Дания приобрела завод по производству боеприпасов, снаряды будут отправлять в Украину

Правительство Дании достигло соглашения о приобретении завода по производству боеприпасов. Изготовленные снаряды планируется предоставить Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр обороны Дании Троэлс Лунс Поульсен объявил о планах предполагаемого приобретения завода в сентябре.

По его словам, производимые на заводе боеприпасы будут отправлены в Украину, отметив, что российское вторжение "поставило производство боеприпасов в Европе под резкую нагрузку".

"Общая критическая ситуация четко показала мне как министру оборону необходимость возобновления производства боеприпасов в Дании. Снабжение боеприпасов – в интересах национальной безопасности", – отметил Поульсен.

Стоимость приобретенного оборонного предприятия, расположенного в городе Эллинг на севере муниципалитета Фредериксхавн, не разглашается. До 2020 года завод принадлежал испанской компании Expal, которая приобрела его в 2008 году, отмечено в материале.

Читайте также: Дания выделила 100 млн крон на закупку боеприпасов для Украины