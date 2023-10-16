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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вечером 16 октября россияне ударили ракетами по Изюмскому району Харьковщины.

харківщина

Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ("Марсель").

"Россияне в очередной раз произвели ракетный обстрел Харьковской области с территории РФ. По имеющейся информации, пуск ракет был произведен из района Валуек в РФ", - написал он.

По словам Мельника, целью агрессоров стал населённый пункт в Изюмском районе.

"Сейчас информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

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Автор: 

обстрел (27396) Харьковщина (5577)


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Кацапи , ви уроди , щоб ви всі здохли 😡
Молю Бога , щоби мої побажання матеріалізувались і поскоріш 😕
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17.10.2023 00:12 Ответить
 
 