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Новости Агрессия России против Украины
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ООН направила экспертов в село Гроза Харьковской области

гроза

Экспертную группу ООН отправили в село Гроза Харьковской области, где из-за ракетного удара россиян погибли более 50 человек.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк, который своими глазами увидел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", - заявила представитель управления Элизабет Тросселл.

По ее словам, эксперты ООН в Грозе пообщаются с жителями и пострадавшими и соберут больше информации об обстреле населенного пункта.

Смотрите также: Мобильник убитого россиянами жителя села Гроза на Харьковщине непрерывно звонит во время спасательных работ. ВИДЕО

Автор: 

ООН (4168) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Для оцінки розміру стурбованості, яка має бути висловлена в офіційній заяві?
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06.10.2023 13:15
+15
В склад комісії ввійдуть ті ж фахівці, що й оленівській колонії працювали?
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06.10.2023 13:19
+12
Всегда думала ,что ООН - это про жизнь
А сейчас поняла
ООН - это про кладбище
На котором чужие
На котором можно пиариться
И весьма неплохо зарабатывать
На жизнь в Нью-Йорке
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06.10.2023 13:21
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Для оцінки розміру стурбованості, яка має бути висловлена в офіційній заяві?
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06.10.2023 13:15 Ответить
імпотенти чортові...
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06.10.2023 13:15 Ответить
это потому что оон больше верит агрессору и хочет убедиться и зафиксировать.
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06.10.2023 13:15 Ответить
Хто ООН платить, тому ООН і вірить.
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06.10.2023 13:18 Ответить
Будет смесь озабоченности 3 стадии и обеспокоенности 5 стадии.
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06.10.2023 13:15 Ответить
щоб виразити стурбованність
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06.10.2023 13:16 Ответить
В склад комісії ввійдуть ті ж фахівці, що й оленівській колонії працювали?
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06.10.2023 13:19 Ответить
Мабуть так. Кілька років будуть вирішувати, чия саме і з якого боку прилетіла ракета.
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06.10.2023 13:29 Ответить
Оленівця в окупації, Гроза на підконтрольній території. Є різниця?
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06.10.2023 15:23 Ответить
Ой мля! Стурбовану занепокоєність передайте онлайн, г#андони
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06.10.2023 13:20 Ответить
Всегда думала ,что ООН - это про жизнь
А сейчас поняла
ООН - это про кладбище
На котором чужие
На котором можно пиариться
И весьма неплохо зарабатывать
На жизнь в Нью-Йорке
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06.10.2023 13:21 Ответить
"Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", - заявила речниця управління Елізабет Тросселл. Но гЄнацида оонА нЄ увідьЄла...
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06.10.2023 13:22 Ответить
у них ще після побаченого у Алєппо очі повилазили. Тепер так і живуть - з обмеженими можливостями.
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06.10.2023 13:26 Ответить
у висновку напишуть: "геноциду не виявлено".
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06.10.2023 13:26 Ответить
Не вірять побачиннему. Як так може бути, рашисти такі милі, а тут таке.
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06.10.2023 13:29 Ответить
А там з ними зустрінеться речник прокуратури Чубенко з розповідями про те, що насправді рашисти не хотіли вбивати мирних мешканців, а помилилися, думаючи що там знаходяться військові. Звісно, в ООН будуть від цього в захваті і рознесуть по всьому світі, що сталася прикра помилка і цивільних вбито випадково.
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06.10.2023 13:30 Ответить
Незрозуміло чий він речник...
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06.10.2023 14:12 Ответить
я уявляю, якою великою буде група ООН, коли ВСЯ Україна перетвориться на вкрите трупами згарище. ...якщо расіяни цих сцикунів пустять
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06.10.2023 13:33 Ответить
Не знайдуть нічого. Купіть їм окуляри...
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06.10.2023 13:35 Ответить
Може пора вже цю псину кремлівську пристрелити?
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06.10.2023 13:36 Ответить
Бла-бла-бла.
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06.10.2023 14:03 Ответить
Стерв'ятники
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06.10.2023 14:22 Ответить
Да что там смотреть и так всё понятно
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06.10.2023 14:54 Ответить
А виключити росію з ООН як варварську терористичну державу сміливості не вистачає ?
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06.10.2023 15:15 Ответить
Ну и зачем отправили ? ООНо всё равно парашу не обвинит . Скажут всё мутно , непонятно и доказательств нет .
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06.10.2023 16:39 Ответить
не побачать там геноциду українських міст,
будуть просто стурбовані падінням ракети
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06.10.2023 16:52 Ответить
 
 