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На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение

ізраїль,оповіщення

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения по всей территории Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haaretz.

Он также призвал набрать всех добровольцев в полицию и отметил, что введение режима ЧС даст полиции дополнительные полномочия. Принято решение о призыве добровольцев-полицейских.

Также читайте: На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение

Управление гражданской авиации заявило, что в связи с ситуацией в сфере безопасности в воздушном пространстве Израиля до последующего сообщения не могут осуществляться спортивные и развлекательные полеты.

Автор: 

Израиль (1924) чрезвычайное положение (206)


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Топ комментарии
+26
Израильтянам удачи.
А кацапня как всегда радуется, в ватных пабликах такой треш стоить....
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07.10.2023 14:02
+18
Іран та Кацапія не просто так смикнули Хамас на безглузду атаку. Щось там мутять серйозне.
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07.10.2023 14:05
+17
Нажаль перші години цієї війни,показали що Ізраїль не був готовий
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07.10.2023 14:09
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Израильтянам удачи.
А кацапня как всегда радуется, в ватных пабликах такой треш стоить....
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07.10.2023 14:02 Ответить
Бачу тобі то потрібно, читати їхні пабліки, тягне
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07.10.2023 14:32 Ответить
Зрозуміло що будуть радіти. Кацапи один із головних спонсорів тероризму на Близькому Сході. НЕ ЗРОЗУМІЛА ПОБЛАЖЛИВА ПОЛІТИКА ІЗРАЇЛЮ ДО КАЦАПНІ. Хоча зрозуміла - ***** спонсорував початок політичної

КАР'ЄРИ Нетаньяху ( Дмитро Запольский. Путенбург). Мабуть цім пояснюється.
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07.10.2023 16:11 Ответить
они радуются, что сша переключится на израиль и кинет Украину
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07.10.2023 19:31 Ответить
Ізраїль готовий до війни і Перемоги. Бо він знає,хто такі сусіди.
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07.10.2023 14:03 Ответить
бо в них є чим воювати))) , а не то хто сусід
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07.10.2023 14:05 Ответить
В разі потреби отримають зброю по лендліз, якої лишилось багато...
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07.10.2023 15:20 Ответить
Нажаль перші години цієї війни,показали що Ізраїль не був готовий
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07.10.2023 14:09 Ответить
...тай навряд можна війною назвати прорив на пікапах та мотодельтапланах...таке собі- конфлікт
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07.10.2023 14:13 Ответить
Ну звісно це не війна. а військові літаки хто вантажівками вивозить?
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07.10.2023 14:17 Ответить
той хто їх має той і вивозить, а що? До чого це питання?
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07.10.2023 14:34 Ответить
Там завжди так,але сьогодні було занадто.
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07.10.2023 14:14 Ответить
Хамас зробив подарунок Путлєру в його день народження. Цікаво чи відкриє Ізраїль другий фронт?
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07.10.2023 14:14 Ответить
Знищить фабрики ракет і шахедів? В Ірані
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07.10.2023 14:22 Ответить
вдало час вибрали - шабат в країні
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07.10.2023 14:48 Ответить
Мене не цікавить Ізраїль, вони мають зброю, Армію і політичне керівництво. Це лише час для закриття теми, не дні,тижні чи місяці. Наразі балістика атакує Україну. А преЗЕ вояжить
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07.10.2023 14:51 Ответить
Там спрацював ефе ти раптовості.
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07.10.2023 14:19 Ответить
Іран та Кацапія не просто так смикнули Хамас на безглузду атаку. Щось там мутять серйозне.
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07.10.2023 14:05 Ответить
тобто?
у нас все добре, ми всі пялимось на ізраїль?
про грозу, тема забита ізраїлем?
скільки наших героїв загибло від дронів ізраїльських?
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07.10.2023 14:05 Ответить
ну якщо в нас ВОЄНКОМИ. купляють собі дачі на берегах італії. і синки гоняють по Ібізі. то все у нас добре. просто всіх патріотів з нашої сторони перебють і зеків з рашкі ,а потім якись документ про мирний договір і все. і буде ось ось нато і єс і ще щось але не зараз а потім , потерпи
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07.10.2023 14:11 Ответить
Ну можете не читать/не смотреть новости про Израиль. Украина тоже в своё время продавала оружие разным странам и тем, кто его продавал было абсолютно всё равно, в чьи руки оно попадёт
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07.10.2023 14:16 Ответить
А шо такоє?
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07.10.2023 14:07 Ответить
ООН вже стурбований чи ще просто озабочене?Уже десятки відео є як терористи і друзі ***** та Ірану ,просто вирізають мирне населення
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07.10.2023 14:08 Ответить
Ну как же! Насыляуат всё, что ещё дышит - это же неотъемлемая часть их самой человеколюбивой на земле религии. Надо уважать.
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07.10.2023 14:11 Ответить
Цього разу всі говорять про право Ізраїлю на оборону. Тепер у Ізраїлю розв'язані руки. Араби захопили в заручники десятки дітей, жінок і поранених.
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07.10.2023 14:14 Ответить
ООН як раз готує 30 млн.дол виплат допомоги палестинським "біженцям". Можна бути впевненим, терористи отримають цю допомогу ООН.
Про матеріальну допомогу ООН українським біженцям поки не йдеться...
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07.10.2023 15:27 Ответить
А ми ж так завідавалі Ізраілю...практічіскі как бєлларуссіі.....саме з двома л, бо - Бе́лла (англ. Bella) - жіноче особове ім'я латинського та італійського походження і у перекладі значить - «прекрасна» або «красуня».
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07.10.2023 14:11 Ответить
"Все муэдзины Восточного Иерусалима призывают выйти на улицы и убивать евреев

