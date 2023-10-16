Вечером 16 октября россияне ударили ракетами по Изюмскому району Харьковщины.

Российские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту в Изюмском районе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ("Марсель").

"Россияне в очередной раз произвели ракетный обстрел Харьковской области с территории РФ. По имеющейся информации, пуск ракет был произведен из района Валуек в РФ", - написал он.

По словам Мельника, целью агрессоров стал населённый пункт в Изюмском районе.

"Сейчас информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

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