Компания Rheinmetall поставит Украине боеприпасы типа L15 в 2024 году
Немецкий оборонный концерн получил в рамках контракта с правительством Германии большой заказ по поставкам десятков тысяч артиллерийских боеприпасов типа L15 для ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Rheinmetall.
Правительство Германии заключило контракт с компанией на поставку ВСУ десятков тысяч снарядов типа L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для германских вооруженных сил.
Стоимость заказа составляет нижний диапазон трехзначной суммы в миллионах евро. Снабжение запланировано на 2024 год.
Недавно заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и составляет потенциальный объем заказов на сумму около 1,2 млрд евро. Первые заказы на боевые и тренировочные боеприпасы поступили сразу после подписания контракта.
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2. мало!
Шо таке 10 000 снарядів? Це багато для ЗСУ ? Чи мало? Скільки таких снарядів потребує ЗСУ на день? На 7 дней? Місяць?
3. довго!
Десь, там, планують, у 2024…
4. Немецький бізнес буде добре заробляти на цему, бо усі оплати будуть ідти до Неметчини з фондів міжнародної підтримки ( США, ЕС та інших).
Тому не треба казати про благодійність Неметчини - тут е
just business.
1. Конценн відмовився вкладати свої гроші у будівництво заводу- майстерень. Ні одного евро вони не вклали!
2. Вони настояли на тому щоб узяти готову будівлю ( оплоченною Україною) в « аренду» !
3. Це предприемство не буде виробляти нові зразки танків Леопард. Буде тількі ремонт леопардів 1 , та , може?, леопардів2.
4. Як відомо, Леопарди передані Україні потребують вже (!) капітального ремонту. Оцім ремонтом вони і будуть займатися.
5. Німці задрали ціни ремонту до гори. Первинне оглядання танка коштуе по їх цені у 2 рази дорожче ніж у других виконавців. Таку пропозицію вони зробили і для Польщі. Але Польща швидко посадила їх ровно.
6. Україна підписала угоду по створенню СП де 51% буде за Німцями та 49% за Україною . Загальне управління усім за Німцями.
Ото такий у України бизнес з Німцями.
Хоча , з огляду на то що найвеличний спонсор України е США- амеріканськи компанії повинні були б бути беніфіціярами в Україні.
пан Шмигаль, та пан новий міністр оборони.
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Собственно сообщение об инвестиция в Украину со стороны немецких, шведских и французских предприятия это просто обман. На самом деле это оптимизация производства. Похоже они поняли, что война будет еще долго.
2. Это на один день.
3. немцы вообще не любят спешить. Да и вообще спешат только те люди, которые не умеют планировать свою жизнь.
4. нам эти снаряды подарят, поэтому не забываем говорить "спасибо".
Почему для ВСУ не заказывать стандартные снаряды Assegai, такие же, как и для Бундерсвера?
При бажанні можете нагуглити.
Навіщо Неметчині потужна держава у Европі?
Вони ще з Польщею не разрохувалися …
12 хвилин тому - 6 октября
Це нормально.
А от нарахунок написати тута - Ви праві: усе дописувачі пишуть що завгодно, а є ще боти, вороги, аферисти
Є таке поняття як "неофіційний канал інформування".
Але я все ж не став би безоглядно довіряти такому каналу, максимум - прийняти до уваги.
Є ще такий канал з високопарною назвою "Офіційні новини України" - там така дичина впарюється, що волосся дибки стає!
Та й кацапів голою дупою не налякаєш - тре щось більш суттєве
її розвитку за останні 20 років це була зпівпраці з РФ.
Використування ресурсів рф давало змогу Німетчині займати нові « Єкономічні позиції» в ЕС та світі.
16 років (!) правління Меркель з її Путин- ферштейн -цьюму свідки.
2008 рік- рф напала на Грузію- Меркель будке Північний потік 1.
2014 рік- нарад на Україну - Меркель будке Північний потік 2.
Проти ціеі «стратегії» Німеччини виступають США, Велика Брітанія, інші країни, та Польща.
Відносенни між Німетчиною та Польщею е не дуже прості.
Польща вже заявила, що якщо ці двійні стандарти та « дискрімінація» будуть продовжувоваться , то вона розгляне питання виходу з ЕС.
Про подвійні стандарти Меркель багато вде написано.
Германія, Германія перевише всего- Дойчланд, Дойчланд юбер аллес.
Тому, Звістно, поява нової сильної України у Европі теж е викликом і для Німеччини.