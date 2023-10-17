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Лавров, вероятно, посетит КНДР 18-19 октября, - СМИ

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, посетит Северную Корею 18-19 октября. Ожидается, что он со своим коллегой Чхве Сон Хи обсудит углубление сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Лавров совершит официальный визит в Северную Корею 18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР.

Издание отмечает, что две страны предпринимают шаги по укреплению военных связей на фоне сообщений по поводу их предполагаемого соглашения о поставке оружия.

Ожидается, что Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хи, чтобы обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества, включая подготовку к возможному визиту Путина в Пхеньян.

Ранее Лавров заявлял, что планирует посетить Пхеньян в октября, чтобы обсудить дальнейшие мероприятия по итогам саммита Путин-Ким.

В прошлом месяце Кремль заявил, что Путин принял предложение Кима посетить Северную Корею во время проходившего на российском космодроме Восточного саммита.

Сеул осудил такие сообщения, заявил, что любая незаконная торговля оружием с Северной Кореей должна быть приостановлена, поскольку это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против ядерной и ракетной программ КНДР.

Читайте также: Южная Корея и США усилят сотрудничество на фоне сообщений о поставках оружия из КНДР в РФ

Ранее в Белом доме сообщали, что Северная Корея предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны в Украине.

Автор: 

КНДР (1214) Лавров Сергей (2306) россия (95702)


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Топ комментарии
+5
поїде з чолобитної по зброї.Позорище
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16.10.2023 23:49
+5
Тьма сгущается...
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16.10.2023 23:49
+4
Як можна уникнути того, що вже відбувається?
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17.10.2023 00:13
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поїде з чолобитної по зброї.Позорище
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16.10.2023 23:49 Ответить
Тьма сгущается...
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16.10.2023 23:49 Ответить
Головна тема - безперебійне постачання вівса.
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16.10.2023 23:49 Ответить
Ну, а куди ще?
Рашка - Іран - КНДР. Ось так і буде літати.
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16.10.2023 23:49 Ответить
Під іраном там весь світ терористів
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16.10.2023 23:53 Ответить
Чому ж тільки так?

Упевнений, що його радо (із почтом, відповідно рангу) зустрінуть в Анкарі, Будапешті, Братиславі...
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17.10.2023 00:22 Ответить
нова вісь зла
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17.10.2023 02:20 Ответить
Ці 3 країни допомагають більше ніж весь "демократичний" світ.
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17.10.2023 08:09 Ответить
Коню в кеендеерах треба буть уважним, там не тільки собакам небезпечно....
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16.10.2023 23:53 Ответить
С Креи - скорее...
Лаврушка...
Сгорит его мерзкая тушка...
Тлея, сгорит...
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17.10.2023 00:01 Ответить
"..Меня приветствуют чучхейцы, все как один - я привезла им новый мир!

Я привезла кокаин!

Я - мидовская лошадка и мне живётся несладко..."
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17.10.2023 00:05 Ответить
Зло світу почало єднатися вже відкрито. Чи буде знову світова, велика війна чи вдасться уникнути її......
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17.10.2023 00:10 Ответить
Як можна уникнути того, що вже відбувається?
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17.10.2023 00:13 Ответить
Ні. Великої війни ще немає, ви марите.
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17.10.2023 00:58 Ответить
Звісно, "немає".
Є "барьба за мір", після якої каменя на камені не залишиться.
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17.10.2023 10:07 Ответить
Постачання зброї Кім - чен - ином на росію ,
сьогодні називається ,, поглибленням співпраці " -сказав конякін 😠
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17.10.2023 00:15 Ответить
Не так багато на Землі місць, де Лаврова не бьють сцяними ганчірками по пиці.

І більшість з них знаходяться поза цивілізацією.
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17.10.2023 00:25 Ответить
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17.10.2023 00:53 Ответить
Котлета из собаки, а не кокаин , дибил !
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17.10.2023 03:43 Ответить
мало того,вони її ще й виброляти можуть,а якщо ***** зашле туди їм ще й їжі,то пахатимуть в три зміни,і уж в чому а в снарядах тоді вони голоду точно не відчуватимуть...
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17.10.2023 02:24 Ответить
"Палєстіна" також хоче в цивілізацію.
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17.10.2023 10:13 Ответить
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17.10.2023 02:22 Ответить
37 минут назад, источник: http://www.kp.ru/ Комсомольская правда

Умер звезда КВН Сергей Сивохо
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17.10.2023 02:23 Ответить
поки що крім кацапської версії вікі ніде не пише,тому поки рано пити за здоров'я усопшого)))
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17.10.2023 02:26 Ответить
та Здоровья йому!
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17.10.2023 02:33 Ответить
Цікаво, а КонченІни конятину їдять?😀
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17.10.2023 03:21 Ответить
Старечу не їдять. Та ще й просякнуту наркотою.
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17.10.2023 07:02 Ответить
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17.10.2023 08:01 Ответить
6/6 «шахедів» та 1/1 ракету Х-59 знищили наші Сили ППО вночі, - ПС.
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17.10.2023 08:04 Ответить
у меня в городе был взрыв но в воздухе , ПВО скорее всего в 3:30
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17.10.2023 08:06 Ответить
 
 