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Компания Rheinmetall поставит Украине боеприпасы типа L15 в 2024 году

снаряд,155,мм

Немецкий оборонный концерн получил в рамках контракта с правительством Германии большой заказ по поставкам десятков тысяч артиллерийских боеприпасов типа L15 для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Rheinmetall.

Правительство Германии заключило контракт с компанией на поставку ВСУ десятков тысяч снарядов типа L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для германских вооруженных сил.

Стоимость заказа составляет нижний диапазон трехзначной суммы в миллионах евро. Снабжение запланировано на 2024 год.

Недавно заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и составляет потенциальный объем заказов на сумму около 1,2 млрд евро. Первые заказы на боевые и тренировочные боеприпасы поступили сразу после подписания контракта.

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Автор: 

боеприпасы (2338) Германия (6955) помощь (7801) Rheinmetall (80)


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+6
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-pvo-sbila-svoj-samolet-vozle-mariupolja-setju-rasprostranjaetsja_n2406723 Российская ПВО сбила свой самолет возле Мариуполя

12 хвилин тому - 6 октября
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06.10.2023 17:01
+5
Rheinmetal будує власні виробництва в Україні. Виготовлятися буде у тому числі зазначене БК, яке йтиме виключно на потреби ЗСУ за весь час до закінчення війни. Без бізнесу нікуди, але це щось, а не очікування БК з-за кордону. Нмці вміють рахувати гроші, але й американці, які спонсорують проєкт з боку України теж непогані фінансисти та пані Пріцкер вже має на контролі ціни на БК, які виготовлятимуться в Україну та постаттимуться до ЗСУ
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06.10.2023 16:13
+4
Это хорошо, но это потом. Но лучше покажите поведение зеленого скота в Раде.
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06.10.2023 15:59
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Это хорошо, но это потом. Но лучше покажите поведение зеленого скота в Раде.
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06.10.2023 15:59 Ответить
А может быть, снаряды сейчас, а разборки внутри - потом?
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06.10.2023 16:44 Ответить
Я бы не возражал, да вот только у скота другое мнение и 2024 они решили не ждать. Потому это вопрос к ним.
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06.10.2023 17:00 Ответить
пробачте, а що там відбулось таке що входе за межі іх звичайної повідінки?
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06.10.2023 17:08 Ответить
драки, хамство, ругань и все остальные прелести.
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06.10.2023 17:15 Ответить
В общем Вы правы, это их обычное поведение. Раду уже давно над переименовать в скотный двор.
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06.10.2023 17:16 Ответить
Цілком погоджуюся. Зелено-сині слуги неукраїнського народу перетворили вже Раду з цирку шапіто на звіринець/зоопарк... Вже цілком зганьбили звання депутатів. Крадії, зрадники, вуличні ********, корупціонери...
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06.10.2023 17:51 Ответить
1. Гарно , але…

2. мало!

Шо таке 10 000 снарядів? Це багато для ЗСУ ? Чи мало? Скільки таких снарядів потребує ЗСУ на день? На 7 дней? Місяць?

3. довго!
Десь, там, планують, у 2024…

4. Немецький бізнес буде добре заробляти на цему, бо усі оплати будуть ідти до Неметчини з фондів міжнародної підтримки ( США, ЕС та інших).
Тому не треба казати про благодійність Неметчини - тут е
just business.
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06.10.2023 16:08 Ответить
Rheinmetal будує власні виробництва в Україні. Виготовлятися буде у тому числі зазначене БК, яке йтиме виключно на потреби ЗСУ за весь час до закінчення війни. Без бізнесу нікуди, але це щось, а не очікування БК з-за кордону. Нмці вміють рахувати гроші, але й американці, які спонсорують проєкт з боку України теж непогані фінансисти та пані Пріцкер вже має на контролі ціни на БК, які виготовлятимуться в Україну та постаттимуться до ЗСУ
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06.10.2023 16:13 Ответить
Як цей немецький концерн веде бизнес з Україною ми знаем, бо вони самі про це разповіли коли обговорювали «танкові майстерні ремонту».

1. Конценн відмовився вкладати свої гроші у будівництво заводу- майстерень. Ні одного евро вони не вклали!

2. Вони настояли на тому щоб узяти готову будівлю ( оплоченною Україною) в « аренду» !

3. Це предприемство не буде виробляти нові зразки танків Леопард. Буде тількі ремонт леопардів 1 , та , може?, леопардів2.

4. Як відомо, Леопарди передані Україні потребують вже (!) капітального ремонту. Оцім ремонтом вони і будуть займатися.

5. Німці задрали ціни ремонту до гори. Первинне оглядання танка коштуе по їх цені у 2 рази дорожче ніж у других виконавців. Таку пропозицію вони зробили і для Польщі. Але Польща швидко посадила їх ровно.

6. Україна підписала угоду по створенню СП де 51% буде за Німцями та 49% за Україною . Загальне управління усім за Німцями.

Ото такий у України бизнес з Німцями.

