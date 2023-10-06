Компания Rheinmetall поставит Украине боеприпасы типа L15 в 2024 году

Немецкий оборонный концерн получил в рамках контракта с правительством Германии большой заказ по поставкам десятков тысяч артиллерийских боеприпасов типа L15 для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Rheinmetall.

Правительство Германии заключило контракт с компанией на поставку ВСУ десятков тысяч снарядов типа L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для германских вооруженных сил.

Стоимость заказа составляет нижний диапазон трехзначной суммы в миллионах евро. Снабжение запланировано на 2024 год.

Недавно заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и составляет потенциальный объем заказов на сумму около 1,2 млрд евро. Первые заказы на боевые и тренировочные боеприпасы поступили сразу после подписания контракта.

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