По сообщению 12-го канала израильского ТВ все мечети Восточного Иерусалима призывают выйти на улицы и совершать теракты."
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07.10.2023 14:12 Ответить
тому що Ізраіль довго пускав до себе цих макак. А требу було робити так як китайці з уйгурами.
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07.10.2023 14:23 Ответить
В Ізраїлі великий вплив мають ліваки, які закликають до інтернаціоналізму, братерства та обіймашок із нелюдьми
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07.10.2023 14:26 Ответить
Притульний оголосить Мегазбір на евакуацію володара" пожиттєвої стипендії" Папа Саші і мами Рімми !!!! в якусь нормальну віллу в Італії ...
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07.10.2023 14:22 Ответить
Чета престарелых Зеленских обосновалась в загородном доме в городе Ришпон. Цена особняка с бассейном и отдельным домом для охраны оценивается в восемь миллионов долларов.

«Четверо бодигардов из числа бывших бойцов SAS охраняют покой престарелой четы Зеленских, при месячной стоимости услуг охранного предприятия в тысяч фунтов стерлингов плюс содержание двух бронированных Lexus LX. Соседями родителей Президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова,"
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07.10.2023 14:29 Ответить
А куда ж их? В Тунис?
https://www.youtube.com/watch?v=Ok1FiVl1NgM&t=1s&ab_channel=Lamagrad
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07.10.2023 15:33 Ответить
Сектор Газа за три дня
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07.10.2023 14:15 Ответить
Ізраїль, рівняйте ворога з землею. Не яких перемовин з ворогом.
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07.10.2023 14:24 Ответить
ні яких .
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07.10.2023 14:57 Ответить
Я думаю самое время обратить внимание на поведение хасидов. Куда эти лапсердаки сдрыснут.
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07.10.2023 14:24 Ответить
Хасиды приезжают поклониться на могиле раввина, который попросил похоронить себя в Умани на месте, где были убиты десятки тысяч евреев во время погрома около 300 лет назад.
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07.10.2023 14:35 Ответить
Это все знают. Просто хасидам не нравится Израиль. Не достаточно ортодоксальный.
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07.10.2023 14:42 Ответить
Десятки тисяч - чи не перебільшення робити з Богдана Хмельницького другого Гітлєра
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07.10.2023 20:28 Ответить
Він їм ворог більший за гітлера.
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07.10.2023 23:21 Ответить
Кто разминировал Ашкелот?
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07.10.2023 14:25 Ответить
Знайшов привід порЖать?
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07.10.2023 15:40 Ответить
А тепер є дуже зручна можливість уявити себе на місці інших країн, коли на Україну напали росіяни? Що ви відчуваєте зараз? Чи згодні щоб Україна хоча б теоретично допомагала Ізраїлю зброєю і спеціалістами? А якщо Ізраїль прийде просити про це?
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07.10.2023 14:28 Ответить
Так это совсем разные конфликты. Израиль оккупировал землю палестинцев и Палестина меньше Израиля.
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07.10.2023 14:45 Ответить
Это как конфликт России и Чечни, где Россия это Израиль.
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07.10.2023 14:46 Ответить
Ісраєль відмовився війсково допомогти Україні, запровадити санкції проти козлопітеків, знущався над нашими біженцями, скасував недобезвіз, продовжив торгувати з кацапами ( можливо навіть у військовій сфері). І це все не в мирний час, а коли кацапи вже вбили та покалічили сотні тисяч українців, знищили десятки міст і сел, захопили чужі території.
