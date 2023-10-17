Лавров, вероятно, посетит КНДР 18-19 октября, - СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, посетит Северную Корею 18-19 октября. Ожидается, что он со своим коллегой Чхве Сон Хи обсудит углубление сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Лавров совершит официальный визит в Северную Корею 18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР.

Издание отмечает, что две страны предпринимают шаги по укреплению военных связей на фоне сообщений по поводу их предполагаемого соглашения о поставке оружия.

Ожидается, что Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хи, чтобы обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества, включая подготовку к возможному визиту Путина в Пхеньян.

Ранее Лавров заявлял, что планирует посетить Пхеньян в октября, чтобы обсудить дальнейшие мероприятия по итогам саммита Путин-Ким.

В прошлом месяце Кремль заявил, что Путин принял предложение Кима посетить Северную Корею во время проходившего на российском космодроме Восточного саммита.

Сеул осудил такие сообщения, заявил, что любая незаконная торговля оружием с Северной Кореей должна быть приостановлена, поскольку это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против ядерной и ракетной программ КНДР.

Читайте также: Южная Корея и США усилят сотрудничество на фоне сообщений о поставках оружия из КНДР в РФ

Ранее в Белом доме сообщали, что Северная Корея предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны в Украине.