10% НДФЛ останутся в в/ч, остальные пойдут на дроны и оружие, - "слуга народа" Пидласа

Бюджетный комитет Рады изменил редакцию законопроекта №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава.

Об этом сообщила председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно половина поступлений от "военного" НДФЛ будет идти на дроны (13 млрд грн), половина - на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

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С 1 января 2024 года и до конца военного положения пропорция изменится следующим образом:

45% – на дроны (приблизительно 43 млрд грн в 2024 году);

45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);

10% - военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

В такой версии депутаты в пятницу начнут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении.

По словам депутата Ярослава Железняка, в законопроект подано более 900 поправок, рассмотрение которых, скорее всего, затянется до следующей пленарной недели.

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Ранее законопроект предусматривал, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться для закупки специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и для производства вооружения Минстратегпромом (50%).

В правительстве считают, что это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.