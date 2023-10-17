Мы будем работать с любым спикером Палаты представителей США, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова налаживать сотрудничество с любым будущим спикером Палаты представителей США, без избрания которого американский Конгресс не может принимать решения, в том числе и о помощи Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Європейська правда" со ссылкой на заявление Кулебы в эфире телемарафона.

По словам главы МИД, ситуация по избранию спикера нижней палаты Конгресса - "это просто очередной момент, который нужно решить в интересах Украины, найти такое решение, которое будет отвечать нашим интересам, и именно над этим мы работаем".

"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – заверил он.

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Кулеба считает, что "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, потому что по результатам "системной работы, в частности, встречи с президентом Украины", поддержал включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на этот год.

"То есть со всеми можно работать", – подчеркнул министр.

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Он также напомнил, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон получил заверения в дальнейшей поддержке Украины от президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина, а Кулеба лично – от государственного секретаря Энтони Блинкена.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" относительно помощи Украине.

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