Хоча , з огляду на то що найвеличний спонсор України е США- амеріканськи компанії повинні були б бути беніфіціярами в Україні.
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06.10.2023 16:40 Ответить
А як нарахунок виготовлення та ремонту в Україні Fuchs, KF51, Skynex, а також виробництва БК різного штибу калібру 155мм?! Які тут новини?! Що на це все сказала пані Пріцкер та Держдеп США?
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06.10.2023 16:47 Ответить
По перше нам про ремонт української зброї повинні відповісти-

пан Шмигаль, та пан новий міністр оборони.
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06.10.2023 18:08 Ответить
Это называется - "слышать звон". Это немцы сажали поляков на сраку за их цену за диагностику поврежденной техники. Франье захотело 100 тыс. баксов при цене в США - 27 тыс.
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06.10.2023 20:03 Ответить
Речь идет о танках Лео.
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06.10.2023 20:05 Ответить
пп 1, 2 - 90% инвестиций в мире идет именно по такой схеме. Почему немцы должны что-то делать по другому.
==================
Собственно сообщение об инвестиция в Украину со стороны немецких, шведских и французских предприятия это просто обман. На самом деле это оптимизация производства. Похоже они поняли, что война будет еще долго.
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06.10.2023 22:00 Ответить
Вообще-то Рамштайн хочет построить завод по производству и ремонту танков в Украине, а по производству снарядов - запущена новая линия в конце августа в Германии, вот о ней и идет речь.
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06.10.2023 19:56 Ответить
10 000 - це на 2 дні.
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06.10.2023 16:27 Ответить
Не 10 а 10ки
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06.10.2023 16:48 Ответить
Попробую ответить
2. Это на один день.
3. немцы вообще не любят спешить. Да и вообще спешат только те люди, которые не умеют планировать свою жизнь.
4. нам эти снаряды подарят, поэтому не забываем говорить "спасибо".
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06.10.2023 22:04 Ответить
Почитал, это устаревший тип снарядов, но впринципе нам всё пригодится
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06.10.2023 16:27 Ответить
Тогда странно - зачем заказывать для ВСУ ИЗГОТОВЛЕНИЕ устаревшего типа снарядов?
Почему для ВСУ не заказывать стандартные снаряды Assegai, такие же, как и для Бундерсвера?
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06.10.2023 16:31 Ответить
Тут не пишеться, яку саме модифікацію ціх снарядів замовили.
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06.10.2023 17:34 Ответить
ртилерійських *********** типу L15 для ЗСУ. Джерело:
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06.10.2023 20:09 Ответить
L15 - це серія снарядів. В них є різні модифікації.

При бажанні можете нагуглити.
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06.10.2023 20:18 Ответить
А тому, що це не в інтересах Меркель-Шольця?

Навіщо Неметчині потужна держава у Европі?
Вони ще з Польщею не разрохувалися …
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06.10.2023 16:43 Ответить
Стули пельку, троль, випий пива, пограй на балалайці .
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06.10.2023 17:20 Ответить
не репетуй
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06.10.2023 17:26 Ответить
Вас вдвох впрягли троль ?
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06.10.2023 17:42 Ответить
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-pvo-sbila-svoj-samolet-vozle-mariupolja-setju-rasprostranjaetsja_n2406723 Российская ПВО сбила свой самолет возле Мариуполя

12 хвилин тому - 6 октября
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06.10.2023 17:01 Ответить
По предварительным данным, речь идет о Су-35.
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06.10.2023 17:02 Ответить
Своя ППО його збити не могла, бо як на ракетах, так і на літаках стоїть разпізнавальна система "свій-чужий". Правда можна з автомату або кулемету вразити...
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06.10.2023 17:31 Ответить
"Мі раджині штоб скаску сделать білью"!
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06.10.2023 17:36 Ответить
З ПЗРК, як 28.09.2023
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06.10.2023 17:37 Ответить
Майже рік тому цей концерн обіцяв швидко побудувати в Україні завод по виробництву бронетехніки. Як обстоять справи з його будівництвом? Місцезнаходження заводу в цілях безпеки можна не повідомляти! Чи вже побудував? Бо шось нічого про це не чутно!
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06.10.2023 17:29 Ответить
І принаймі до кінця війни не почуєте.

Це нормально.
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06.10.2023 17:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dBYsq3dsiwk
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06.10.2023 17:40 Ответить
Це ж неофіційна інформація. Ви теж можете написати що завгодно, і викласти це на Ютуб.
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06.10.2023 17:45 Ответить
Офіційно - вже оголосили, а далі - відповів нижче. Будемо бачити
А от нарахунок написати тута - Ви праві: усе дописувачі пишуть що завгодно, а є ще боти, вороги, аферисти
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06.10.2023 17:48 Ответить
До речі, у Діда якось усе в масть складається. Давно за ним спостерігаю. Та й розповідає Діду виключно за погодженням та згодою ГШ МО України.
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06.10.2023 17:57 Ответить
Можливо.

Є таке поняття як "неофіційний канал інформування".

Але я все ж не став би безоглядно довіряти такому каналу, максимум - прийняти до уваги.

Є ще такий канал з високопарною назвою "Офіційні новини України" - там така дичина впарюється, що волосся дибки стає!
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06.10.2023 18:07 Ответить
Усе одно будуть звітувати, бо вкладаються величезні гроші, причім Західними партнерами
Та й кацапів голою дупою не налякаєш - тре щось більш суттєве
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06.10.2023 17:42 Ответить
Стратегічне бачення Німеччини» ( її великого бізнеса та ряду політиків)

її розвитку за останні 20 років це була зпівпраці з РФ.

Використування ресурсів рф давало змогу Німетчині займати нові « Єкономічні позиції» в ЕС та світі.

16 років (!) правління Меркель з її Путин- ферштейн -цьюму свідки.

2008 рік- рф напала на Грузію- Меркель будке Північний потік 1.

2014 рік- нарад на Україну - Меркель будке Північний потік 2.

Проти ціеі «стратегії» Німеччини виступають США, Велика Брітанія, інші країни, та Польща.

Відносенни між Німетчиною та Польщею е не дуже прості.

Польща вже заявила, що якщо ці двійні стандарти та « дискрімінація» будуть продовжувоваться , то вона розгляне питання виходу з ЕС.

Про подвійні стандарти Меркель багато вде написано.
Германія, Германія перевише всего- Дойчланд, Дойчланд юбер аллес.

Тому, Звістно, поява нової сильної України у Европі теж е викликом і для Німеччини.
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06.10.2023 17:47 Ответить
 
 