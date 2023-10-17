Мы будем работать с любым спикером Палаты представителей США, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова налаживать сотрудничество с любым будущим спикером Палаты представителей США, без избрания которого американский Конгресс не может принимать решения, в том числе и о помощи Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Європейська правда" со ссылкой на заявление Кулебы в эфире телемарафона.
По словам главы МИД, ситуация по избранию спикера нижней палаты Конгресса - "это просто очередной момент, который нужно решить в интересах Украины, найти такое решение, которое будет отвечать нашим интересам, и именно над этим мы работаем".
"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – заверил он.
Кулеба считает, что "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, потому что по результатам "системной работы, в частности, встречи с президентом Украины", поддержал включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на этот год.
"То есть со всеми можно работать", – подчеркнул министр.
Он также напомнил, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон получил заверения в дальнейшей поддержке Украины от президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина, а Кулеба лично – от государственного секретаря Энтони Блинкена.
Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" относительно помощи Украине.
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Интенсивная дипломатия Америки военного времени до сих пор не может повлиять на арабские страны на Ближнем Востоке, и ожидаемый визит президента Джо Байдена в регион может не помочь.
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"Этот судебный процесс не уступит избирательному циклу, и мы не вернемся к дате судебного разбирательства", - сказала судья Чуткан.
Соблюдение приказа Чуткана потребует значительного изменения в публичном поведении Трампа. Он регулярно использует свой мегафон в социальных сетях и митинг, чтобы оскорблять своего ведущего федерального прокурора, Трамп также взялся клеймить юристов, работающих под руководством Смита...Это все может навредить избирательной кампании 2024 года.
Трамп, который решил провести кампанию в Айове, а не присутствовать на слушании в понедельник, также в последние недели резко напал на нескольких известных свидетелей по этому делу. Он предложил одному из них, отставому генералу. Марк Милли выносил бы смертную казнь в другую эпоху, и он неоднократно критиковал другого, бывшего генерального прокурора Билла Барра.
Признавая широкое право Трампа взвешивать вопросы государственной политики, когда он баллотирует на второй срок в Белом доме, Чуткан, тем не менее, сказал, что Трамп не может начать «досудебную клеветническую кампанию» против тех, кто может дать показания против него. Она сказала, что рассмотрит "санкции", если заметит какие-либо нарушения. Она не уточнила эти санкции, хотя сказала, что планирует издать письменный приказ с более подробной информацией.
Это заявление поднимает перспективу того, что Трампу может грозить наказание - от ограничений на использование им социальных сетей до потенциального досудебного заключения - если он продолжит совершать публичные нападения на Смита и его команду или свидетелей, которые, вероятно, будут давать показания в его мартовском суде.