривал, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться для закупки специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и для производства вооружения Минстратегпромом (50%).
В правительстве считают, что это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.
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Тобі не на Цензорі ошиватися потрібно, а чергу за млинцями з лопати займати, ведмедук останні роздає .
поїм дома, пам"ятаю цілий день що поїв
поїм в столові, через годину нікуя не пам"ятаю що їв...
дрони тепловізори приціли від волонтерів бачимо і знаємо по якій ціні
те ж саме від влади, не бачимо не все і не знаємо нікуя.
На черзі дрони і **********, а це секретна частина витрат. Шах і мат Вам, розслідувачі!
у 2024-му з місцевих бюджетів забирають усе ПДФО
90% йде на дерибан через МО
10% розкрадаються центральною владою
до кінця цього року ПДФО буде дерибанити тільки МО
Уже не стесняются говорить - сколько стырят
Забрати гроші у громад до столиці - щоб вони зникали централізовано?
https://www.youtube.com/shorts/4VazsrbgKVw
ПділасамПідласам...
Питання у іншому.
Коли почнуться витрати із тих видаткових статей- от там і будуть з'являтися посередники від ЕрЗя, керовані Арахімією, чи ще якимось "бізьнєсьмєном" від зелених артистів- жонглерів.
Надія на Пані Пріцкер, що їй і апарату що вона задіє вдасться якось то контролювати.
Якщо замість барабанів та тротуарної плитки гроші підуть на зброю , я тільки за.
Потрібно тільки не зупинятись. Зараз йде багато судових рішень с заставами. Є такі застави , що прям о-го-го. Чому б ці гроши теж на зброю не відправити?
А конфісковане майно? А таможня? Приватизація?І так далі. Якщо пошукати , можем щє багато чого знайти.
То ви горлали "де зброя?" , "де дрони?"
Находять гроши на зброю , починаєте горлати "де тепло?".
Доповідаю. Тепло буде . Сам працюю у тепломережах у Харкові , знаю що кажу. Учора провели тренування по запуску та роботу генераторів. Все працює. Топливо є. Це у автономних котельнях. На трсках теж все гаразд. Теплоносій у тепломережі є. З 15-го будем запускати опалення. Якщо погода свої корективи не внесе.
Ну як то так. Якщо по фактам. Без різної маячні типу "усе пропало.пропало все".
Платять всі , у тому числі і я кожного місяця по квитанції за комунальні послуги. Платять громадяни , а не громади.
Тепер про фінансування лікарень та госпіталів.
"Бюджет-2023: На фінансування охорони здоров'я передбачено 207 млрд гривень."
https://www.kmu.gov.ua/
Доречі, мій онук на тепер проходить практику у Харківській лікарні(не буду казати якій . Небезпечно. Сьогодні у нас два прильоти по місту). Окрім цивільних там лікується багато поранених військових. Як фінансуються медзаклади я вже скинув у ссилці вищє. Наскільки я знаю , є бюджетні лікарні , є відомчі (як у залізничників ) , є часні. У кожній з них є своє фінансування. Лікарень , які належать городу , та городом фінансуються не бачив . ******* медицина справа дуже затратна , та потребує великих грошей , та лікарів , та медсестер або як їх тепер звуть?(медбрат). Може великі міста таке і можуть себе дозволити , але особисто я у своєму Харкові таке не бачив і не знаю .
Може я помиляюсь? Поправ. Тільки прошу. Факти.
Наприклад. Є місто , чи громада. У якій на балансі такий медзаклад. Зі своїм приміщенням , лікарями , тощо.
Ну афігенно придумано!!!
Наприкінці жовтня 2019 року депутат Верховної Ради VIII скликання https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/borislav-bereza-11042021-421780 Борислав Береза із посиланням на свої джерела https://t.me/BerezaJuice/430 оприлюднив інформацію про те, що Роксолана Підласа, працюючи радником міністра економіки, отримала понад 540 тис. грн від ГО "Фонд підтримки реформ в Україні". Гроші вона отримала на свій рахунок ФОП 3-ої групи. Інформація про це зазначена в її https://declarations.com.ua/declaration/nacp_92793e28-2732-419b-8084-65385b8e5394 декларації за 2018 рік.
Сама нардепка заявила, що подібна практика "існує в багатьох міністерствах". "Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів, а також є Офіс підтримки реформ при Кабміні. Там працюють десятки людей насправді, і всі вони отримують зарплату через громадську спілку "Фонд підтримки реформ в Україні" […] Вони платять з мультидонорського аккаунту, на який потрапляють кошти ****, Євросоюзу та окремих країн ЄС".
Разом з тим вона заперечила, що отримувала фактичну зарплату на рахунок ФОП: "У мене були й інші замовники. Це не були трудові відносини. Це була оплата за консультаційні послуги. Це - не зарплата".
Ситуацію також прокоментувала народний депутат фракції "Європейська солідарність", член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. В https://www.radiosvoboda.org/a/30240889.html коментарі Радіо Свобода 22 жовтня 2019 року вона звернула увагу на "моральний бік цієї справи".
Ніна Южаніна
народний депутат Верховної Ради IX скликання
Отримувати на 3-ій групі (платників єдиного податку) понад 500 тисяч гривень на рік - це виглядає як оплата, яка дозволила оптимізувати нарахування на фонд заробітної плати, яку їй (Роксолані Підласій) виплачували як такий дохід. Коли говорять, що через "третю групу" оптимізуються витрати на зарплатні нарахування, то ось вам приклад, що цим користувалися навіть ті люди, які зараз нібито борються з такими явищами.
Втім, основна порція критики на адресу Роксолани Підласої повʼязана з іншою обставиною, а саме з тим, хто є власником громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні".
"Власниками цієї ГО є дві структури: юридична фірма "Саєнко Харенко" та "Науково-виробниче та комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВО"". Те, що в "Саєнко Харенко" за сумісництвом працював https://www.dsnews.ua/ukr/politics/nabu-ogolosilo-v-rozshuk-eksgolovu-dps-verlanov-vidpoviv-27012021-413717 Сергій Верланов , який обіймає посаду голови Державної податкової служби України, це, звичайно, збіг. А ось те, що саме ТОВ "ЕКВО" є розробником пакета програмного забезпечення для касових апаратів - на збіг не тягне", - прокоментував Борислав Береза, нагадавши, що Підласа є автором законопроєктів про тотальне введення касових апаратів та про кешбек.
Він зауважив, що подібні зв'язки між нардепами та потенційними вигодоотримувачами від їхніх законопроєктів означають, що в Україні на тлі зберігання минулих корупційних схем створюються нові.