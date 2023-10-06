Дания приобрела завод по производству боеприпасов, снаряды будут отправлять в Украину
Правительство Дании достигло соглашения о приобретении завода по производству боеприпасов. Изготовленные снаряды планируется предоставить Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Министр обороны Дании Троэлс Лунс Поульсен объявил о планах предполагаемого приобретения завода в сентябре.
По его словам, производимые на заводе боеприпасы будут отправлены в Украину, отметив, что российское вторжение "поставило производство боеприпасов в Европе под резкую нагрузку".
"Общая критическая ситуация четко показала мне как министру оборону необходимость возобновления производства боеприпасов в Дании. Снабжение боеприпасов – в интересах национальной безопасности", – отметил Поульсен.
Стоимость приобретенного оборонного предприятия, расположенного в городе Эллинг на севере муниципалитета Фредериксхавн, не разглашается. До 2020 года завод принадлежал испанской компании Expal, которая приобрела его в 2008 году, отмечено в материале.
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совок.
яж кажу влясне шлявабобу, я б на місці Шольца нам би дав....., подивитись на одну штуку.... на Х.
та і то по скайпу.
яка ж підла чорна невдячність від "кращого оналітега ютубу".
це те що\чим "діяч" себе нарІк.
ой, а потім кричимо шо нас за кордоном не чують?
ну от - бо ТАКЕ совкове бидло у нас = "кращий(за Кісєльова?) "журналіст""
який же сором.
Антиколорадос то в тисячу разів кращий за всю йю погань. він вміє хоча би подякувати за ОДНУ каску від тих хто НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ НАМ МЛЯ _ НІ,ЧО,ГО!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто "Надєжда Ігрор Хунвейбін Упир Яблуко"
ну, це може кацапи тут, то шоб поняли
пройдись
та скасуй хоча б тут буквами, бо я можу підтвердити,
така надуте гавкання... ну, то ясно шо .........................
смішно, але... тьху, перекур, як же тупо бачити такого надмінного"це тіпа як Куніцкий, точ в точ, тьху"