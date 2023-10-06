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На саммите в Испании обсуждали расширение Евросоюза, - фон дер Ляйен

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры провели встречу в Испании, чтобы обсудить расширение ЕС и пути преодоления миграционного кризиса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Процесс вступления в Европейский Союз основывается на заслугах", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Гранаде.

В прошлом месяце она заявила, что Украина сделала "большие шаги" на пути к вступлению в ЕС с момента получения статуса кандидата в 2022 году, но предстоит еще много тяжелой работы.

Украина и другие кандидаты, по ее словам, должны соответствовать строгим критериям, в том числе по демократическому послужному списку и экономическим показателям, чтобы продвинуться на пути к возможному членству.

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Автор: 

Евросоюз (17124) Урсула фон дер Ляйен (513)


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🥕🫏
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06.10.2023 19:39 Ответить
оу!
в іспаніях, овер дохера "сирітських" хатинок наших воєнкомів, прикордонників, та митників.
вони там навіть поселення мають.
все дуже згуртовано.
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06.10.2023 19:40 Ответить
Не думали також обговорити доцільність перебування в ЄС країн у яких чхати хотіли на європейські цінності та мріють про "брацкіє абьятія русскава міра"?
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06.10.2023 19:45 Ответить
Їх пучить, зокрема Угорщиною
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06.10.2023 20:23 Ответить
Які нах...й критерії? За ваше сите і безхмарне майбутнє проруснявого фатерланду знову гинуть українці(((
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06.10.2023 20:33 Ответить
 
 