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Новости Помощь Украине
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Дания приобрела завод по производству боеприпасов, снаряды будут отправлять в Украину

боєприпаси,снаряди

Правительство Дании достигло соглашения о приобретении завода по производству боеприпасов. Изготовленные снаряды планируется предоставить Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр обороны Дании Троэлс Лунс Поульсен объявил о планах предполагаемого приобретения завода в сентябре.

По его словам, производимые на заводе боеприпасы будут отправлены в Украину, отметив, что российское вторжение "поставило производство боеприпасов в Европе под резкую нагрузку".

"Общая критическая ситуация четко показала мне как министру оборону необходимость возобновления производства боеприпасов в Дании. Снабжение боеприпасов – в интересах национальной безопасности", – отметил Поульсен.

Стоимость приобретенного оборонного предприятия, расположенного в городе Эллинг на севере муниципалитета Фредериксхавн, не разглашается. До 2020 года завод принадлежал испанской компании Expal, которая приобрела его в 2008 году, отмечено в материале.

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Автор: 

боеприпасы (2338) Дания (582)


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Топ комментарии
+20
Данцям-черговий респект за підтримку України...
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06.10.2023 18:39
+5
A Украина когда построит заводы для производства снарядов и патронов, чтобы не зависить от запада.
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06.10.2023 18:44
+2
А тебе то что из того, кацап. Вы он тоже воюете снарядами из Ирана и Сев.Кореи
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06.10.2023 18:52
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Данцям-черговий респект за підтримку України...
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06.10.2023 18:39 Ответить
A Украина когда построит заводы для производства снарядов и патронов, чтобы не зависить от запада.
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06.10.2023 18:44 Ответить
А тебе то что из того, кацап. Вы он тоже воюете снарядами из Ирана и Сев.Кореи
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06.10.2023 18:52 Ответить
дебильное животное кацап - твое имя ,шоб тебе пiдняло та гепнуло.
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06.10.2023 20:36 Ответить
думаю, що коли наші друзі євреї допоможуть Україні у цьому питанні...\це не тобі докір...\
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06.10.2023 18:56 Ответить
Уряд Данії міг би розповісти Зеленій владі в якому воєнторзі можна придбати такі заводи....
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06.10.2023 22:16 Ответить
Ну стырили миллиард, за эти деньги можно было построить ни один завод, а за прохлопанные бабки можно было еще и пару оружейных заводов построить
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06.10.2023 22:30 Ответить
А якже приватна властність? Пам'ятаю, як данці поставляли нам снаряди ціною 70 000 за штуку. всього лише 10 000% прибутку. Як виявилось легше завод купити.
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06.10.2023 18:59 Ответить
Так на прибуток від тої оборудки і придбано ще один завод. Хоча данці навряд чи продавали по 70 кіло, там ще кілька "апшорних" прокладок ьреба шукати...
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06.10.2023 19:16 Ответить
добре що в них нема корупції, а то ще б 200-300% навару додалось і було б 10 300%.
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06.10.2023 20:17 Ответить
Інтересно, а нєкто Боткєвіч, сказав про данців "****** данці"? - як воно МИЧАЛО про німців?
совок.
яж кажу влясне шлявабобу, я б на місці Шольца нам би дав....., подивитись на одну штуку.... на Х.
та і то по скайпу.
яка ж підла чорна невдячність від "кращого оналітега ютубу".
це те що\чим "діяч" себе нарІк.
ой, а потім кричимо шо нас за кордоном не чують?
ну от - бо ТАКЕ совкове бидло у нас = "кращий(за Кісєльова?) "журналіст""
який же сором.
Антиколорадос то в тисячу разів кращий за всю йю погань. він вміє хоча би подякувати за ОДНУ каску від тих хто НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ НАМ МЛЯ _ НІ,ЧО,ГО!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто "Надєжда Ігрор Хунвейбін Упир Яблуко"
ну, це може кацапи тут, то шоб поняли
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06.10.2023 19:18 Ответить
ти не сідай за комп бухим...
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06.10.2023 19:42 Ответить
аха, тепер - по пунтк.тах
пройдись
та скасуй хоча б тут буквами, бо я можу підтвердити,
така надуте гавкання... ну, то ясно шо .........................
смішно, але... тьху, перекур, як же тупо бачити такого надмінного"це тіпа як Куніцкий, точ в точ, тьху"
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06.10.2023 19:52 Ответить
 
 