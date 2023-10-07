На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения по всей территории Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haaretz.

Он также призвал набрать всех добровольцев в полицию и отметил, что введение режима ЧС даст полиции дополнительные полномочия. Принято решение о призыве добровольцев-полицейских.

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Управление гражданской авиации заявило, что в связи с ситуацией в сфере безопасности в воздушном пространстве Израиля до последующего сообщения не могут осуществляться спортивные и развлекательные полеты.