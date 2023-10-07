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В Вене состоялась австрийская премьера документальных фильмов об украинских художниках-добровольцах

Истории героев проекта "Культура vs война" - украинских художников, ставших воинами-добровольцами или волонтерами - были представлены в Вене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Среди героев проекта – актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев, писатель Сергей Жадан, супруги фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы.

Международные дипломаты, приглашенные на кинопоказы Постоянным представительством Украины при международных организациях и ОО "Центр украинских инициатив", подчеркнули, что "видеть ужасы войны в новостях - это одно, а переживать эмоции через личные драмы - совсем другое" - (Люси Ченг, советница Посла в США при международных организациях).

Показы также посетили украинские подростки.

Помимо фильмов, посетителям была презентована книга "Культура vs война", содержащая фото, сделанные в период с февраля по август 2022 года. Несколько экземпляров передано в международные дипломатические миссии, библиотеки школ, где учатся украинские старшеклассники, и центр Пласта.

В своем обращении к зрителям глава ОО "Центр украинских инициатив" Александра Саенко отметила, что подобные свидетельства участников событий являются важными документами, которые помогут обратить внимание мирового сообщества на военные преступления россиян, а в будущем - привлечь преступников к ответственности.

Всего с начала проекта "Культура vs война", который создается ассоциацией "Смотри украинское!", он представлен в 20 странах мира.

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В Вене состоялась австрийская премьера документальных фильмов об украинских художниках-добровольцах 01
В Вене состоялась австрийская премьера документальных фильмов об украинских художниках-добровольцах 02
В Вене состоялась австрийская премьера документальных фильмов об украинских художниках-добровольцах 03

Автор: 

кино (1535) Вена (110) Жадан Сергей (80) Сейтаблаев Ахтем (27)


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