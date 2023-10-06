ООН направила экспертов в село Гроза Харьковской области
Экспертную группу ООН отправили в село Гроза Харьковской области, где из-за ракетного удара россиян погибли более 50 человек.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк, который своими глазами увидел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", - заявила представитель управления Элизабет Тросселл.
По ее словам, эксперты ООН в Грозе пообщаются с жителями и пострадавшими и соберут больше информации об обстреле населенного пункта.
Топ комментарии
+18 lammer ya
показать весь комментарий06.10.2023 13:15
+15 Serhiy Tokolov
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+12 Галина Боброва #582785
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А сейчас поняла
ООН - это про кладбище
На котором чужие
На котором можно пиариться
И весьма неплохо зарабатывать
На жизнь в Нью-Йорке
будуть просто стурбовані падінням ракети