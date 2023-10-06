На саммите в Испании обсуждали расширение Евросоюза, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры провели встречу в Испании, чтобы обсудить расширение ЕС и пути преодоления миграционного кризиса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Процесс вступления в Европейский Союз основывается на заслугах", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Гранаде.

В прошлом месяце она заявила, что Украина сделала "большие шаги" на пути к вступлению в ЕС с момента получения статуса кандидата в 2022 году, но предстоит еще много тяжелой работы.

Украина и другие кандидаты, по ее словам, должны соответствовать строгим критериям, в том числе по демократическому послужному списку и экономическим показателям, чтобы продвинуться на пути к возможному членству.

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