Поврежденные на фронте в Украине танки Leopard отремонтируют в Литве

Вооруженные силы Литвы в сотрудничестве с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют танки Leopard, поврежденные во время боевых действий в Украине.

Об этом информирует пресс-служба армии балтийской страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как говорится в сообщении, после восстановления их технической способности боевые машины вернут на фронт.

Этот тип реальных задач позволяет литовской армии тренировать и поддерживать готовность ее личного состава, а также обеспечивать проверку логистических цепей и оказывать бесперебойную поддержку Украине.

Ранее Вильнюс уже провел ремонт и вернул в Украину самоходные гаубицы PzH2000, а группа из 18 механиков ВСУ прошла обучение у литовских специалистов по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивного использования теряют свои технические характеристики, а умение ремонтировать их в условиях боевых действий крайне важно.

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