РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12723 посетителя онлайн
Новости
5 113 19

Поврежденные на фронте в Украине танки Leopard отремонтируют в Литве

leopard2,леопард2

Вооруженные силы Литвы в сотрудничестве с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют танки Leopard, поврежденные во время боевых действий в Украине.

Об этом информирует пресс-служба армии балтийской страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как говорится в сообщении, после восстановления их технической способности боевые машины вернут на фронт.

Этот тип реальных задач позволяет литовской армии тренировать и поддерживать готовность ее личного состава, а также обеспечивать проверку логистических цепей и оказывать бесперебойную поддержку Украине.

Ранее Вильнюс уже провел ремонт и вернул в Украину самоходные гаубицы PzH2000, а группа из 18 механиков ВСУ прошла обучение у литовских специалистов по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивного использования теряют свои технические характеристики, а умение ремонтировать их в условиях боевых действий крайне важно.

Читайте: Украина получила от Польши партию отремонтированных Leopard 2. ФОТО

Автор: 

Литва (2477) ремонт (1181) танк (2260) Leopard (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Написано ж - літовці теж хочуть потренуватися ремонтувати
показать весь комментарий
17.10.2023 09:35
+1
Так, начебто, Польща їх вже ремонтує? Чи вже їх стільки пошкоджено, що Польща не справляється?
показать весь комментарий
17.10.2023 09:30
+1
Написано ж:

цей тип реальних завдань дозволяє литовській армії тренувати й підтримувати готовність її особового складу, а також забезпечувати перевірку логістичних ланцюгів.
показать весь комментарий
17.10.2023 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Написано ж - літовці теж хочуть потренуватися ремонтувати
показать весь комментарий
17.10.2023 09:35 Ответить
Де написано, що вони "хочуть"?
показать весь комментарий
17.10.2023 09:42 Ответить
Поляки изначально выставили заградительные цены, чтобы наварить на этом немерянные бабки - там немцы подофигели немного - тк тарифы были в 5 раз выше, чем собственно у немцев.
показать весь комментарий
17.10.2023 12:03 Ответить
Так, начебто, Польща їх вже ремонтує? Чи вже їх стільки пошкоджено, що Польща не справляється?
показать весь комментарий
17.10.2023 09:30 Ответить
Написано ж:

цей тип реальних завдань дозволяє литовській армії тренувати й підтримувати готовність її особового складу, а також забезпечувати перевірку логістичних ланцюгів.
показать весь комментарий
17.10.2023 09:36 Ответить
Ага. Написано...
показать весь комментарий
17.10.2023 09:41 Ответить
А з Польщею по ціні домовились хіба? Бо ж там поляки хотіли за ті ремонті вартість нового танка...
показать весь комментарий
17.10.2023 12:04 Ответить
 
 