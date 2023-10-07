На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения по всей территории Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haaretz.
Он также призвал набрать всех добровольцев в полицию и отметил, что введение режима ЧС даст полиции дополнительные полномочия. Принято решение о призыве добровольцев-полицейских.
Управление гражданской авиации заявило, что в связи с ситуацией в сфере безопасности в воздушном пространстве Израиля до последующего сообщения не могут осуществляться спортивные и развлекательные полеты.
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+26 Юрий #542373
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+18 CrossFirenko
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+17 Максім ХОЙ #398010
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А кацапня как всегда радуется, в ватных пабликах такой треш стоить....
КАР'ЄРИ Нетаньяху ( Дмитро Запольский. Путенбург). Мабуть цім пояснюється.
у нас все добре, ми всі пялимось на ізраїль?
про грозу, тема забита ізраїлем?
скільки наших героїв загибло від дронів ізраїльських?
Про матеріальну допомогу ООН українським біженцям поки не йдеться...
По сообщению 12-го канала израильского ТВ все мечети Восточного Иерусалима призывают выйти на улицы и совершать теракты."
«Четверо бодигардов из числа бывших бойцов SAS охраняют покой престарелой четы Зеленских, при месячной стоимости услуг охранного предприятия в тысяч фунтов стерлингов плюс содержание двух бронированных Lexus LX. Соседями родителей Президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова,"
https://www.youtube.com/watch?v=Ok1FiVl1NgM&t=1s&ab_channel=Lamagrad
А тепер ми ще й повинні щось там "відчувати"?
Хай Натяняху ще поцілує пуйла в член!
Чортівня!
в тому числі сороса, який впарив ідею лєвацтва.
«Первыми, как и положено, россиян с днёмрождения плешивого поздравили адекватные ребята из хамас»
Это самая типичная реакция.
И очень непонятно
Ну ладно - наши идиоты готовились к шашлыкам
Но куда смотрела израильская разведка?
Это провал
Полный провал
Євреї хай не ображаються, ніякого негативу, Іран хай здохне.