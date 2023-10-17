Лавров, вероятно, посетит КНДР 18-19 октября, - СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, посетит Северную Корею 18-19 октября. Ожидается, что он со своим коллегой Чхве Сон Хи обсудит углубление сотрудничества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
Лавров совершит официальный визит в Северную Корею 18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР.
Издание отмечает, что две страны предпринимают шаги по укреплению военных связей на фоне сообщений по поводу их предполагаемого соглашения о поставке оружия.
Ожидается, что Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хи, чтобы обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества, включая подготовку к возможному визиту Путина в Пхеньян.
Ранее Лавров заявлял, что планирует посетить Пхеньян в октября, чтобы обсудить дальнейшие мероприятия по итогам саммита Путин-Ким.
В прошлом месяце Кремль заявил, что Путин принял предложение Кима посетить Северную Корею во время проходившего на российском космодроме Восточного саммита.
Сеул осудил такие сообщения, заявил, что любая незаконная торговля оружием с Северной Кореей должна быть приостановлена, поскольку это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против ядерной и ракетной программ КНДР.
Ранее в Белом доме сообщали, что Северная Корея предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны в Украине.
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Рашка - Іран - КНДР. Ось так і буде літати.
Упевнений, що його радо (із почтом, відповідно рангу) зустрінуть в Анкарі, Будапешті, Братиславі...
Лаврушка...
Сгорит его мерзкая тушка...
Тлея, сгорит...
Я привезла кокаин!
Я - мидовская лошадка и мне живётся несладко..."
Є "барьба за мір", після якої каменя на камені не залишиться.
сьогодні називається ,, поглибленням співпраці " -сказав конякін 😠
І більшість з них знаходяться поза цивілізацією.
Умер звезда КВН Сергей Сивохо