А тепер ми ще й повинні щось там "відчувати"?
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07.10.2023 14:46 Ответить
Якось пох... Як Ізраїлю до України пох, так і українцям має бути пох на те, що твориться в Ізраєлі!
Хай Натяняху ще поцілує пуйла в член!
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07.10.2023 14:30 Ответить
Україна відмінила безвіз, так як відмінив Ізраєль для українців?!
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07.10.2023 14:31 Ответить
самое время
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07.10.2023 19:33 Ответить
Виглядає,що,тільки Натаньягу не знав,що всі "генерали" з хамасу, Ірану,хісбола, півнікорейські, всякі там арафати навчаються в кгб академіях на кацапії.!- так само,як німецькі генерали 2ї світової! - Гудер'ян,Паулюс наприклад
Чортівня!
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07.10.2023 14:33 Ответить
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07.10.2023 14:42 Ответить
оон вже висловила стурбованість?
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07.10.2023 14:45 Ответить
Нє , у них вихідний ... в понеділок ждем " озабоченность " ...
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07.10.2023 15:19 Ответить
Пішут рассіянє... - "Я думаю, арабы имеют инфу что за Израиль никто не впишется, ибо нечем. По ходу хохлам все что есть слили."...
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07.10.2023 14:46 Ответить
Ця війна, - це результат недолугої політики американців. Якби Україна отримала усю необхідну зброю, латаки, ракети, тоді коли їй це було потрібно і дала ще потужніших пісдюлєй кацапам, то все було б по-іншому. А тепер Корея, Тайвань - хто наступний?
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07.10.2023 14:56 Ответить
це, наглядне ітого, правління лєваков пацифістів соціалістів популістів.
в тому числі сороса, який впарив ідею лєвацтва.
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07.10.2023 15:05 Ответить
А два строки Ющенка та та два строки Порошенка? Навіть Кучма расію на Тузлі зупинив.
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07.10.2023 15:43 Ответить
Ви помилились, в них по одному строку було...
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07.10.2023 16:26 Ответить
.Так що не наїжджайте на дописувача. Бо Віктор Федорович це ж проффесор.
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07.10.2023 18:06 Ответить
То не я помилився, то виборці помилилися.
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07.10.2023 21:52 Ответить
Це приклад провалу спецслужб Ізраелю.Хто там ще хоче дрочить на массад.Ф тепер увага -Ізраель зараз возгловляє некій Натаняху(обраний ізраільтянами на виборах) яки подмял під себе майже усі інстітути влади(залишились тіки суди з констітуцією) ну шо далі будемо мочати і дрочити на зе_ермака чи як.
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07.10.2023 15:05 Ответить
Конфлікт триватиме 2-3 тижні максимум
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07.10.2023 15:29 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

«Первыми, как и положено, россиян с днёмрождения плешивого поздравили адекватные ребята из хамас»
Это самая типичная реакция.
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07.10.2023 15:37 Ответить
Печально
И очень непонятно
Ну ладно - наши идиоты готовились к шашлыкам
Но куда смотрела израильская разведка?
Это провал
Полный провал
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07.10.2023 16:02 Ответить
израильская разведка кошмарила наших беженцев в аэропорту
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07.10.2023 19:34 Ответить
Чесно - чхав я на Їзраїль і що там коїться, мене більше хвилює що і як в Україні.
Євреї хай не ображаються, ніякого негативу, Іран хай здохне.
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07.10.2023 20:25 Ответить
 
 